Useat Suomen kumppanimaat haluavat harjoituksiin tulolla viestiä tukeaan Suomen Nato-hakemukselle.

Britannian ilmavoimien neljä Eurofighter-hävittäjää on parhaillaan harjoitusvierailulla Rovaniemellä.

Puolustusvoimat järjestää pääosin kesän ja syksyn aikana parikymmentä uutta tai laajennettua kansainvälistä harjoitusta Suomessa.

Ylimääräisen harjoitustoiminnan tavoitteena on osoittaa konkreettisesti, että Suomen Nato-hakemuksella on kansainvälinen tuki.

”Kesän harjoituskausi on perinteisesti ollut varsin rauhallista aikaa. Harjoitussuunnitelman täydentämisen myötä muun muassa valmiusyksiköiden harjoituksissa huomioidaan aiempaa laajemmin kansainvälisen yhteensopivuuden testaaminen ja kehittäminen”, sanoo koulutuspäällikkö, eversti Kari Pietiläinen Pääesikunnasta.

Onko tullut tarjouksia tulla Suomeen harjoittelemaan vai onko Suomen pitänyt pyydellä tukea?

”Hyvässä yhteistyössä tätä tehdään.”

Tärkeimmät harjoituskumppanit tulevat Ruotsista, Yhdysvalloista ja Britanniasta. Muita osallistuvia maita ovat Saksa, Ranskan ja Norja.

Näiden lisäksi koulutus- ja harjoitustoimintaan osallistuvat myös sotilasliitto Nato ja Britannian ympärille koottu Jef-maiden joukko (Joint Expeditionary Force).

Lue lisää: Presidentti Niinistö osallistuu puolustus­yhteistyö­kokoukseen Lontoossa – Britannian ympärille kootuilla Jef-joukoilla voitaisiin esimerkiksi turvata Itämeren kauppareittejä

Pietiläisen mukaan harjoitusyhteistyötä on tiivistetty koko alkuvuoden ajan. Ylimääräistä harjoitustoimintaa järjestetään kaikissa puolustushaaroissa eli Maa-, Meri- ja Ilmavoimissa.

”Maavoimat järjestää kesän aikana useampia viikkoja kestäviä harjoitus- ja koulutuskokonaisuuksia Etelä-, Lounais- ja Pohjois-Suomen alueilla, joissa joukot ampuvat ja kouluttautuvat yhdessä”, Pietiläinen kertoo.

”Siinä tavoitellaan Maavoimien joukkojen yhteistoimintakyvyn ja toimintatapojen kehittämistä kansainvälisten joukkojen kanssa.”

Maavoimien harjoitukset eivät ole kuitenkaan suuria, sanoo Pietiläinen.

Merivoimien harjoitukset ovat alkaneet jo toukokuussa. Niissä harjoitellaan muun muassa meriliikenteen suojaamista, tilannekuvan muodostamista ja jakamista sekä rannikon taistelutehtäviä ja tulenkäyttöä.

”Ilmavoimilla on useita kansainvälisiä koulutustapahtumia, jotka kehittävät myös kansallista puolustustamme ja osoittavat kumppanien tukea Suomelle”, Pietiläinen sanoo.

”Yksi painopiste on Britannian kuninkaallisten ilmavoimien kanssa tehtävä Jef-yhteistyö, joka on jo pohjoisessa käynnissä ja jonka tavoitteena on kehittää maiden ilmavoimien yhteistoimintakykyä.”

Rovaniemellä on parhaillaan brittiläinen osasto, johon kuuluu neljä Eurofighter-hävittäjää ja noin 70 ihmistä. Vierailu on osa Jef-yhteistyötä.

Hävittäjät osallistuvat Suomen ilmavoimien päivittäiseen harjoitus- ja koulutustoimintaan yhdessä Lapin ja Karjalan lennostojen Hornet-hävittäjien kanssa.

Ilmavoimat jatkaa myös niin sanottuja cross border -harjoituksia pohjoisessa sekä lentää yhteistoimintakierroksia Itämeren yllä Ruotsin ilmavoimien ja Baltian maissa ilmavalvontatehtävissä olevien Nato-maiden koneiden kanssa.

Cross border -harjoittelu tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Suomen, Ruotsin ja Norjan koneet voivat harjoitella omasta tukikohdastaan käsin mutta maiden yhteisessä ilmatilassa. Tällaista harjoittelua on toteutettu pohjoisessa jo vuosia.

Keskeisessä roolissa harjoituksissa on myös Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja sen järjestämä isäntämaatuki, jonka harjoittelu on jäänyt koronavirusvuosien aikana vähäiseksi.

Isäntämaatuen merkitys ja sisältö ovat aiheuttaneet vuosien mittaan paljon keskustelua. Suomi ja Nato sopivat isäntämaatukea koskevasta yhteisymmärryspöytäkirjasta jo vuonna 2014.

Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat isäntämaatukea koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan tämän viikon tiistaina. Puolustusministeriön mukaan maiden välisien järjestelyjen kehittämistä tämän vuoden aikana nopeutti nimenomaan nyt vallitseva kansainvälinen turvallisuustilanne.

Isäntämaatuella tarkoitetaan erikseen sovittuja toimia, jotka isäntävaltio tekee toisen maan joukkojen toiminnan tukemiseksi. Se on osa kansainvälisiä harjoituksia Suomessa ja ulkomailla sekä sotilaallisessa kriisinhallinnassa.

Suomen näkökulmasta isäntämaatuki luo edellytyksiä sotilaallisen avun nopealle vastaanottamiselle, koska käytännön toimista on sovittu etukäteen.

Isäntämaatukeen kuuluvat käytännössä Suomeen kutsutun joukon tukitarpeiden selvittäminen, kuljetusten suunnittelu, maahan tulleiden joukkojen ja materiaalin vastaanotot, joukkojen maassa olon aikaiset tukitoimet, maasta poistumisen järjestelyt ja kaikki jälkitoimenpiteet.

Puolustusvoimien harjoitusten määrän lisääntyminen kesällä ja syksyllä koskee myös reserviläisiä. Erityisesti kertausharjoitusten kokoa on kasvatettu.

Kertausharjoituskäsky pitää normaalioloissa lähettää reserviläiselle vähintään kolme kuukautta etukäteen. Jos reserviläinen on antanut suostumuksensa etukäteen, hänet voidaan käskeä myös lyhyemmässä ajassa harjoitukseen

”Olemme ehtineet aika hyvin valmistella harjoituksia kolmen kuukauden syklissä”, sanoo Pietiläinen.

Tasavallan presidentti voi käskeä valmiudelliseen kertausharjoitukseen nopeammassa aikataulussa, mutta tähän ei ole tarvinnut turvautua.

”Tarkoista ajoista, määristä ja harjoitusten yksityiskohdista kerrotaan sitten erikseen harjoituskohtaisesti”, sanoo Pietiläinen.

”Lähiaikoina tapahtuu.”