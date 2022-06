Andersson moitti puheessaan myös Suomen yrittäjien Mikael Pentikäistä työmarkkinahuligaaniksi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vaati tänään vasemmistoliiton puoluekokouksessa pitämässään poliittisessa tilannekatsauksessa, että ruoan arvonlisävero tulisi laskea 10 prosenttiin, mikäli veronkevennyksiä aiotaan tehdä.

Syynä tälle on osin Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuva inflaatio, jonka vaikutus näkyy myös kuluttajahinnoissa.

”Se olisi kohdennettu keino puuttua elinkustannusten nousuun ja tukisi erityisesti niitä, joiden menoista iso osa kuluu juuri ruokaan”, Andersson perusteli vaatimustaan.

Parhaillaan on käynnissä vasemmistoliiton lisäksi myös kokoomuksen ja keskustan puoluekokoukset.

Vasemmistoliiton Anderssonin mukaan palkansaajien ostovoimaa tulisi turvata samanaikaisesti myös palkankorotuksilla sekä siirtämällä kiky-sopimuksen yhteydessä työntekijöille siirrettyjä maksuja takaisin työnantajille.

Andersson kehui puheessaan kunta-alan tällä viikolla sopimaa palkkaohjelmaa, jossa se sai yksityistä puolta suuremmat palkankorotukset seuraavan viiden vuoden ajaksi.

”Käsittämätöntä on se, että Elinkeinoelämän keskusliitto, joka itse on halunnut luopua tulopoliittisista kokonaisratkaisuista ja keskitetyistä neuvotteluista, kauhistelee nyt julkisuudessa kunta-alan sopimusta siksi, että siinä on sovittu yleisen linjan ylittävistä korotuksista. Sitä saa mitä tilaa”, Andersson ruoti EK:lta palkkaohjelmalle satanutta kritiikkiä.

Käsittämättöminä Andersson piti myös Suomen yrittäjien Mikael Pentikäisen HS:lle eilen antamia kommentteja, joissa tämä kehotti työnantajaleiriä lopettamaan työehtosopimusten solmimisen.

”Minusta on tärkeää sanoa selkeästi ääneen, mitä Suomen yrittäjien ja Mikael Pentikäisen linja edustaa: Pentikäinen on vienyt järjestönsä työmarkkinahuliganismin tielle. Kyky sopia palkoista on suomalaisen hyvinvointivaltion ytimessä ja tätä yhteistä hyvää Pentikäinen on nyt ratsastanut tuhoamaan”, Andersson totesi.

Puheessaan Andersson nosti puolueensa ensi vuoden eduskuntavaalien keskeiseksi vaaliteemaksi ”lastensuojelun voitontavoittelun rajoittamisen”. Nosto liittyy juuri käynnistettyyn lastensuojelulain kokonaisuudistukseen.

”On kestämätöntä, että pääomasijoittajien omistamat suuryritykset tekevät veronmaksajien laskuun suuria voittoja lasten hädällä. Lastensuojelubisneksen voitot ovat kääntyneet kasvuun samaan aikaan, kun ennaltaehkäisevässä perhetyössä ja lastensuojelussa kärsitään kroonisesta resurssipulasta”, Andersson sanoi puheessaan.

Hänen mukaansa sote-alueiden tulisi kasvattaa sijaishuollon julkisia palveluita ja ohjata enemmän resursseja perhetyöhön sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.

”Lisäksi tarvitsemme lainsäädännöllisiä toimia, joilla asetetaan voitontavoittelulle rajat”, hän sanoi.

”Haastan kaikki Suomen eduskuntapuolueet kertomaan, ovatko ne valmiita sitoutumaan lastensuojelun voitontavoittelun rajoittamiseen ensi hallituskaudella. Lasten hädällä rahastamiselle on saatava loppu”, Andersson asetti haasteen muille puolueille.

Myös Vasemmiston puoluekokouksen keskeinen teema, Suomen Nato-jäsenyys nousi puheessa esiin. Andersson totesi, että Venäjän hyökkäyksen myötä vasemmiston pitää ottaa kantaa siihen, miten toimitaan tilanteessa, jossa ”aseet ovat ainoa keino”.

”Minusta valinta on silloin selvä”, Andersson sanoi.

Vasemmistoliitto päättää puoluekokouksessa kantansa Suomen Nato-jäsenyyteen. Andersson toivoi puheessaan, että kannanmuodostuksessa huomioidaan Suomen jo tehty päätös liittyä sotilasliiton jäseneksi ja suunnata katse tulevaan.

”Nato ei määrää jäsenmaidensa ulkopolitiikasta, vaan kannat ja linjat ovat Naton jäsenenäkin meidän omissa käsissämme. Tarvetta vasemmistolaiselle ulkopolitiikalle on myös jatkossa.”

Oikaisu 10.6. 17.10: Täsmennetty Anderssonin kommenttia ruoan arvonlisäveron keventämisestä.