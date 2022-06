Suomi etsii keinoa, miten se voisi keskeyttää turvapaikanhakemusten vastaanoton, jos Suomeen tulee suuria määriä turvapaikanhakijoita häirintämielessä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on kutsunut eduskuntaryhmien johdon keskustelemaan Suomen rajaturvallisuudesta ja valmisteilla olevien rajaturvallisuuslakien sisällöstä.

HS:n tietojen mukaan kokous pidetään ensi keskiviikkona 8. kesäkuuta. Kutsun mukaan kokouksen agenda on ”varautuminen muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen”.

Kokouksessa yritetään löytää sovinto siitä, millaisella lailla voitaisiin estää turvapaikanhakijoiden saapuminen Suomeen tilanteessa, jossa vieras valtio masinoi valtavan määrän turvapaikanhakijoita häirintätarkoituksessa.

Näin kävi muun muassa Puolassa ja Liettuassa viime vuonna.

Parlamentaarisen ryhmän koolle kutsumista on vaatinut ainakin kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Perussuomalaiset vaatii, että lakiin on kirjattava mahdollisuus keskeyttää kokonaan turvapaikkahakemusten vastaanottaminen.

Suomessa on valmisteilla kolme lakia, joilla pyritään vahvistamaan itärajan turvallisuutta.

Kysymys on erittäin monimutkainen, sillä kansainvälisten sopimusten lisäksi Suomea velvoittaa myös EU-lainsäädäntö. Sen mukaan jäsenvaltioilla on selkeä velvoite käsitellä sen rajalla, alueella tai kauttakulkualueella tehty kansainvälistä suojelua koskeva hakemus.

Kansainvälisten sopimusten ja EU-säädösten perusteella on vaikeaa kirjoittaa lakia, jonka perusteella tällaista niin sanottua hybridivaikuttamisesta voitaisiin täysin estää.

Eduskunta on jo aloittanut hybridivaikuttamista koskevan valmiuslain käsittelyn. Siinä esitetään hybridivaikuttamista uutena perusteena poikkeusoloille.

Oppositiosta on annettu ymmärtää, ettei rajat sulkevan lain säätäminen ole ongelma, mutta EU:ssa on vaadittu, että turvapaikan hakeminen pitää aina olla tosiasiallisesti mahdollista. Perussuomalaiset on arvostellut hallitusta siitä, että se on ylipäätään keskustellut asiasta EU:n komission kanssa.

Tiettävästi EU:ssa ei ole yhtään maata, jonka laki mahdollistaisi turvapaikkahakemusten keskeyttämisen.

Perustuslakivaliokunta katsoi viime viikolla, että perusoikeuksiin puuttuvaa valmiuslain muutosta ei voida säätää tavallisena lakina.

Tästä seuraa, että jos muutos halutaan läpi tämän hallituksen aikana, lakimuutos on julistettava kiireelliseksi. Kiireelliseksi julistamiseen vaaditaan eduskunnassa viiden kuudesosan enemmistö eli myös oppositio pitäisi suurelta osin saada asian taakse.

Perussuomalaiset on ilmoittanut, että se ei aio hyväksyä valmiuslain muutoksen julistamista kiireelliseksi, mikäli lakiin ei saada puolueen toivomia pykäliä turvapaikkahakemusten vastaanottamisen keskeyttämisestä.

Pääministeri Marin kävi tiistaina EU:n komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa keskustelun Suomen itärajan turvallisuudesta.

HS:n tietojen mukaan Marinin pyrkimys oli saada mahdollisimman korkealta tasolta selvyys, voiko Suomi keskeyttää turvapaikkahakemusten käsittelyn tai jopa sulkea ainakin itärajansa kokonaan tilanteessa, jossa Suomen rajan yli alkaa tulla massiivisia määriä turvapaikanhakijoita häirintätarkoituksessa.

Marin sanoi kokouksen jälkeen, että keskustelu jatkuu ”kabinettien välillä”.