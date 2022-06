Niinistön mukaan Suomella ei ollut vielä huhtikuun alussa mitään syytä epäillä, etteikö Turkki hyväksyisi Suomea Naton jäseneksi.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Turkki suhtautui alun perin myönteisesti Suomen Nato-jäsenyyteen.

Niinistö kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että vielä 4. huhtikuuta Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi puhelinkeskustelussa Turkin ”katsovan suotuisasti” Suomen Nato-jäsenyyttä.

”Hän [Erdoğan] otti itse esille aika pitkän keskustelun päätteeksi, että haette Nato-jäsenyyttä, sitä katsomme suotuisasti, we will assess it favorably”, Niinistö sanoo.

Niinistön mukaan väärinymmärryksen mahdollisuutta ei ollut, eikä Turkin kantaa ollut syytä epäillä. Myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg olivat Niinistön mukaan samassa käsityksessä.

Vasta puhelinkeskustelun jälkeen Turkki antoikin ymmärtää, että asevientikiellon purku ja terrorismikysymykset olisivat ehto Suomen Nato-jäsenyydelle.

Niinistö korostaa, että Turkin asevientirajoituksissa on kuitenkin kyse ”miniatyyritason” asiasta.

”Kysymys on ihan muusta. Turkki haluaa nostaa omat näkemyksensä nimenomaan terrorismikysymyksissä Naton pöydälle.”

Niinistö ja Erdoğan keskustelivat puhelimitse jälleen 21. toukokuuta. Niinistön mukaan asevienti ei ollut enää tapetilla, vaan Erdoğan puhui nimenomaan terrorismista.

Turkin mielestä Suomi ja Ruotsi suojelevat henkilöitä, joita Turkki pitää terroristeina. Turkki on esimerkiksi vaatinut, että Kurdistanin työväenpuolue PKK:ta edustavat etsintäkuulutetut henkilöt palautetaan Turkkiin.

Turkin vaatimusten on katsottu koskevan enemmän Ruotsia kuin Suomea, mutta Niinistön mukaan Suomi seisoo Ruotsin rinnalla jäsenyysprosessin aikana.

Presidentti ei ottanut selvää kantaa siihen, uskooko hän solmun purkautuvan Madridin Nato-kokoukseen mennessä. Hän luonnehtii Turkkia arvaamattomaksi.

”Tosin Turkki varmasti hyvin ymmärtää, että Madridin kokouksella on aika lailla imagoarvoa ja nyt Turkin käyttäytymisestä johtuen kovia paineitakin, jotka suuntautuvat nimenomaan Natoon. Haluaako se tuoda esiin näkyvästi Madridissa Naton ongelman vai haluaako se ratkaista asian ennen sitä?”