Irlanti on viimeisiä EU-maita, joka ei suunnittele Natoon liittymistä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto tapaa Irlannin ulkoministerin Simon Coveneyn Helsingissä tiistaina.

Ulkoministerit keskustelevat muun muassa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, Euroopan turvallisuustilanteesta sekä EU:n suhteesta Isoon-Britanniaan.

”Irlanti on Suomelle hyvin tärkeä ja läheinen EU-kumppani. Kevät on osoittanut, että tiivis vuoropuhelu kumppanimaidemme kanssa on tämänhetkisessä ulko- ja turvallisuus­poliittisessa tilanteessa keskeistä”, Haavisto sanoo tiedotteessa.

Irlanti on viimeisiä EU-maita, joka ei suunnittele liittymistä sotilasliitto Natoon. Maan linjaan kuuluu sotilaallinen liittoutumattomuus, jolle luotiin pohja sen irtauduttua Britanniasta 1920-luvulla. Maassa on voimassa laki, joka estää sitä toimimasta sotilaallisesti ilman YK:n mandaattia.

Kuluvan kevään aikana Nato-jäsenyyden kannatus on kasvanut maassa huomattavasti: huhtikuussa tehdyssä kyselyssä jo 48 prosenttia kansasta kannatti jäsenyyttä, kun tammikuussa vastaava lukema oli kymmenen prosenttiyksikköä alhaisempi.

Irlanti kuuluu Naton rauhankumppanuus­ohjelmaan, jonka puitteissa Suomikin on tehnyt tiivistä yhteistyötä jo ennen ilmoitustaan Nato-hakemuksen jättämisestä. Euroopan unionin jäsenmaana Irlanti on myös osa Venäjää vastustavaa pakoterintamaa.