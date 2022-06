Professori Johanna Kantolan mukaan europarlamentin vasemmistoryhmä ei ole perinteisesti kaikissa kysymyksissä yhtenäinen, vaan ryhmittymän sisään mahtuu monenlaisia näkemyksiä.

Irlantilainen europarlamentaarikko Clare Daly julisti huhtikuussa, että Venäjän-vastaiset pakotteet “oksettavat” häntä. Hänen mukaansa pakotteet vain pitkittävät sodankäyntiä Ukrainassa.

Daly on ollut yksi EU:n viimeaikaisen Venäjä-politiikan näkyvimmistä arvostelijoista. Hän kuuluu europarlamentin vasemmistoryhmään, joka on poikennut europarlamentin muuten varsin yhtenäisestä linjasta suhteessa Venäjään.

Europarlamentissa vasemmistoryhmän alla toimivat sekä Euroopan yhtynyt vasemmisto että Pohjoismaiden vihreä vasemmisto. Suomalaisista mepeistä ryhmään kuuluu vasemmistoliiton Silvia Modig.

Daly ei ole ryhmänsä ainoa, joka on herättänyt europarlamentissa huomiota kommenteilla, jollaisia suomalaisessa poliittisessa keskustelussa ei kevään aikana juuri ole näkynyt.

Vasemmistoryhmän piiristä on syytetty EU:ta ja Natoa näiden pyrkimyksistä lisätä vaikutusvaltaansa Ukrainassa. Asevientiä Ukrainaan on vastustettu kovin sanoin, koska sen on moitittu vain eskaloivan tilannetta ja aiheuttavan lisää kärsimystä.

Vastustusta ovat saaneet varsinkin Venäjä-pakotteet, koska osa vasemmistoryhmän jäsenistä näkee, että niiden vaikutukset eivät osu kovimmin oligarkkeihin, vaan tavallisiin venäläisiin ja eurooppalaisiin.

Kun europarlamentissa äänestettiin maaliskuun ensimmäisenä päivänä siitä, tuomitseeko parlamentti Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, tulos oli lähes yksimielinen: 637 edustajaa äänesti sen puolesta ja 13 vastaan. Tyhjää äänesti 26 edustajaa.

Lähes yksimielistä äänestystä edelsi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin tunteikas puhe, jossa hän vetosi parlamenttia muun muassa hyväksymään maansa EU-jäsenhakemuksen ja asettamaan Venäjälle voimakkaita talouspakotteita.

Vasemmistoryhmän 39 edustajasta 7 äänesti hyökkäyksen tuominnutta päätöslauselmaa vastaan ja 10 äänestyksessä tyhjää.

Ryhmän vastaavanlainen hajaantuminen on näkynyt myös myöhemmissä EU:n pakotepolitiikkaa koskevissa äänestyksissä.

Vasemmistoryhmän suomalainen pääsihteeri Sanna Lepola korostaa, ettei tämä tarkoita sitä, etteikö Venäjää pidettäisi syypäänä hyökkäykseen.

”Koko ryhmä tuomitsee yksimielisesti Venäjän hyökkäyssodan. Se ei ole asia, mistä olisi erimielisyyttä”, hän sanoo.

Päätöslauselmaa vastaan äänestämistä perusteltiin maaliskuussa muun muassa sillä, että siinä vaadittiin aseellista tukea Ukrainalle ja pakotteita Venäjälle.

”Ryhmämme on perinteisesti antimilitaristinen. Vallitsevana ajatuksena siis on, että tilanne tulisi ratkaista diplomaattisin keinoin, ei asein tai sotilaallisesti liittoutumalla.”

Tampereen yliopiston professori Johanna Kantola.

Europarlamentin poliittisia ryhmiä tutkinut Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan professori Johanna Kantola ei pidä vasemmistoryhmän hajaantumista esimerkiksi pakotekysymyksissä yllättävänä.

Hänen mukaansa ryhmä koostuu useista keskenään sekä historialtaan että mielipiteiltään hyvin erilaisista vasemmistopuolueista, joita yhdistää suhtautuminen taloudelliseen ja sosiaaliseen tasa-arvoon, ihmisoikeuksiin ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Vasemmistoryhmän äänestyskäyttäytymisen yhtenäisyys on perinteisesti ollut matalampi kuin parlamentin suurilla puolueilla.

”Ryhmä korostaa usein myös itse, että se on pikemminkin puolueiden liittouma. Se siis antaa jäsenilleen vapauden äänestää kansallisten puolueiden linjausten mukaisesti. Yhtenäinen linja ei siis ole yhtä tärkeä, kuin parlamentin valtapuolueille”, Kantola sanoo viitaten muun muassa sosiaalidemokraatteihin ja keskusta-oikeistolaiseen EPP-ryhmään.

”Vasemmistoryhmällä ei ole varsinaisia puolueryhmän sääntöjä. Ryhmään mahtuu ja sen sisällä hyväksytään todella erilaisia näkemyksiä.”

Vasemmistoryhmän ainoa suomalaisjäsen Silvia Modig on Venäjään ja sen pakotteisiin liittyvissä kysymyksissä äänestänyt johdonmukaisesti parlamentin valtavirran mukaisesti. Hän sanoo ymmärtävänsä kyllä myös toisin äänestävien ryhmäläistensä näkemyksiä, mutta olevansa niistä eri mieltä.

”Ryhmän ristiriidat ovat olleet jo aikaisemmin tiedossa ja ei ollut yllätys, että ne ovat myös tässä kysymyksessä läsnä. Itse ajattelen kuitenkin niin, että ei tässä tilanteessa ole muita vaihtoehtoja. Pakotteet ovat vaikuttavin väkivallaton työkalu, mikä meillä on käytettävissä”, Modig toteaa.

”Voimakas ja yhtenäinen reaktio EU:lta on ollut tilanteessa välttämätön.”

Aikaisemmin kansanedustajana toiminut Modig kertoo, että hyppäys vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä vasemmiston europarlamenttiryhmään ei ollut helppo nimenomaan sen vuoksi, että ryhmä ei ole erityisen yhtenäinen.

”Se oli ehkä minulle yllätyskin, miten vaikeaa se on joskus ollut. Välillä täällä tuntuu, että on todella yksin”, Modig toteaa.

”Poliittisiin kantoihin vaikuttaa todella paljon edustajien kansalliset kontekstit ja kulttuurit. On pakko jopa sanoa, että joskus kannanottoja on ollut kiusallista kuunnella.”

Kuitenkin hän pitää vasemmistoryhmää ja varsinkin sen alla toimivaa Pohjoismaiden vihreää vasemmistoa ”poliittisena kotinaan” europarlamentissa.

”Jos se ei olisi tämä ryhmä, niin pitäisi kysyä, mikä se sitten olisi. Ilman ryhmääkään toimiminen ei ole vaihtoehto, koska silloin olisi poliittisesti todella rampa”, Modig perustelee.

