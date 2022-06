Ranskan presidentti sanoi, että Venäjän nöyryyttämistä tulisi välttää – Suomen eduskunta­ryhmien johtajilta täystyrmäys: ”Macron on väärässä”

”Emme saa nöyryyttää Venäjää, jotta kun taistelut loppuvat, voimme rakentaa poistumistien diplomatian keinoin”, sanoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Näkemys ei saa ymmärrystä eturivin suomalaispoliitikoilta.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin puheet siitä, että Venäjän nöyryyttämistä tulisi välttää Ukrainan sodassa, eivät saa ymmärrystä eturivin suomalaispoliitikoilta.

”Emme saa nöyryyttää Venäjää, jotta kun taistelut loppuvat, voimme rakentaa poistumistien diplomatian keinoin”, Macron sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan Ranskan maakuntalehtien haastattelussa viikonloppuna.

”Olen vakuuttunut siitä, että Ranskan tehtävä on toimia välittävänä voimana”, hän sanoi.

Lue lisää: Macronin puheet Putinin ymmärtämisestä herättivät kitkeriä kommentteja

Macron on yksi harvoista valtionjohtajista, joka on keskustellut Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa säännöllisesti sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa helmikuun lopulla. Keskustelut ovat olleet osa pyrkimyksiä tulitauon aikaansaamiseksi ja mahdollisten neuvottelujen aloittamiseksi.

HS kysyi viiden suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtajilta, onko Macron oikeassa puheissaan, joiden mukaan Venäjän ”nöyryyttäminen” voi vaikeuttaa diplomaattisia pyrkimyksiä Ukrainassa.

”Macronin lähestymistapa on tässä täysin väärä”, sanoo Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

”Ukraina on puolustanut maataan jo yli sata päivää ylivoimaista hyökkääjää vastaan. Ukraina on se, jonka tulee määrittää, mistä lähtökohdista se on valmis keskustelemaan.”

Lindtman sanoo, että EU-maiden tehtävä on tukea Ukrainaa sen taistelussa häikäilemätöntä ja kansainvälisestä oikeudesta vähät välittävää hyökkääjää vastaan.

”On ensiarvoisen tärkeää, että EU pitää nyt rivinsä tiiviinä.”

”Macron on aiemminkin ollut löysä puheissaan”, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoo.

”Ei tuollaisesta hyökkäyssodasta voi saada hyötyä. Rauhanratkaisu riippuu siitä, mihin osapuolet keskenään taipuvat. En ulkomailta lähtisi neuvomaan Ukrainaan, että sen pitää perääntyä.”

Tavion mielestä Suomen ei pidä lähteä Macronin linjalle.

”Jos Suomi edes voisi ottaa rauhanvälityksessä jonkin roolin, niin olisi parempi, ettei täältä kumpaakaan osapuolta tukevia argumentteja lausuttaisi. En usko, että Suomi alkaa tässä tapauksessa rauhanvälittäjänä toimimaan, koska Suomella on oma asiansa [Nato-hakemus] kesken. En näe tarpeellisena, että Suomi lähtee ainakaan Macronia komppaamaan.”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen on sitä mieltä, että tilanteessa on pakko laittaa kova kovaa vastaan.

”Macron on väärässä”, hän sanoo.

”Putinia hillitsee parhaiten se, ettei tällainen törkeä väkivallan käyttö hajota länttä eikä saa sitä polvilleen, vaan päinvastoin yhdistää ja vahvistaa hänen pelkäämiään tahoja eli länttä ja Ukrainan länsimielisiä.”

”Nyt ei auta ryhtyä liennyttelemään tai antamaan täkyjä. Putinilaisessa maailmankuvassa se on merkki, että vastapuoli alkaa väsyä. Hän pelaa niin, että kansalaiset Saksassa ja Ranskassa nousevat bensan kallistuvaa hintaa vastaan ja vaativat pakotteiden purkamista.”

Mykkänen ei usko, että Macronin puheet tarkoittavat, että lännen rintama alkaa hajota.

”Ranska on nähnyt usein Venäjän aggressiot rauhallisemmalla mielellä. Ranskalla oli Neuvostoliiton aikana jo liennyttävä rooli Moskovan suuntaan. Minusta tässä Macronin lauseessa näkyy pikemmin historian jatkumo kuin se, että länsi alkaisi hajota. Näin uskon ja toivon.”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväskään ei yhdy Macronin näkemykseen. Hänen mukaansa hyökkäyssodan aloittaneen Venäjän myötäilyyn ei ole mitään perustetta.

”Venäjällä tässä se pallo on. Se on ensisijainen lähtökohta, että he ovat hyökänneet itsenäisen valtion kimppuun ilman mitään syytä. En minä sitä Macronin ajatusta ymmärrä, että pitäisi jollakin tavalla Venäjää myötäillä. Siihen ei ole mitään perustetta.”

Pylväs sanoo samaan aikaan ymmärtävänsä sen osan Ranskan presidentin arviosta, että jos Venäjä ajetaan nurkkaan ja ulos kaikista kansainvälisistä yhteyksistä, voi rauhan rakentaminen olla vaikeampaa. Jonkinlaisia diplomaattisia yhteyksiä olisi siksi hyvä pitää yllä.

Venäjä on kuitenkin se, jonka tulisi tehdä aloite, Pylväs painottaa.

”Venäjähän tässä voi olla aktiivinen, pistää aseet alas ja esittää diplomaattista neuvottelukanavaa seuraavaksi.”

Pylväs tulkitsee Macronin puheita niin, että taustalla voi kuulua huoli omasta hyvinvoinnista.

”Eurooppa on halunnut rakentaa oman hyvinvointinsa aika lailla halvan venäläisen energian varaan, ja nyt kun se heidän hyvinvointinsa on vähän uhattuna, niin varmaan kaikenlaisia väyliä koetetaan hakea, että hyvinvointia voitaisiin jatkaa.”

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne pitää Macronin kommenttia kummallisena.

”Venäjä on päättänyt itse nöyryyttää itseään hyökkäyssodalla”, hän sanoo.

Teoriassa voi Harjanteen mielestä toki ajatella, ettei ketään pitäisi ajaa diplomaattisissa yhteyksissä nurkkaan.

”Mutta tässä tapauksessa on vaikeaa nähdä, etteikö Venäjä ja Putin olisi tehnyt sitä aivan täysin itse ja pyrkinytkin tietyllä tapaa siihen.”

Harjanne toteaa, että tavoitteet, joita Venäjä on esittänyt liittyen hyökkäykseensä ja Ukrainaan eivät ole millään tavalla legitiimejä ja että on ensisijaista kuunnella ukrainalaisten näkemyksiä tilanteessa.

”Ennen kaikkea pitää kunnioittaa ukrainalaisten itsemääräämisoikeutta ja ukrainalaisten näkemystä siitä, että mikä on siedettävää tai hyväksyttävää. Sikäli hyvin kummallinen kommentti”, hän sanoo.