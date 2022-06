Turkin niskoittelu Naton laajenemis­kysymyksessä heikentää Barkeyn mukaan Turkin vaikutusvaltaa ja vahingoittaa maan asemaa aikana, jolloin Turkki tarvitsee lännestä muun muassa investointeja ja turisteja.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on toistuvasti ilmaissut, ettei maa voi hyväksyä Suomea ja Ruotsia Naton jäseniksi.

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin estelyt Naton laajenemiseksi vahingoittavat lopulta vain Turkkia itseään, kirjoittaa professori Henri Barkey Asia Timesissä. Barkey toimii kansainvälisten suhteiden professorina Lehigh-yliopistossa sekä Lähi-idän apulaistutkijana ajatushautomo Council of Foreign Relationsissa.

Toukokuun lopulla julkaistussa mielipide­kirjoituksessaan Barkey ottaa kantaa Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten alullepanemaan keskusteluun. Turkki on toistuvasti ilmaissut, ettei se voi hyväksyä Suomea ja Ruotsia puolustusliiton jäseniksi.

Barkeyn mukaan Turkki on perinteisesti yhdistänyt maantieteellisen sijaintinsa onnistuneesti neuvotteluasemaansa, mikä on usein pakottanut sen läntiset liittolaiset katsomaan Turkin toimia kotimaassa ja ulkomailla läpi sormien. Etenkin Yhdysvallat on joutunut usein perääntymään vaatimuksissaan, aiemmin Yhdysvaltain puolustus­ministeriössä työskennellyt Barkey kirjoittaa.

Turkin sijainti Venäjän eteläpuolella, rajat Syyrian, Irakin ja Iranin kanssa sekä Mustanmeren ja Välimeren läheisyys tekevät maasta kriittisen ja merkittävän Nato-jäsenen monessa geopoliittisessa kysymyksessä.

Nyt Erdoğan on Barkeyn mukaan kuitenkin huomannut olevansa aiempaa voimakkaammassa ristiriidassa perinteisten liittolaistensa kanssa. Länttä on jo pitkään vaivannut Turkin ja Erdoğanin autoritaarisuuden voimistuminen ja maan ihmisoikeus­tilanteen heikkeneminen. Turkki puolestaan on syyttänyt Yhdysvaltoja muun muassa heinäkuun 2016 vallankaappaus­yrityksestä.

Turkin päätös ostaa Venäjältä ilmatorjuntajärjestelmiä on vaarantanut maan hävittäjähankinnat Yhdysvalloilta. Barkeyn mukaan Turkki oletti, että Yhdysvallat perääntyy tavalliseen tapaansa vaatimuksistaan, mutta Yhdysvallat ei myöntynyt, vaan kauppa peruttiin ja Turkille asetettiin pakotteita.

Turkin ja Yhdysvaltojen kahdenväliset suhteet ovatkin Barkeyn mukaan keskiössä myös, kun keskustellaan Naton laajentumisesta. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on antanut Suomelle ja Ruotsille täyden tukensa maiden Nato-hakemuksissa, joten Erdoğanin kielteiset lausunnot todennäköisesti vaarantavat Barkeyn mukaan myös jäissä olevat hävittäjäkaupat.

Barkeyn mukaan Erdoğan on toistamassa Suomen ja Ruotsin Nato-pyrkimysten kohdalla saman virheen, jonka hän on tehnyt usein aiemmin monien Lähi-idän maiden kanssa.

”Sen sijaan, että hän [Erdoğan] olisi esittänyt vastustuksensa ja vaatimuksensa hiljaa suljettujen ovien takana, hän on valinnut julkisuuden”, Barkey kirjoittaa.

Tämä puolestaan heikentää Barkeyn mukaan Turkin vaikutusvaltaa ja vahingoittaa maan asemaa aikana, jolloin Turkki tarvitsee lännestä muun muassa investointeja ja turisteja.

”Ruotsi ja Suomi tulevat lopulta Naton jäseniksi. Ainoa kysymys kuuluu, milloin.”