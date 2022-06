Laissa aiotaan pitää jatkossakin mahdollisuus rajoittaa tilojen käyttöä, jos epidemiatilanne sitä vaatisi.

Hallitus varautuu palauttamaan syksyyn mennessä joukon koronapykäliä, joilla voidaan rajoittaa esimerkiksi ravintoloiden toimintaa.

Hallitus lähetti tiistaina lausuntokierrokselle esityksen tartuntatautilain väliaikaisesta muutoksesta. Sen tarkoituksena on säilyttää tartuntatautilaissa pykäliä, joiden avulla koronaepidemiaa voidaan tarvittaessa hillitä. Pykälät olisivat määräaikaisia.

”Rajoituksiin turvaudutaan vain, jos epidemiatilanne sitä ehdottomasti vaatii”, todetaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotteessa.

Suomi lopetti kaikki rajoitukset maaliskuun alussa, mutta lain mukaan rajoituksia on edelleen mahdollista laittaa toimeen 30. kesäkuuta 2022 saakka. Tämän jälkeen pykälät eivät ole enää voimassa ellei hallitus toisin päätä.

STM:n hallitussihteeri Mirka-Tuulia Kuoksa sanoo, että muutokset tehdään varmuuden vuoksi valmiiksi, jos tilanne pahenee. ”Se on sitten hallituksesta kiinni, viedäänkö ne eduskuntaan”, Kuoksa sanoo.

”Tällä pyritään varautumaan ennalta, koska covid-epidemia on ollut yllättävä. Sen vuoksi on tätä on valmisteltu. Jos epidemiatilanne on sellainen, ettei näitä pykäliä tarvita, niin silloin näitä ei lausuntokierroksesta huolimatta olisi pakko eduskunnalle antaa. Hallitus päättää, tarvitaanko näitä.”

Jos pykäliä tarvitaan, ne todennäköisesti ehtisivät eduskunnan käsiteltäväksi eduskunnan kesätauon jälkeen alkusyksystä.

”Jos epidemiatilanne yhtäkkiä kesän aikana heikkenee merkittävästi, ainahan on mahdollista päättää lausuntokierros ja eduskunta palaa kesätauolta käsittelemään tätä, mutta tällaista ei ole nyt odotettavissa”, Kuoksa sanoo.

”Rajoituksilla ei pyrittäisi ehkäisemään koronan leviämistä vaan koronan aiheuttamaa vakavaa terveydenhuollon ylikuormittumista”, STM:n tiedotteessa sanotaan.

Keskeinen ero aikaisempaan olisi se, että kaikista rajoituksista päättäisivät jatkossa kunnat ja aluehallintovirasto. Aikaisemmin ravintolarajoituksista päätti hallitus.

Rajoitusten käyttöönottokynnystä on nostettu niin, ettei kriteerinä ole enää taudin ilmaantuvuus vaan ne ovat sidottu sairaanhoidon kuormitukseen.

STM:n mukaan terveydenhuollon ylikuormittumista ehkäistäisiin ensisijaisesti hygieniavelvoitteilla.

Toissijaisena keinona kunnat ja aluehallintovirastot voisivat rajoittaa ravintolatoimintaa tai tiettyjen tilojen käyttöä, jos epidemiatilanne sitä vaatisi.

Tässä vaiheessa tiukin ravintolarajoitus olisi se, että ravintoloiden ovet voitaisiin sulkea kello 22. Anniskelu voitaisiin lopettaa tiukimmillaan kello 21.

Viimesijaisena keinona kunnat ja aluehallintovirasto voisivat sulkea julkisia tiloja ja myös anniskeluravintoloita, jos niissä voi syntyä merkittävän laajoja tartuntaketjuja. Ruokaravintoloita ei voisi sulkea kokonaan.

Näin tehtäisiin ainoastaan, jos väestön terveys ja terveydenhuollon kantokyky olisivat vakavasti uhattuina, STM:stä sanotaan.

Rajojen koronaturvallisuudesta laissa ei enää olisi pykäliä. Myöskään liikennevälineiden käyttöä ei voisi enää rajoittaa.

Uutena tulee valtioneuvostolle valtuutus antaa asetus tilojen sulkemista koskevista korvauksista.

Koronapassia ei voisi jatkossa käyttää koronarajoitusten vaihtoehtona, jos rajoituksiin jouduttaisiin tulevaisuudessa turvautumaan.

Suomessa myönnetään kuitenkin edelleen EU:n digitaalisia koronatodistuksia, joita voidaan tarvita matkustukseen EU:ssa ja useissa maissa sen ulkopuolella.

Rajoitusvalmius halutaan pitää yllä siltä varalta, jos vakavien tautitapausten määrä kasvaisi ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kuormittuisivat siinä määrin, että ihmisten henki ja terveys vaarantuvat.

Terveysviranomaiset ovat sanoneet, että syksyllä koronatilanne saattaa pahentua. Suomeen on tullut myös uusi omikronviruksen muunnos, joka on esimerkiksi Portugalissa lisännyt merkittävästi sairaalakuormitusta.

Väliaikaiset pykälät olisivat voimassa 31. joulukuuta 2022 saakka.

Lakiesitys oli jo lyhyellä lausuntokierroksella, jolloin pykälät olisivat olleet käytössä kesäkuun lopun jälkeen heti, kun nykyiset rajoitusmahdollisuudet päättyvät.

Oikeuskanslerinvirasto kuitenkin katsoi, että muutokset vaativat perusteellisen lausuntokierroksen.