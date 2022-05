Turkki on muun muassa esittänyt vaatimuksia Turkin terroristisina pitämien henkilöiden pakkopalauttamisesta Turkkiin.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlun mukaan Suomen ja Ruotsin tulisi vaikka muuttaa lakejaan, jotta ne pystyisivät taipumaan Turkin vaatimuksiin, kertoo uutistoimisto Reuters.

Turkki on suhtautunut kielteisesti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiin omien sanojensa mukaan siksi, etteivät ne suhtaudu riittävän vakavasti Turkin terrorismia koskeviin turvallisuushuoliin.

ÇavuşoğlUN kertoo Turkin antaneen Suomen ja Ruotsin Turkissa viime viikolla neuvottelemassa vierailleille edustajille asiakirjoja, joissa se hahmottelee vaatimuksia Suomelle ja Ruotsille.

"Ovatko vaatimuksemme mahdottomia? Eivät. Haluamme heidän lopettavan tukensa terrorismille", Çavuşoğlu sanoi Reutersin mukaan Turkin valtion ylläpitämälle Anadolu-uutistoimistolle ja lisäsi olevansa tietoinen siitä, että jotkut Turkin vaatimuksista edellyttäisivät lakien muuttamista Suomessa ja Ruotsissa.

”He sanoivat näin: ’Koska olemme kaukana terrori-alueista, meidän lakimme on suunniteltu sellaisiksi’. No, sitten teidän on muutettava niitä", Çavuşoğlu totesi.

"He sanovat, että terroristijärjestöillä on lain mukaan lupa järjestää tapahtumia ja heilutella riepujaan. Sitten heidän on muutettava lakia", Çavuşoğlu toisti.

