Neuvottelutulos menee vielä Jukon, Jaun ja KT:n hallintojen hyväksyttäväksi. Hoitajaliitot ovat sovun ulkopuolella.

Kunta-alan työntekijöiden neuvottelujärjestöt Juko ja Jau sekä työnantajapuolen KT ovat päässeet neuvottelutulokseen satojen tuhansien palkansaajien työehdoista. Neuvottelutulos menee järjestöjen hallintojen käsiteltäväksi, ja lopullinen ratkaisu saadaan keskiviikkona. Sitä ennen osapuolet eivät kerro sovun sisällöstä.

Neuvottelutulos koskee suurta osaa kunta-alan ammattiryhmistä, kuten esimerkiksi opettajia, varhaiskasvatuksen opettajia, linja-autonkuljettajia, kirjastotyöntekijöitä ja osaa sote-alan henkilöstöstä.

Hoitajaliitot Tehy ja Super ovat kuitenkin sovun ulkopuolella. Ne eivät enää loppuvaiheessa osallistuneet neuvotteluihin, koska ne haluavat hoitajille muita ammattiryhmiä suuremmat palkankorotukset.

On kuitenkin mahdollista, että myös hoitajaliittojen jäsenet saavat itselleen muiden osapuolten neuvottelemat palkankorotukset. Tämä johtuu siitä, että työpaikoilla on vaikeaa tai mahdotonta erotella työntekijöitä järjestäytymisen perusteella: kun Juko ja Jau sopivat omien sote-alan jäsentensä palkankorotuksista, myös samoilla työpaikoilla työskentelevät Tehyn ja Superin jäsenet voivat saada samat korotukset. Heitä ei kuitenkaan sitoisi työrauhavelvoite, joten he voisivat halutessaan jatkaa työtaistelutoimia ja tavoitella vielä parempia palkankorotuksia.

