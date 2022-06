Turkki on ottanut Suomen Nato-jäsenyyden omaksi pelinappulakseen, ja juuri tällaista tilannetta Suomi yritti välttää.

Suomen keskeiset ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaikuttajat nostivat kuluneena keväänä esiin erilaisia vaaroja, jotka voisivat Suomea kohdata, jos Nato-jäsenyysprosessi venyy.

Siksi Suomen poliittinen johto nimenomaan korosti, että Nato-prosessi pitää hoitaa mahdollisimman huolellisesti.

Nyt hakemus on jätetty, mutta varsinaisessa jäsenyysprosessissa ei ole edetty askeltakaan. Suomi on tilanteessa, jossa sen turvallisuus näyttää muuttuneen muiden pelinappulaksi.

Tämä johtuu Turkista.

Sen yhä itsevaltaisemmaksi muuttunut presidentti Recep Tayyip Erdoğan ilmoitti Suomen yllätykseksi vastustavansa Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä heti, kun Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) ja presidentti Sauli Niinistö olivat kertoneet kannattavansa jäsenyyden hakemista.

Recep Tayyip Erdoğan

Suomi tarvitsee jokaisen Nato-maan eli myös Turkin hyväksynnän, jotta se pääsee Naton jäseneksi. Erdoğan on toistanut, etteivät Suomi ja Ruotsi suhtaudu riittävän vakavasti Turkin terrorismia koskeviin turvallisuushuoliin.

Turkin perimmäiset tarkoitusperät eivät ole täysin selvillä, mutta monet asiantuntijat arvioivat, että Turkki yrittää kiristää Suomen ja Ruotsin hakemuksen hyväksymisellä etuja itselleen esimerkiksi Yhdysvalloilta.

Jo keväällä myös asiantuntijat varoittelivat Turkin arvaamattomuudesta. ”Turkki tekee tällaiset päätökset aina omien intressiensä pohjalta”, eräs diplomaattilähde korosti HS:n analyysissä 12. maaliskuuta.

Ennen Nato-hakemuksen jättämistä Suomesta otettiin Turkkiin yhteyttä useita kertoja.

”Myönteinen puhelu Turkin presidentti Erdoğanin kanssa. Kiitin presidentti Erdoğania hänen ponnisteluistaan rauhan eteen Ukrainassa. Turkki tukee Suomen tavoitteita”, presidentti Niinistö kirjoitti viestipalvelu Twitterissä 4. huhtikuuta.

Myös virkamiehet ja ulkoministeri Haavisto ovat kertoneet saaneensa etukäteisneuvotteluissa käsityksen, ettei Turkki vastusta Suomen jäsenyyttä.

Suomessa uskottiin laajasti, että Suomen liittymiskeskustelut erilaisina lakitarkastuksineen kestäisivät viikon tai pari, jonka jälkeen alkaisi jäsenyyden hyväksyntä eri Nato-maissa.

Turkin vastustuksen takia liittymiskeskusteluja ei ole edes aloitettu. Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi keskiviikkona uskovansa, ettei kyseessä ole lopullinen umpikuja ja että asiassa päästään eteenpäin. Hänen mukaansa Naton puolelta tilannetta seurataan tarkoin. Toiveena on ainakin, että osa Turkin kanssa keskusteltavista asioista ratkeaisi Madridissa kesäkuun lopulla pidettävään huippukokoukseen mennessä. Mahdotonta ei kuitenkaan ole sekään, että Turkki pitkittää Suomen jäsenyyden hyväksymistä vielä vuosia. Tämän vaihtoehdon toi esiin muun muassa Turkkiin erikoistunut Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta.

HS kysyi neljältä ulkoasiainvaliokunnassa ja puolustusvaliokunnassa istuvalta kansanedustajalta, epäonnistuiko Suomi Nato-hakemuksen valmistelussa ja olisiko jotain voitu tehdä toisin.

Epäonnistuivatko Suomen poliitikot ja virkamiehet Nato-hakemuksen valmistelussa, koska Turkin vastustus tuli yllätyksenä?

