Kiinnostus poliitikkojen yksityisasioihin ei ole kadonnut mihinkään, mutta esitystavat ovat muuttuneet selvästi, arvioi viestinnän ja median asiantuntija Pasi Kivioja.

Viime päivinä sosiaalisessa mediassa on puhuttanut juorulehti Seiskan lauantaina julkaisema juttu ja kuva, jossa pääministeri Sanna Marin (sd) on Helsingin keskustalla vaunulenkillä.

Jutun otsikon mukaan ”kireät trikoot myötäilivät Sanna Marinin huipputreenattua peppua”. Takaapäin otetun kuvan yhteyteen on kirjoitettu, miten ”pääministerin kireät legginsit syöpyivät paparazzin verkkokalvoille”.

Esimerkiksi yrittäjä Jari Sarasvuo totesi Twitterissä, että pääministerin takapuolen julkinen ja tungetteleva esittely kaupallistamis­tarkoituksessa on väärin. Twitter-aktiivi Dmitry Gurbanovin mielestä tapaus taas osoittaa, että Suomessa tarvitaan yhä feminismiä.

HS kysyi asiantuntijoilta, kuinka poikkeuksellista vastaavan kuvan julkaiseminen on suomalaisessa lehdistössä ja miten poliitikkojen esittäminen mediassa on muuttunut vuosien varrella.

”Ensimmäisenä jutun nähdessään tulee mieleen, että onpas mautonta ja typerää. Ei tuollaisia juttuja pitäisi tehdä”, sanoo pitkän linjan toimittaja, entinen Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja sekä kustantaja Tapio Sadeoja.

Tapio Sadeoja

Hän pohtii, onko Seiskan toimituksessa jälkikäteen tajuttu, että kuvan julkaiseminen oli virhe, sillä se on niin poikkeuksellinen ja nykypäivänä erikoinen ratkaisu.

Tällainen kuvasto on nimittäin suomalaisissa iltapäivälehdissä vuosien varrella vähentynyt merkittävästi, mikä liittyy Sadeojan mukaan osittain puhtaasti yhteiskunnalliseen kehitykseen, tietoisuuden kasvuun ja arvojen muuttumiseen.

”Tämä on mennyttä maailmaa ja sillä selvä. Nykyaikana medialta odotetaan enemmän.”

Keskustan uusi puheenjohtaja Mari Kiviniemi kuvattiin puoluekokouksen päätöspäivänä Lahdessa kesäkuussa 2010.

Sadeoja vertaa tapausta Iltalehdessä vuonna 2010 julkaistuun kuvaan, jossa entinen pääministeri Mari Kiviniemi (kesk) oli kuvattu mekossa takaapäin. Silloinen tasa-arvoministeri Stefan Wallin (r) arvosteli journalistista valintaa avoimessa kirjeessään Iltalehdelle. Juttu oli Wallinin mielestä naispoliitikon arvoa alentava ja ”asenteellisen journalismin pohjanoteeraus”.

”Oletan, että siellä lopulta tajuttiin, että tämä ei ollut fiksu ratkaisu”, Sadeoja sanoo.

Hän muistuttaa, että varsinainen ulkonäön tai jopa kehon arvostelu mediassa ei ole takavuosina koskenut pelkästään naisia. Esimerkiksi entistä ulkoministeri Timo Soinia ja presidentti Martti Ahtisaarta on hänen mukaansa arvosteltu hyvinkin ”ala-arvoisesti ja negatiivisesti” ulkonäön perusteella.

”Onneksi ajat ovat muuttuneet. En usko, että esimerkiksi Ahtisaarta todellakaan käsiteltäisiin nykymediassa kuin silloin käsiteltiin”, Sadeoja sanoo.

Seiskan julkaisu on kuin tuulahdus 1990-luvulta, jolloin vähäpukeisia naisia nähtiin usein iltapäivälehtien kansissa, sanoo iltapäivälehtien evoluutiota väitöskirjassaan tutkinut viestinnän ja median asiantuntija Pasi Kivioja.

”Oli kolmossivun tyttöjä, Iltatyttöjä ja muita. Tapa esittää naisia on kuitenkin vuosien varrella muuttunut, ja tällainen kuva voidaan nykyään kokea hyvin esineellistävänä”, hän sanoo.

Kuvassa itsessään tai sen julkaisussa ei Kiviojan mukaan ole siinä mielessä mitään väärää, että se on otettu julkisella paikalla julkisuuden henkilöstä. Eri asia kuitenkin on, että kuva on otettu salaa ja takaapäin sekä erikseen korostettu Marinin takapuolta kuvan rajauksen ja tekstin yhdistelmällä. Tämä on Kiviojan mielestä tirkistelyä.

Pasi Kivioja

”Näin kuvan alun perin paparazzi Panu Hörkön Instagram-tilillä, jossa kuva oli zoomattu vielä lähemmäs ja arvuuteltiin, että kukahan siinä on. Tällainen kameran katse kohotutti kyllä kulmakarvoja, koska se ei ole enää tätä päivää.”

Kiviojan mukaan kiinnostus poliitikkojen ja muiden julkkisten yksityisasioihin ei ole kadonnut mihinkään, mutta esitystavat ovat muuttuneet ja esimerkiksi Instagram on korvannut osittain viihdelehtien roolia.

Ja vaikka media onkin nykyisin täynnä esimerkiksi aiempaa rohkeampaa puhetta seksuaalisuudesta, on siihen liittyvä kuvasto Kiviojan mukaan mennyt itse asiassa hillitympään ja kontrolloidumpaan suuntaan.

