Kokoomus kasvatti johtoaan toisena olevaan Sdp:hen edellisestä Ylen kannatusmittauksesta.

Oppositiopuolue kokoomus jatkaa Ylen kannatusmittauksen mukaan Suomen suosituimpana puolueena reilulla marginaalilla toisena olevaan pääministeripuolue Sdp:hen.

Kokoomuksen kannatus on toukokuun aikana tehdyssä mittauksessa 25,9 prosenttia. Puolueen kannatus on kasvanut edellisestä mittauksesta 1,8 prosenttiyksikköä.

Toisena olevan Sdp:n kannatus on tällä hetkellä 18,7 prosenttia, mikä on sekin kasvanut 0,8 prosenttiyksikköä.

Suomen kolmanneksi suositumpana puolueena jatkaa perussuomalaiset, jonka kannatus on kasvanut 0,3 prosenttiyksikköä 14,9 prosenttiin.

Mittauksen suurin putoaja on keskusta, jonka kannatus on pudonnut 1,4 prosenttiyksikköä. Keskustan kannatus mittauksessa on 12,1 prosenttia.

Muista hallituspuolueista vihreiden kannatus on 9,4 prosenttia, vasemmistoliiton 4,8 prosenttia ja Rkp:n 4,8 prosenttia. Vihreiden ja Rkp:n kannatus on noussut hieman, kun taas vasemmistoliiton kannatus on laskenut noin prosentin.

Kristillisdemokraattien kannatus on kolme prosenttia ja Liike Nytin 1,9 prosenttia. Muille puolueille kannatusta heruu 1,3 prosenttia.