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd):

Erkki Tuomioja (sd)

”Jos toisen maan presidentti valehtelee päin naamaa toisen maan presidentille, niin ei voi silti lähtökohtaisesti odottaa, että hän olisi valehdellut. Ehkä olisi voinut epäillä Turkin vilpittömyyttä erilaisten esimerkkien valossa, mutta jos presidentti sanoo, että asia on selvä, ei kai häntä voi lähtökohtaisesti epäillä valehtelemisesta.”

Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Halla-aho (ps):

Jussi Halla-aho (ps)

”Turkki ei antanut ennen Nato-jäsenyyden hakemispäätöstä minkäänlaista indikaatiota, että se aikoisi asettua poikkiteloin. Vähän vaikea on nähdä, millä tavalla Suomi tässä on epäonnistunut.”

”Mediassa oli etukäteen erilaisia spekulaatioita muidenkin Nato-maiden osalta, kuten Unkarin, että ne saattavat asettua hankalaksi. Tietysti jos arvaa kaikkea, joskus osuu oikeaan. Ei ollut mitään syytä olettaa, että Turkki heittäytyy hankalaksi. Ja jos ajatellaan etukäteen, että Turkki ryhtyy aina hankalaksi, niin silloinhan ei kannata hakea jäsenyyttä, jos ei ole valmis sietämään hankaluuksia.”

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo:

Petteri Orpo (kok)

”Minusta eivät, koska minun tietojeni mukaan Suomi oli hyvissä ajoin yhteydessä Turkkiin. Haavisto taisi käydä siellä muutamaan otteeseenkin – ja sieltä tuli vihreää valoa. Myös Natosta meille annettiin pääsihteeri Jens Stoltenbergiltä vahva viesti [että Suomen jäsenyydelle olisi tuki]. Minusta siinä tehtiin se, mikä on normaalijärjellä ajateltavissa. Sitten tämä on tullut yllätyksenä.”

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo (vas):

Jussi Saramo (vas)

”Totesin aiemmin, että tämä Turkin toiminta on yllätys, mutta osattiin odottaa yllätyksiä. Että siinä mielessä se ei ollut lainkaan. En lähtisi siis syyttämään ketään. Olemme koko ajan sanoneet, että todennäköistä on, että tulee viivästyksiä. Valiokunnassakin on näin puhuttu.”

”Mitä siinä sitten olisi voinut tehdä? Niin kauan kuin Turkki itse liputti avoimien ovien politiikkaa, niin sen mukaanhan siinä tavallaan oli tietysti mentävä.”

Miten Suomen olisi pitänyt toimia toisin, jotta näin ei olisi käynyt?

Tuomioja: ”En näe oikeastaan muita mahdollisuuksia kuin sen, mitä Suomi tekikin eli oltiin yhteydessä kaikkiin Nato-maihin ja kaikilta on saatu samanlainen vastaus. Jos presidentti tosiaan sanoo näin suoraan toiselle presidentille, ei kai sitä voi jatkaa niin, että saisiko tämän myös kirjallisena?”

Halla-aho: ”Sen tiedon perusteella, joka minulla prosessista on, niin eipä mielestäni.”

Orpo: ”Kun viestit sekä ulkoministeriölle että myös presidentin käymässä puhelussa olivat sellaisia, niin en tiedä, mitä olisi paljon enemmän voinut tehdä. Tietenkin aina olisi voinut vielä enemmän neuvotella, vielä enemmän hakea varmistuksia. Mutta jos toinen toimii yllättävästi, niin siihen on vaikeaa varautua etukäteen.”

Saramo: ”Oma linjani oli, että meidän olisi pitänyt Ruotsin kanssa syventää yhteistyö puolustusliitoksi asti ja miettiä Nato-jäsenyyttä myöhemmin. Mutta se on sitten jotain ihan muuta kuin tämä, eikä se ollut tässä poliittisessa todellisuudessa enää mahdollista. Niistä näkökulmista, jotka eduskunnan enemmistöllä oli, niin tämä oli vain tämmöinen, mikä on nyt otettava vastaan. Emme me olisi etukäteenkään saaneet lähteä neuvottelemaan sellaisista asioista, jotka eivät ole ole neuvoteltavissa. Jos puhutaan siis esimerkiksi kurdien palauttamisesta tai muusta. ”