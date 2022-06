Suomalaiset historiantutkijat eivät enää saa käyttöönsä aineistoja venäläisistä arkistoista.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on katkaissut Suomen Kansallisarkiston ja Venäjän arkistolaitoksen välisen yhteistyön.

Suhteiden jäätymisestä kärsii erityisesti Kansallisarkistossa käynnissä oleva historiantutkimuksen suurhanke, jossa selvitetään Josif Stalinin vainojen suomalaisuhrien kohtaloa.

Kyse on kymmenientuhansien suomalaisten elämänvaiheiden selvittämisestä. Hanketta rahoittaa valtioneuvoston kanslia.

”Suhteet on jäädytetty. Minkäänlaista kanssakäymistä Venäjän suuntaan ei ole”, vahvistaa Kansallisarkiston pääjohtaja Päivi Happonen.

Hänen mukaansa Kansallisarkisto noudattaa asiassa valtion yleisiä periaatteita.

”On vaikea ennakoida, kuinka kauan kestää ennen kuin suhteet normalisoituvat. Se ei varmasti tapahdu ihan lähivuosina.”

Vajaat kaksi vuotta sitten alkaneen hankkeen tutkijoiden piti etsiä tietoja myös menemällä Venäjän arkistoihin. Vierailut Venäjälle esti ensin koronaviruspandemia ja sen jälkeen suhteiden katkaiseminen.

”Suhteet ovat nyt poikki ja sillä sipuli. Sen kanssa me nyt etenemme”, sanoo tutkimuksen hankepäällikkö Aleksi Mainio.

”Kyllä se vääjäämättä vaikuttaa ihan kaikkeen.”

Tästä on kyse Historiahanke Stalinin suomalaisuhreista Vuonna 2019 HS:n entinen politiikan toimittaja Unto Hämäläinen ehdotti tutkittavaksi, mitä tapahtui Neuvostoliitossa olleille suomalaisille Stalinin vainojen aikana.

Kansallisarkistossa aloitettiin syyskuussa 2020 viisivuotinen tutkimus suomalaisten kohtaloista vuosien 1917–1964 Venäjällä.

Hankkeessa toteutetaan muun muassa interaktiivinen tietokanta ja tehdään erillistutkimuksia.

Tutkimushankkeessa on nyt otettu käyttöön ”plan B” eli varasuunnitelma. Tutkijat ovat keksineet tiedonhankintaa varten erilaisia luovia kiertoteitä.

Yhtenä pelastusrenkaana on ollut se, että Kansallisarkisto on vuosien mittaan jo ehtinyt hankkia kopioita venäläisestä arkisto­materiaalista.

Mainion arvion mukaan tässä laajassa aineistossa saattaa olla hänen vetämänsä hankkeen kannalta jopa satojatuhansia kiinnostavia sivuja.

”Otetaan vaikka esimerkiksi Skp:n aineisto, joka on saatu Moskovasta ikään kuin paremman sään aikana melkein kokonaisuudessaan. Se on meille iso juttu. Siitä vain pieni osa on ollut julkisesti käytettävissä.”

Venäläiseen arkistomateriaaliin pyritään pääsemään käsiksi myös muiden maiden kautta. Yksi keino on tutkia länteen aiemmin päätynyttä venäläistä arkistomateriaalia tai aikaisempien neuvostotasavaltojen ja sittemmin itsenäistyneiden maiden arkistoja.

Suhteita on pyritty nyt luomaan esimerkiksi Kazakstaniin, Georgiaan ja Ukrainaan, joilla ei ole esteitä luovuttaa aineistoja tutkijoiden käyttöön. Neuvostoaikana niiden alueilla eli monia suomalaisia.

Niiden arkistoihin on myös päätynyt kopioita muualta Neuvostoliitosta. Samoja papereita voi olla monissa paikoissa. Esimerkiksi Kazakstanissa oli isoja vankileirejä, joihin lähetettiin satoja suomalaisia 1930-luvulta aina 1950-luvulle asti.

”Siellä on monenlaista kohtaloa. Se on vielä auki, mitä Kazakstanista tullaan saamaan, mutta sinne on kova yritys”, Mainio sanoo.

Mainion mukaan tutkijat olivat saaneet viime syksynä luotua yhteydet Ukrainan turvallisuuspalvelun SBU:n arkistoon. Siellä säilytetään entisen Neuvostoliiton turvallisuuspoliisin KGB:n arkistoa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli kuitenkin romuttaa hyvin alkaneen yhteistyön.

”Kiova oli piiritettynä. Näytti siltä, ettei sinne ole enää mitään yhteyksiä. Nyt on saatu avattua yhteydet uudelleen ja näyttää siltä, että sieltä voitaisiin saada luvattuja aineistoja. He ovat digitoineet niitä aika paljon.”

Venäjän sisäministeriön alaisen salaisen poliisin NKVD:n kuulusteluissa tiedetään olleen ainakin yli sata suomalaista, joita koskevia papereita toivotaan nyt saatavan Ukrainasta.

” ”Kyllä tämä väistämättä vaikuttaa tutkimuksen yksityiskohtiin ja joihinkin valintoihin.”

Suomessa vuosina 1919–1938 toimineen etsivän keskuspoliisin arkistosta on myös löytynyt muutamia Mariupolissa 1930-luvulla asuneiden suomalaisten kirjeitä. Mainio kertoo niiden löytyneen juuri silloin, kun Mariupolin piiritys oli pahimmillaan.

”Miten ne nyt sattuivatkin silmään juuri sillä hetkellä.”

Suomalaisten tiedetään olleen rakentamassa käynnissä olevan Ukrainan sodan kuuluisaksi tekemää Azovstalin jättimäistä teräs­tehdastakin.

Mainio vakuuttaa, että arkistosuhteiden katkeamisesta huolimatta tutkimus jatkuu.

”Tehdään mitä pystytään ja aika paljon pystytään tekemään, mutta totta kai rajat tulevat vastaan ja joudumme tekemään uusia valintoja.”

Yksikään ryhmän puolesta tusinasta jäsenestä ei ole esimerkiksi vaihtanut aihettaan lähdeongelman takia.

”He ovat kokeneet, että heillä on vielä ikkuna ja aineistot, joilla he pystyvät toimimaan. Kyllä tämä väistämättä vaikuttaa tutkimuksen yksityiskohtiin ja joihinkin valintoihin”, Mainio sanoo.

”Niin se vain menee. Eli voisin kuvitella, että tutkimushankkeessa syntyy esimerkiksi pieni tietokanta suomalaisista Ukrainassa. Siitä saattaa tulla jokin teksti, jota oli vaikea kuvitella siinä vaiheessa, kun tutkimushanke alkoi.”