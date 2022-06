Keskustan, kokoomuksen ja vasemmiston nuorisojärjestöt ovat emopuolueitaan liberaalimpia päihdepolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Kannabiksen käyttö ja myynti on sallittava, kaikkien huumausaineiden käyttö on dekriminalisoitava, huumeidenkäyttöhuoneiden perustaminen on mahdollistettava.

Tässä muutamia niistä päihdepolitiikkaan liittyvistä vaatimuksista, joita kokoomuksen ja vasemmiston poliittiset nuorisojärjestöt esittävät puolueidensa puoluekokouksissa tänä viikonloppuna.

Vaikka päihdekysymyksissä kokoomusta ja vasemmistoliittoa ei yhdistä kovinkaan moni asia, nuorisojärjestötasolla kuva on toisenlainen.

Kokoomus- ja vasemmistonuorten tavoin myös keskustanuoret vaatii omissa puoluekokousaloitteissaan vapaampaa päihdepolitiikkaa.

Siellä vaatimukset ovat kuitenkin huomattavasti varovaisempia.

Helsingin keskustanuoret vaatii omassa puoluekokousaloitteessaan, että neulanvaihtopisteiden yhteyteen tulisi olla mahdollista perustaa turvallisia huumeidenkäyttöhuoneita. Vastaavanlainen aloite löytyy kokoomus- ja vasemmistonuorilta.

Puolueen nuorisojärjestö on aikaisemmin ilmoittanut kannattavansa kannabiksen dekriminalisointia, mutta puoluekokousaloitteeksi saakka aihetta ei ole nostettu.

Äänestysaiheeksi se nousee silti viikonlopun puoluekokouksessa, mutta päinvastaisesta näkökulmasta: keskustan Pellon kunnallisjärjestö on esittänyt puoluekokoukselle, että sen tulisi ottaa kielteinen kanta kannabiksen käytön vapauttamiseen.

Lisäksi Helsingin ja Lapin keskustanuoret vaativat nuuskan myynnin laillistamista Suomen alueella.

Vasemmistoliitto, keskusta ja kokoomus kokoontuvat puoluekokouksiinsa perjantaina.

Nuuskan myynnin laillistamiselle Suomessa löytyy kannatusta sekä keskusta- että kokoomusnuorten joukosta.

Nuuskan laillistaminen on keskustan puoluekokouksen tavoin myös kokoomuksen puoluekokouksen esityslistalla. Siellä sitä on esittänyt puolueen opiskelijajärjestö.

Muissa päihteisiin liittyvissä kysymyksissä kokoomusnuoret menee huomattavasti keskustanuoria pidemmälle.

Kannabiksen osalta nuorisojärjestö ei vaadi vain sen dekriminalisointia, vaan myös myynnin mahdollistamista.

”Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa eduskuntaryhmää ja puoluehallitusta toimimaan kannabiksesta aiheutuneiden rekisterimerkintöjen poistamiseksi, kannabiksen käytön, hallussapidon, valmistuksen ja myynnin laillistamiseksi sekä kannabiksen myynnin ja valmistuksen sääntelyn sekä kannabiksen verollepanon mahdollistamiseksi”, kokoomusnuorten kahden paikallisjärjestön yhteisessä aloitteessa esitetään.

Samoilla linjoilla on vasemmistonuoret, jonka mukaan kannabiksen viljely olisi ”taloudellinen piristysruiske”, joka myös elävöittäisi maaseutua.

Lisäksi vasemmistonuoret ajaa toisessa puoluekokousaloitteessaan kaikkien huumeiden dekriminalisointia eli niiden käytön rangaistavuuden poistamista.

Kokoomuksen puoluekokoukselle vastaavanlaisen aloitteen on esittänyt puolueen jäsenjärjestö Edistyskokoomus.

Sekä kokoomuksen, keskustan että vasemmistoliiton poliittiset nuorisojärjestöt ajavat puoluekokousaloitteissaan huumeiden käyttöhuoneiden laillistamista.

Vaikka puolueiden nuorisojärjestöjen tehtävänä on usein esittää radikaalejakin uudistuksia emopuolueilleen, tässä kohdin ehdotukset eivät ole aivan poikkeuksellisia: useat asiantuntijat ovat olleet erityisesti huumausaineiden dekriminalisoinnin kannalla jo vuosia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijat ovat esittäneet jo vuonna 2018, että huumeiden käytöstä ei pitäisi rangaista.

THL:n ehdotusten mukaan huumeiden käyttöön tulisi puuttua pikemminkin sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin kuin rikoslailla ja rangaistuksilla. Rankaisemisen katsotaan vaikeuttavan huumeidenkäyttäjien hoitoon hakeutumista.

THL ei ole kannoissaan yksin. Myös esimerkiksi useat suomalaiset rikosoikeuden professorit ovat jo pidemmän aikaan esittäneet vastaavansuuntaisia näkemyksiä.

Yksi näkyvistä tämänhetkisen huumepolitiikan kritisoijista on ollut Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio. Nuotio on lausunnoissaan korostanut rangaistavuuden muun muassa lisäävän huumeidenkäyttäjien syrjäytymistä yhteiskunnasta.

MTV haastatteli viime kuun lopulla Nuotion lisäksi kolmea muuta rikosoikeuden professoria, jotka olivat kaikki samoilla linjoilla huumeiden käytön dekriminalisoimisesta.

Siitä huolimatta, että päihdepolitiikkaan liittyvistä puoluekokousaloitteista tullaan viikonlopun puoluekokouksissa äänestämään, niiden läpimeno vaikuttaa keskustassa ja kokoomuksessa epätodennäköiseltä.

Keskustan puoluehallitus on vastauksissaan keskustanuorten aloitteisiin torpannut sekä nuuskan laillistamisen että huumeiden käyttöhuoneiden perustamisen päihteiden käyttöä edistävänä politiikkana.

Myös kokoomuksen puoluehallitus toteaa vastauksissaan, ettei näe tarvetta käsitellä vapaampaan päihdepolitiikkaan tähtääviä aloitteita tarkemmin.

Vasemmistoliitossa tilanne voi olla toinen. Kannabiksen dekriminalisointia on käsitelty eduskunnassa viimeksi huhtikuussa, kun lakivaliokunta esitti aihetta koskeneen kansalaisaloitteen hylkäämistä.

Tuolloin vihreiden ja vasemmistoliiton kansanedustajat jättivät mietintöön vastalauseen.

Vasemmistoliitossa puoluehallitus onkin siirtänyt päihdepolitiikkaan liittyvät aloitteet käsiteltäväksi osana puolueen tulevaa tavoiteohjelmaa, jossa niihin liittyviä linjauksia tullaan uudistamaan.

Lopulliset kannat kysymyksiin päätetään kuitenkin puoluekokouksessa äänestämällä.

Oikaisu 10.6. 18.48: Poistettu jutusta virheellinen maininta siitä, että Vasemmistonuoret olisi vasemmistoliiton nuorisojärjestö. Vasemmistonuoret on vasemmiston itsenäinen nuorisojärjestö.