Niinistön mukaan suomalaisten maanpuolustustahto on nyt entistä korkeammalla tasolla.

Suomi on kaikissa olosuhteissa vastuussa omasta puolustamisestaan, vaikka Naton jäsenenä saisimmekin tukea liittolaisilta, tasavallan presidentti Sauli Niinistö muistutti lauantaina Puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraatikatselmuksessa pitämässään puheessa.

Niinistö korosti puheessaan, että Suomen puolustuksen tärkeä perusta on kansalaisten korkea maanpuolustustahto, joka on hänen mukaansa nyt aiempaa korkeammalla tasolla.

”Kiinnostus kertausharjoituksia ja vapaaehtoista maanpuolustusta kohtaan on kasvussa. Tätä tahtoa ja siihen perustuvaa valmiutta ja kykyä tulee vaalia vastedeskin”, Niinistö sanoi.

Suomi on tänä keväänä päätynyt hakemaan sotilasliitto Naton jäsenyyttä. Niinistön mukaan päätös liittyy pyrkimykseen maksimoida oman maan turvallisuutta eikä se ole keneltäkään pois.

Toisaalta Niinistö muistutti puheessaan, että Nato-jäsenyyden myötä Suomi sitoutuu puolustamaan myös liittolaisiaan tarvittaessa.

”Suomi ei tätä periaatetta kaihda, vaan ottaa sen vakavasti”, presidentti sanoi.

Niinistö korosti myös esimerkiksi yleisen asevelvollisuuden, hävittäjäinvestointien sekä puolustusmäärärahojen lisäämisen merkitystä nyt, kun Suomen puolustusvoimat on yleisen kiinnostuksen kohteena maailmalla. Hän muistutti, että resursseista on huolehdittava jatkossakin.

Lopuksi Niinistö kiitti Puolustusvoimia sekä kaikkia suomalaisia siitä, että valmius kohdata mahdolliset Suomen turvallisuutta horjuttavat pyrkimykset on korkea.

”Tiedämme ja muistamme, että Suomi on puolustamisen arvoinen maa. Yhdessä olemme huolehtineet turvallisuudestamme tähän asti ja yhdessä teemme niin myös huomenna”, Niinistö päätti puheensa.

Paraatikatselmus järjestettiin Helsingin Senaatintorilla, missä Niinistö otti paraatin vastaan puoliltapäivin. Paraatissa kuultiin Niinistön puheen lisäksi Maamme-laulu ja kenttähartaus. Tilaisuus jatkui paraatin ohimarssilla Helsingin keskustassa.

Lue presidentti Niinistön puhe kokonaisuudessaan alta:

Arvoisat sotiemme veteraanit, kunnioitetut lotat, hyvät kuulijat,

”Suomi on hyvä maa. Se on paras meille suomalaisille. Se on puolustamisen arvoinen maa, ja sen ainoa puolustaja on Suomen oma kansa.”

Näissä jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin sanoissa korostuu kiihkoton, mutta järkähtämätön kansallistunne. Sen viesti on ajaton: Olemme kaikissa olosuhteissa vastuussa oman maamme puolustamisesta. Näin on myös jatkossa, vaikka puolustusliiton jäsenenä saisimme tukea liittolaisilta.

Suomen puolustuksen tärkeä perusta on kansalaisten korkea maanpuolustustahto. Se on nyt entistäkin korkeammalla tasolla. Kiinnostus kertausharjoituksia ja vapaaehtoista maanpuolustusta kohtaan on kasvussa. Tätä tahtoa ja siihen perustuvaa valmiutta ja kykyä tulee vaalia vastedeskin. Tässä työssä puolustusvoimilla ja vapaaehtoisella maanpuolustuksella ja sen valmiutta tukevalla kansalaistoiminnalla on tärkeä roolinsa.

Osa valmiutta on pyrkimys oman turvallisuuden maksimointiin. Se ei ole keneltäkään pois. Näin Suomi on toiminut tänä keväänä päätyessään hakemaan Naton jäsenyyttä. Kuluneen kevään aikana noussut kansan tahto ja käyty keskustelu turvallisuusratkaisustamme on osoittanut suomalaisen demokratian voiman. Tämä luo vahvan pohjan suunnata kohti tulevaa tässä epävarmassa maailmanajassa.

Samalla kun Suomi hakee suojaa, on se myös valmis antamaan sitä. Puolustusliitto on sitoumus, jossa otetaan vastuu kaikkien liittolaisten turvallisuudesta. Suomi ei tätä periaatetta kaihda, vaan ottaa sen vakavasti. Samalla voimme odottaa, että myös meidän elintärkeille turvallisuusintresseillemme osoitetaan vastaavanlaista ymmärtämystä.

Yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin pohjautuva puolustuksemme on nyt kiinnostuksen kohteena maailmalla. Takana on päätös hävittäjäinvestoinneista sekä puolustusmäärärahojen merkittävät lisäykset. Nämä tärkeät päätökset vahvistavat puolustustamme entisestään vastaamaan muuttuneen turvallisuusympäristömme asettamia vaatimuksia. Resursseista on huolehdittava myös jatkossa.

Puolustusvoimamme on jo vuosien ajan tiivistänyt kansainvälistä yhteistyötä. Monipuolinen koulutus- ja harjoitustoiminta sekä kaluston yhteensopivuuden kehittäminen ovat luoneet pohjaa nyt otetulle suunnalle kohti Nato-jäsenyyttä. Toimintaamme arvostetaan maailmalla. Olemme tuttu ja luotettava kumppani. Tässä mielessä hakeutuminen Natoon ei ole Suomelle suuri loikka vaan seuraava, luonnollinen askel. Olen vakuuttunut, että luotettava kumppani on Nato-liittolaisena entistäkin luotettavampi.

Haluan kiittää Puolustusvoimia ja kaikkia puolustusvoimissa palvelevia isänmaan eteen tekemästänne arvokkaasta työstä. Kiitän myös kaikkia suomalaisia siitä, että valmiutemme kohdata mahdolliset turvallisuuttamme horjuttavat pyrkimykset on tänään niin korkea. Tiedämme ja muistamme, että Suomi on puolustamisen arvoinen maa. Yhdessä olemme huolehtineet turvallisuudestamme tähän asti ja yhdessä teemme niin myös huomenna.

Toivotan teille kaikille oikein hyvää Puolustusvoimain lippujuhlapäivää.