”Siksi tällaisten kuvien julkaisu herättää herkästi keskustelua. Loppujen lopuksi nämä jutut kertovat mielestäni enemmän toimittajasta tai mediasta itsestään”, hän toteaa.

” ”Eivät Stubbin kireät shortsit syöpyneet minkään kuvaajan verkkokalvoille, vaan keskustelu pyöri tyylikysymysten ympärillä.”

Kun pääministerinä on nuori nainen, häntä esitetään ja katsotaan osin hyvin toisella tavalla kuin katsottaisiin saman ikäistä miespoliitikkoa, sanoo sukupuolentutkimuksen professori Leena-Maija Rossi Lapin yliopistosta.

Pääministeri Alexander Stubb kuvattiin shortseissa elokuussa 2014 Seinäjoella.

Rossi vertaa Marinista otettua kuvaa entisen pääministerin Alexander Stubbin (kok) shortsikohuun. Stubb esiintyi shortseissa vuonna 2014 useampaan otteeseen esimerkiksi Espoossa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa sekä Seinäjoella osallistuessaan Duudsonit-teemapuiston avajaisiin.

”Shortsit herättivät kyllä paljon huomiota, mutta siinä keskustelussa miespoliitikkoa ei samalla tavalla seksualisoitu. Eivät Stubbin kireät shortsit syöpyneet minkään kuvaajan verkkokalvoille, vaan keskustelu pyöri tyylikysymysten ympärillä, siinä, onko rento pukeutuminen pääministerin arvolle sopivaa”, Rossi kuvaa.

Leena-Maija Rossi

Hän nostaa esiin, että Marinin nuori, naisvaltainen hallitus on ylipäätään saanut osakseen paljon huomiota, kritiikkiä ja jopa vihapuhetta.

Lue lisää: Nato-raportin mukaan Suomen hallitukseen on kohdistunut laajaa nais­vihamielistä verkko­häirintää – Marin: ”Kyllä, naiset johtavat hallitusta. Get over it”

Rossin mukaan johtavat poliitikot varmasti ymmärtävät, että heitä saatetaan kuvata ihan missä vain, mutta Suomessa he ovat tähän saakka pystyneet kuitenkin liikkumaan ihmisten keskuudessa melko vapaasti. Siksikin tällaisten kuvien julkaisu voi tuntua tungettelevalta ja epämukavalta.

Lisäksi Seiskan jutun kaltaista kameralla katsomisen ja näyttämisen tapaa ei Rossin mukaan ole suomalaisessa lehdistössä viime vuosina totuttu juuri näkemään, ainakaan suhteessa poliitikkoihin. Olennaista on myös se, millainen teksti kuviin liittyy.

Helsingin tuleva pormestari Juhana Vartiainen (kok) kuvattiin kuntavaalien jälkeisenä päivänä Uimastadionilla viime kesänä.

”Esimerkiksi Helsingin pormestari Juhana Vartiainen kyllä kuvattiin uintiretkellään pelkissä uimahousuissa, mutta kameran katse oli hyvin erilainen kuin tällaisessa salaa takaapäin otetussa kuvassa”, Rossi sanoo. Kyseisessä HS:n jutussa seurattiin Vartiaisen ensimmäistä päivää pormestarina, ja kuvat otettiin yhteisymmärryksessä.

”Toisaalta [Marinin] kuva voisi esittää ketä tahansa äitiä lastenvaunujen kanssa, ja vain paparazzin tieto kehystää kuvan pääministerin tirkistelyksi.”

Miksi Seiska päätyi julkaisemaan paparazzikuvan Marinista?

”Seiskamaisin journalistisin perustein”, vastaava päätoimittaja Jari Peltomäki kirjoittaa HS:lle sähköpostitse.

”Meille kaikki julkkikset ovat samalla viivalla, oli kyse sitten pääministerin trikootyylistä, seurapiirijulkkiksen salarakkaasta tai tv-tähden avioerosta”, hän kirjoittaa.

Peltomäen mukaan kyse ei ole naisista tai miehistä vaan julkisuuden henkilöistä ja heidän tekemisistään ylipäätään, eikä Marinin kuvien julkaisu näin ollen ole poikkeustapaus.

”Jos paparazzin kameran eteen olisi osunut joku muu, olisimme voineet yhtä lailla uutisoida vaikkapa Stubbin piukeista pyöräilytrikoista tai [Paavo] Lipposen lököttävästä housuntakamuksesta.”

Peltomäki nostaa esiin esimerkkejä poliitikoista, joita on ruodittu Seiskan sivuilla viihteelliseen tyyliin. Kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) herätti aiemmin tänä vuonna huomiota riisumalla kenkänsä illallisravintolassa, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin terassireissu päätyi Seiskaan ja monet otsikot on saatu kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen (ps) edesottamuksista. Presidentti Tarja Halonenkaan ei ole välttynyt Seiskan huomiolta.

Peltomäki haluaa lisäksi nostaa esiin, että Marin on ”näyttävä ja nuorekas” pääministeri, joka on käyttänyt ulkonäköään mediassa ”lukuisia kertoja hyväksi”.

”Kun esimeriksi naistenlehdet uutisoivat pääministerin gaalatyylistä, Seiska kertoi tässä tapauksessa hänen katseita kääntävästä arkiasustaan julkisella paikalla päiväkävelyllä.”