Parlamentissa liikkeelle polkaistu epäluottamus­lause komissiota kohtaan ei innosta suomalais­meppejä.

Strasbourg

Euroopan unionin komissio saa EU-parlamentissa kovaa arvostelua päätöksestään hyväksyä Puolan elvytys­suunnitelma.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kävi tiistaina parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa Ranskassa puolustamassa komission myönteistä arviota.

EU-maat sopivat koronapandemian takia vuonna 2020, että ne elvyttävät talouksiaan yhdessä otetulla velalla. Puola ja Unkari laativat muiden mukana suunnitelmat, miten nämä EU:sta tulevat rahat käytettäisiin, mutta komissio on pitkittänyt maiden suunnitelmien hyväksymistä.

Syynä on se, että maiden kehitys on mennyt EU:n yhteisten arvojen kannalta heikompaan suuntaan. Puolassa hallitus on heikentänyt oikeuslaitoksen riippumattomuutta, Unkarissa on epäilyjä korruptiosta EU-rahojen jaossa.

Viime viikolla komissio kuitenkin antoi myönteisen arvion Puolan suunnitelmasta.

Komission mukaan Puolalle voidaan nyt myöntää EU:n yhteisen 800 miljardin euron elpymisvälineen tuista 23,9 miljardia euroa ja luotoista 11,5 miljardia euroa.

Lopullinen päätösvalta rahojen maksamisesta kuuluu jäsenmaille.

Komissiolla on kolme ehtoa: Puolan on lakkautettava kiistanalainen tuomareiden kurinpito­lautakunta ja peruutettava kaikki sen antamat tuomiot. Lisäksi komissio vaatii, että jatkossa ei saa seurata kurinpidollisia toimia, jos tuomari esimerkiksi vetoaa Euroopan tuomio­istuimeen.

Mepit epäilivät useissa puheenvuoroissa, että Puola täyttää ehdot vain puolivillaisesti.

”Nämä on täytettävä ennen kuin varoja voidaan maksaa. Tiedän, että eräät teistä epäilevät, mutta yhtään rahaa ei lähde ennen kuin uudistukset on tehty”, von der Leyen sanoi tiistaina.

Von der Leyenin mukaan vuoden 2023 lopussa katsotaan, ovatko kaikki väärin perustein erotetut tuomarit saaneet asemansa takaisin. Jos eivät ole, maksatukset pysähtyvät.

”Elvytysrahat ovat eurooppalaisten veronmaksajien rahoja. Parlamentin ja jäsenmaiden on oltava varmoja, että ne käytetään sääntöjemme ja arvojemme mukaisesti”, von der Leyen sanoi.

Puola on tehnyt ison työn Ukrainasta tulevien pakolaisten auttamisessa. Annettu apu sekä maan hallituksen tiukka Venäjä-vastaisuus ovat kohentaneet maan asemaa EU:ssa.

Puolalaismepit puolustivatkin kiihkeästi komission päätöstä hyväksyä elvytys­suunnitelma.

Puolan elvytyssuunnitelman hyväksyminen on komissiolta samalla viesti Unkarille, joka yhteisiä Venäjä-pakotteita murentamalla on vastaavasti heikentänyt omaa asemaansa. Unkarin elvytys­varojen hyväksymisestä ei ole vielä puhettakaan.

Maanantaina kolme Renew-parlamenttiryhmän meppiä alkoi kerätä nimiä epäluottamus­lauseeseen, joka heidän mukaansa aktivoidaan heti, jos komissio maksaa tukia Puolaan ilman että uudistukset on todella tehty.

Suomalaismepit eivät ole erityisen innostuneita Belgian entisen pääministerin ja nykyisen näkyvän mepin Guy Verhofstadtin junailemasta epäluottamus­lauseesta. Hänen toimintansa herätti pahaa verta myös Renew-ryhmässä, sillä Verhofstadt niin sanotusti keuli ja julkisti hankkeen ennen kuin sitä oli ehditty omassa ryhmässä käsitellä.

Oikeusvaltioasioissa aktiivinen Petri Sarvamaa (kok) sanoo, että komissio on hänen mielestään tehnyt selväksi, ettei rahaa ole lähdössä senttiäkään ilman oikeus­laitokseen tehtyjä uudistuksia.

Suomalaisista Renew-ryhmän jäsenistä esimerkiksi keskustan Elsi Katainen ei aio allekirjoittaa epäluottamus­lausetta.

Sosiaalidemokraattien S&D -ryhmää edustava Eero Heinäluoma sanoo, että Puola on hoitanut pakolais­virtaa esimerkillisellä tavalla. Hänen mukaansa se vaikuttaa asenteisiin, mutta se ei voi vaikuttaa siihen, että oikeusvaltio­kehityksen suhteen tehtäisiin myönnytyksiä.

Heinäluoman mukaan komissio ei voi laittaa rahoja jakoon ilman, että Puola tekee todellisia muutoksia.