Työnantajia edustava KT vaatii hallitusta takaamaan, ettei se tule lupaamaan hoitajille rahoja suurempaan palkkaohjelmaan kuin jonka muu kunta-ala on saamassa.

Kunta-alan solmuun menneissä palkkaneuvotteluissa on perjantaina ratkaiseva päivä, kertovat useat neuvotteluja seuraavat lähteet Helsingin Sanomille.

Perjantaina todennäköisesti selviää, pääsevätkö työntekijöiden neuvottelujärjestöt Juko ja Jau sopuun työnantajapuolen KT:n kanssa vai eivät. Neuvotteluissa on läsnä myös sovittelulautakuntaa johtava alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

Sopua on viime viikkojen ajan yritetty ilman hoitajaliittoja edustavaa neuvottelujärjestöä Sotea, joka vaatii muita aloja suurempaa palkkaohjelmaa.

Ratkaisu muiden kunta-alan työntekijöiden kuin hoitajien kiistaan on hyvin lähellä. Loppuvaiheessa työnantajien KT on kuitenkin HS:n tietojen mukaan vaatinut sovun takuumieheksi Sanna Marinin (sd) hallitusta, mikä on asettanut hallituksen vaikeaan asemaan.

Juko ja Jau edustavat esimerkiksi opettajia, varhaiskasvatuksen opettajia, kirjastotyöntekijöitä, linja-autonkuljettajia, osaa sote-alan henkilöstöstä ja lukuisia muita kunta-alan ammattiryhmiä.

Järjestöt olisivat olleet jo toukokuussa valmiita hyväksymään sovittelulautakunnan ehdotuksen palkkaohjelmasta, joka toisi kunta-alalle viiden vuoden aikana yhteensä noin viisi prosenttiyksikköä suuremmat palkankorotukset kuin muille aloille.

Sopua ei kuitenkaan ole syntynyt, koska työntekijäjärjestöt pelkäävät hoitajaliittojen saavan myöhemmin vielä suuremman palkkaohjelman. Se ei muille liitoille käy. Siksi Juko ja Jau vaativat KT:lta takuita siitä, että jos hoitajat saavat lopulta muita enemmän, niin kaikki muutkin saavat saman.

KT taas näkee tämän riskinä: kustannukset kasvaisivat merkittävästi, jos koko kunta-alalle tulisi lopulta tuntuva palkkaohjelma.

KT:ta huolettaa ennen kaikkea se, että ensi vuoden eduskuntavaalien lähestyessä maan hallitus tekisi väliintulon hoitajien kiistaan ja lupaisi näille lisää rahaa. Siksi työnantajajärjestö on HS:n tietojen mukaan vaatinut hallitusta sitoutumaan, ettei se tule myöhemmin taipumaan hoitajaliittojen vaatimuksiin.

Hallituksessa KT:n vaatimusta on pidetty vaikeana.

Jos hallitus jollain tavalla julkisesti sitoutuisi tukahduttamaan hoitajien muita suuremmat palkkavaatimukset, siitä tulisi väistämättä osapuoli työkiistassa. Tähän saakka hallitus on pyrkinyt pysyttelemään erossa työmarkkinasotkusta ainakin julkisuudessa.

Niin KT, Juko kuin Jaukin haluavat päästä sopuun. Esimerkiksi opettajien lomat ovat alkamassa, ja työntekijäpuoli haluaa saada jäsenilleen palkankorotukset maksuun. Palkankorotuksia tältä vuodelta ei tule ennen kuin sopimus on solmittu. KT taas haluaa työrauhaa edes osalle aloista.

Jos sopua ei synny, uusia lakkoja esimerkiksi kouluihin ja päiväkoteihin voi olla edessä syksyllä.

Niinpä sopu saattaa perjantaina syntyä, vaikkei työnantajapuoli saisi hallitukselta vaatimaansa tukea. Tällöin sopu menisi kuitenkin vielä järjestöjen hallintojen käsiteltäväksi, joten ratkaisun varmistumista jouduttaisiin odottamaan ensi viikkoon.

Jos taas KT:n, Jukon ja Jaun neuvottelut kaatuvat perjantaina lopullisesti, aloite siirtyy jälleen työministeri Tuula Haataiselle (sd).

Haataisen tulisi pohtia, jatketaanko kunta-alan vaikean kiistan sovittelua Pylkkäsen johtaman sovittelulautakunnan vai kenties jonkun muun kokoonpanon johdolla.