Keskustaveteraani Väyrynen pyrkii taas puolueen puheenjohtajaksi. Hänestä keskustan kannatuspulmien taustalla on liika liberaalius. Natoon ei olisi pitänyt hakea ja nyt hakemuksen perumista pitäisi harkita.

Keskustan puheenjohtajaksi jälleen pyrkivä Paavo Väyrynen, 75, sanoo, että keskustan poliittinen linja on väärä. Hänen mukaansa myös Suomen Nato-jäsenhakemuksen perumista pitäisi harkita.

Väyrynen haastaa keskustan perjantaina alkaneessa puoluekokouksessa istuvan puheenjohtajan Annika Saarikon, 38. Valinnat tehdään lauantaina.

Väyrynen on sitä mieltä, että hänellä on mahdollisuudet voittoon.

”Kyllä minä siihen uskon”, hän sanoo.

Keskustan lisäksi myös kokoomus ja vasemmistoliitto aloittivat viikonlopun kestävät puoluekokouksensa perjantaina.

Lue lisää: Kokoomus ehdotti veronkevennyksiä, keskusta erityis­­talousalueita, vasemmisto­liitto ruoan arvon­lisäveroalea: Tässä tiivistettynä puolue­kokousten ensimmäisen päivän anti

Keskustan kannatusongelmien taustalla Väyrynen näkee muun muassa sen, että keskusta on kääntynyt aikaisempaa liberaalimpaan suuntaan.

”Poliittinen linja on väärä”, hän sanoo.

”Keskusta on siirtynyt tai muuttunut aika lailla liberaalipuolueeksi, ja se kilpailee kannatuksesta sellaisten puolueiden kanssa, joihin nähden kilpailuasetelma on huono. Keskustan pitäisi olla perinteinen alkiolainen puolue, sellaiselle on vahva tilaus, ja uskon, että on mahdollista nousta suurimmaksi, jos tämä linja palautuu”, Väyrynen sanoo.

Väyrynen on politiikan todellinen veteraani. Hänellä on takanaan uraa niin keskustan johdossa vuosina 1980–1990 kuin useissa ministeritehtävissä, esimerkiksi moninkertaisena ulkoministerinä.

Väyrynen riitautui keskustan kanssa perustettuaan oman puoluehankkeen, kansalaispuolueen vuonna 2016. Hän erosi keskustasta 2018. Hän riitautui myös kansalaispuolueen kanssa ja perusti toisen oman puoluehankkeen Seitsemän tähden liikkeen.

Keskustan jäseneksi Väyrynen palasi vuonna 2020. Nyt hän on keskustan kaksikielisen piirin puheenjohtaja ja edustaa piiriä puoluehallituksessa.

Väyrysen, entisen keskustan kunniapuheenjohtajan, omat puoluehankkeet ovat närkästyttäneet monia keskustassa. Sen kuulee taustakeskusteluissa, kun kysyy Väyrysen puolueessa nauttimasta kannatuksesta.

”Niin saattaa olla. Mutta tilannehan on se, että minä olen johdonmukaisesti puolustanut perinteistä keskustalaista alkiolaista politiikkaa, ja puolue on horjunut tältä linjalta. Toivon, että Lappeenrannan kokouksessa tilanne korjaantuu ja puolue palaa juurilleen”, Väyrynen sanoo.

Hänen itse tilaamansa mielipidetiedustelu viittasi ennen Lappeenrannan kokousta siihen, että Saarikon kannatus puoluejohtajana olisi ylivoimainen.

Sama, Saarikon asemaa vahvasti tukeva viesti, on kuulunut sekä HS:n taustakeskusteluissa ja esimerkiksi Iltalehden tekemässä soittokierroksessa keskustan piirien puheenjohtajille.

Lue lisää: Kannatus matelee, mutta luotto Annika Saarikkoon pysyy keskustassa

Väyrystä se ei lannista.

”Nythän on niin, että eiväthän siihen gallupiin vastanneet tienneet, mitkä ovat vaihtoehdot. Eivätkä edes piirijohtajat – jotka olivat näköjään Iltalehdelle arvioitaan esittäneet – olleet oikein kunnolla perehtyneet tähän asetelmaan”, hän sanoo.

Entä miten keskusta nostettaisiin suurimmaksi puolueeksi, kuten Väyrynen lupaa? Se vaikuttaa juuri nyt kaukaiselta.

Keskustan kannatus on viimeisissä mittauksissa ollut 12–13 prosenttia, eli viime vaalien historiallisen heikon tuloksen alapuolella.

”Puolueen puheenjohtajan henkilökohtaisella kannatuksella on suuri merkitys. Ja luotan siihen, että minulla on mahdollisuus puoluetta nostaa”, Väyrynen sanoo.

Hän muistuttaa olleensa kunta- ja aluevaaleissa ehdolla ja menestyneensä hyvin.

Esimerkiksi aluevaaleissa hän sai 967 ääntä eli 1,4 prosenttia alueensa äänistä. Saarikko sai 2010 ääntä ja prosentin osuuden alueensa äänistä.

Kevään aikana Väyrynen on ollut otsikoissa ennen muuta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja Nato-keskusteluun liittyen.

Hän vastusti keskustan puoluevaltuustossa tehtyä linjausta siitä, että puolueen edustajille hallituksessa annettiin mandaatti tehdä tarvittavat päätökset, siis myös päätös Nato-jäsenyydestä.

Väyrysen mielestä Nato-jäsenyyttä ei olisi pitänyt hakea ja päätös olisi puolueessa pitänyt tehdä puoluekokouksessa.

Hän on vedonnut muun muassa siihen, että sotilaalliset jännitteet kasvaisivat Suomen lähialueilla Nato-jäsenyyden myötä ja että Suomi olisi etulinjassa, jos Venäjän ja Naton välille joskus syttyisi sota.

Lappeenrannassa asiasta ei nyt enää odoteta sen suurempaa keskustelua.

”Kun päätös nyt on tehty, niin se on tehty”, Väyrynen sanoo.

Hän ajattelee kuitenkin, että Suomen ja Ruotsin tulisi harkita vielä Nato-päätöksen perumista Turkin asetuttua vastahankaan.

Lue lisää: Näin Turkki ajoi Suomen ja Ruotsin Nato-neuvottelut umpi­kujaan, josta ei näy ulos­pääsyä – Vaarantaako tilanne Suomen turvallisuuden?

”Näköpiirissä on vuosikausia kestävä epävarmuuden tila, joka on Suomen kannalta ja Ruotsin kannalta hyvin hankala”, Väyrynen sanoo.

”Olisi ihan järkevää harkita, että hakemus peruutettaisiin, jolloin voitaisiin rakentaa sen B-vaihtoehdon varaan, jota presidentti Niinistö esitteli. Eli tiivis Suomen ja Ruotsin yhteistyö, Pohjoismaiden yhteistyö ja Yhdysvaltojen ja Britannian kanssa kahdenvälinen yhteistyö.”

Väyrysen mielestä tässä vaihtoehdossa Nato-optio voisi tulevaisuuden varalle säilyä, kun hakemusta ei hylättäisi.