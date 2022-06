Hintakattoa on pitänyt esillä Italian pääministeri Mario Draghi, joka kannattaa ”ostajien kartellia”.

Bryssel

EU asetti venäläiselle meritse kuljetettavalle raakaöljylle tuontikiellon ja pohtii kulisseissa tuontikieltoa maakaasulle, mutta rinnalla elävät yhä myös vaihtoehtoiset tavat riistää Venäjältä sotaa rahoittavia vientituloja.

Pakotteet valmistelevaa EU-komissiota on vaadittu asettamaan venäläisöljylle tuontitulli, mutta tämä idea ei ole komissiossa toistaiseksi edennyt. Ideaa ovat pitäneet esillä monet tutkijat, EU-parlamentaarikot ja myös osa jäsenmaista.

Suomalaislähteistä arvioidaan, että komissio on pitänyt mallia monimutkaisena ja mahdollisesti yhteensopimattomana kansainvälisen kaupan sääntöjen kanssa.

Osa jäsenmaista on katsonut, että tulli toimisi vain maailmanlaajuisena.

Suomen hallitus ei ole muodostanut mielipidettä tuontitulleista, koska pakotteissa on otettu kantaa vain komissiosta tuleviin esityksiin.

Financial Times -lehden mukaan komissio ei kuitenkaan ole hylännyt ajatusta öljylle asetettavasta tullista, vaan pitää sitä takataskussaan siltä varalta, että jokin jäsenmaista ei laittaisi täytäntöön yhdessä sovittua venäläisöljyn tuontikieltoa.

Erityisesti komissio pitää silmällä Unkaria, joka sai määräaikaisen poikkeuksen jatkaa Druzhba (Ystävyys) -putkea pitkin tulevan venäläisöljyn käyttöä. Unkari ei ole kertonut, missä aikataulussa se aikoo vähentää ja lopettaa venäläisöljyn käytön.

Jäsenmaiden sopima poikkeus koskee myös Druzhban varassa olevaa Slovakiaa sekä Tšekkiä, joka riippuvuus putkesta ei ole yhtä suuri kuin kahden naapurimaan.

FT:n siteeraama komission virkamies sanoo, että jos Unkarin pääministeri Viktor Orbán ei sitoudu mihinkään määräaikaan venäläisöljyn tuonnissa, komissio mahdollisesti ehdottaa tullia venäläisöljylle.

Tullit eivät ole osa EU:n ulkopolitiikkaa, joten niiden asettamiseen ei tarvita jäsenmaiden yksimielisyyttä. Unkarin vastustus pitkitti EU:n öljypakotteita, ja maa esti veto-oikeudellaan EU:ta laittamasta patriarkka Kirilliä pakotelistalle. Tulleissa yhdellä jäsenmaalla ei ole tällaista mahdollisuutta.

Tulli saataisiin siten mahdollisesti nopeammin voimaan kuin öljyn tuontikielto, johon jäsenmaat sopivat pitkän siirtymäajan: raakaöljylle puoli vuotta ja öljytuotteille kahdeksan kuukautta.

Espanjalaisen EU-parlamentaarikon ja ekonomistin Luis Garicanon mukaan Venäjä menetti kaiken suojan kauppajärjestö WTO:ssa hyökättyään Ukrainaan, joten tullille ei ainakaan siitä näkökulmasta ole estettä.

Garicano sanoo mielipidekirjoituksessaan, että välittömästi asetettava 30 prosentin tulli tuntuisi Euroopassa vähän, mutta Venäjällä paljon. Se leikkaisi tuontia merkittävästi ja toisi EU:lle Garicanon laskujen mukaan noin 15 miljardin euron tulot.

Tuontitullin tarkoitus on pakottaa Venäjä laskemaan öljyn hintaa, jolloin tullimaksu jäisi käytännössä Venäjän maksettavaksi.

Italian pääministeri Mario Draghi on pitänyt esillä öljyn ja maakaasun hintakattoa. Hän sanoi viikko sitten EU-huippukokouksen jälkeen komission saaneen EU-johtajilta valtuudet selvittää hintakattoa.

Hintakatto olisi käytännössä suurten ostajien eli esimerkiksi EU-maiden ja Yhdysvaltain keskinäinen sopimus, että ne eivät maksa kattohintaa enempää öljystä ja kaasusta.

Draghi on puhunut ”ostajien kartellista”, jonka vaihtoehtona olisi painostaa öljynviejämaiden järjestöä Opecia lisäämään tuotantoa. Tukea ajatukselle on tullut Ranskasta ja Espanjasta, mutta ei juuri pohjoisista jäsenmaista, joille kartelliajatus on vaikea.