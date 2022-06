Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan kokoomuksen linja ei sinällään ole muuttunut, mutta ainakin alkuvaiheessa veronkevennykset voitaisiin rahoittaa ”verotulojen jatkuvasta kasvusta” eli käytännössä velanotolla.

Kokoomus esittää ansiotuloverotuksen välitöntä keventämistä kaikissa tuloluokissa yhteensä miljardilla eurolla. Kokoomus kutsuu esitystään ”työmiljardiksi”. Puolue ei kuitenkaan enää vaadi nopeita leikkauksia esimerkiksi sosiaaliturvaan, vaan rahoittaisi veronkevennykset ainakin alkuvaiheessa lisävelalla.

”Rahoitus tulee siitä verotulojen jatkuvasta kasvusta, jota meillä onneksi Suomessa sinänsä tapahtuu kyllä. Jos osa verojen ja veroluonteisten maksujen kasvusta käytettäisiin ’työmiljardiin’, se ei tätä maata kaataisi”, puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi puoluekokouksessa Kalajoella.

Kokoomuksen lisäksi myös keskusta ja vasemmistoliito ovat parhaillaan koolla puoluekokouksissaan.

Kokoomuksen Mykkänen viittasi siihen, että valtiovarainministeriön arvion mukaan valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen yhteenlasketut tulot kohoavat tänä vuonna 138 miljardiin. Vuonna 2020 olivat 123 miljardia euroa.

Koska valtio siitä huolimatta velkaantuu, niin verojen keventäminen ja verotulojen väheneminen luonnollisesti johtaisi lisävelanottoon ilman vastaavia veronkiristyksiä tai leikkauksia.

Vielä maaliskuussa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo esitti Helsingin Sanomien haastattelussa, että hallituksen tulisi mahdollisimman nopeasti toteuttaa kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa esittämiä toimia kannustinloukkujen purkamiseksi. Puolue esitti yhteensä miljardiluokan leikkauksia esimerkiksi ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, työmarkkinatukeen, asumistukeen ja toimeentulotukeen.

”Ajamme sosiaalitukien leikkaamista, jotta työn vastaanottaminen kannattaisi nykyistä enemmän. Tämä on oikea hetki tehdä rakenteellisia uudistuksia sosiaaliturvaan ja verotukseen. Meillä on edelleen työvoimapula tämän kaiken keskellä, ja rakenteellinen työttömyys on suurta”, Orpo sanoi maaliskuussa.

Mykkäseltä kysyttiin perjantaina tiedotustilaisuudessa, rahoittaisiko kokoomus nyt veronkevennykset sittenkin lisävelalla eikä esimerkiksi sosiaaliturvan leikkauksilla.

”Inflatorinen kehitys nostaa verotuottoja yhteiskunnassa. Vaikkapa bensapumpulla nyt, kun bensa maksaa euron aiempaa enemmän, niin 24 prosentin arvonlisävero takoo valtiolle aika paljon lisätuloja. Tämän vuoksi pitää arvioida, mikä on se osa verotulojen kasvusta, joka voidaan palauttaa kansalaisille”, Mykkänen vastasi.

Hän lisäsi, että kokoomuksen vaihtoehtobudjettien linja on sinällään yhä voimassa.

”Me olemme vaihtoehtobudjeteissa osoittaneet rehellisesti, mitä valintoja täytyisi tehdä. Keinoillamme nostettaisiin ihmisiä töihin. Mutta tärkeintä on saada talouden pyörät pyörimään, ja siihen tarvitaan kevenevää verotaakkaa.”

HS kysyi vielä tiedotustilaisuuden jälkeen Mykkäseltä tarkennusta kokoomuksen tämänhetkiseen linjaan.

Kai Mykkänen, rahoittaisiko kokoomus miljardin euron veronkevennykset siis lisävelalla vai vaihtoehtobudjetissa esittämillänne leikkauksilla?

”Vaihtoehtobudjetti on tuorein analyysimme siitä, mitä vuodenvaihteessa olisi tehty. Se linja on olemassa, mutta nythän puolessa vuodessa monet luvut ovat muuttuneet. Mukaan lukien se, että bensan, dieselin, sähkön ja monen muun asian arvonlisäverotuotot ovat kehittyneet. Sinänsä työmiljardin osalta pitäisi ensin tarkastella, kuinka paljon verotulot ovat kasvaneet ja kuinka suuri osa niistä voidaan palauttaa kansalaisille.”

Koska esittämänne leikkaukset siis pitäisi tehdä?

”Työmiljardin toimeenpano ei edellytä välitöntä budjettien suurta muutosta. Käytännössä tulemme tekemään uuden vaihtoehtobudjetin syksyllä, jossa tulee olemaan linjan osalta paljon aineksia meidän edellisistä vaihtoehtobudjeteistamme. Eli vuosittain kun menoja asetetaan, niin menotaso pitää saada talttumaan ja siihen tulemme tekemään taas ehdotuksen.”

Eli nyt työmiljardin voisi tehdä lisävelalla, ja muita toimia voi pohtia myöhemmin?

”Me teemme vaihtoehtobudjetin syksyllä. Jokaisessa vaihtoehtobudjetissamme olemme lähteneet siitä, että ihmisiä nostetaan työttömyydestä töihin. Näin isoja reformeja kannattaa tarkastella vuositasolla, eli sitten taas budjetin yhteydessä syksyllä näitä asioita tarkasteltaisiin.”