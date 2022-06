Kultarannassa ollaan tänä kesänä turpon kovimmassa ytimessä, kirjoittaa HS:n turvallisuuspolitiikkaa seuraava toimittaja Jarmo Huhtanen.

Naantalin Kultarannan lämpimässä kesässä lyötiin sunnuntaina pöytään kylmä fakta: Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden tällä hetkellä estävään Turkki-ongelmaan ei ole näkyvissä ratkaisua.

Tämä selvisi, kun sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden Kultaranta-keskustelujen aluksi.

”Olemme olleet yllättyneet Turkin näkemyksestä, mutta kansainvälisessä politiikassa on tapana ottaa vakavasti se, mitä vastapuolet sanovat”, huomautti ymmällään oleva Niinistö.

”Toivotaan, että lopuksi löydetään kaikki tyydyttävä ratkaisu.”

Stoltenberg korosti, miten tärkeä liittolainen Turkki on. Hän muistutti, että Turkin terrorismia koskevat huolet ovat legitiimejä, oikeutettuja.

”Kun Turkki esittää huolensa terrorismista, meidän pitää istua alas ja ottaa heidät vakavasti. Näin me juuri teemme”, hän sanoi.

Niinistön puheista paistoi Turkin käytöstä koskeva aito hämmennys. Tasavallan presidentti sanoi, ettei hän näe eroa siinä, miten Suomi käsittelee terrorismia verrattuna muihin Nato-maihin.

Paljon on siis vielä selvitettävää.

Yksi asia yhteisessä lehdistötilaisuudessa pisti korvaan. Englanninkielinen Turkin maanimi Turkey oli muuttunut englanniksi pidetyssä tilaisuudessa jo Türkiyeksi. Tai ainakin melkein.

Stoltenberg muisti käyttää tiedotustilaisuudessa Türkiye-sanaa, vaikka vanha Turkey lipsahtikin välillä puheenparteen. Niinistö puolestaan käytti useammin Turkey-sanaa mutta ei unohtanut kokonaan Türkiyeta.

Türkiye tarkoittaa turkin kielellä Turkkia. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on käynnistänyt brändäyskampanjan, jonka avulla Turkki haluaa eroon englanninkielisestä turkey-sanasta, joka tarkoittaa kalkkunaa. Sitä pidetään halventavana.

Kukaan Turkin ulkopuolella ei tunnu tällä hetkellä tietävän, mitä Turkki todellisuudessa haluaa asettumalla Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden esteeksi. Turkkia ei halutakaan nyt ärsyttää millään tasolla. Kunnioitusta pyritään osoittamaan arvaamattomalle Erdoğanille pienissäkin asioissa.

Niinistö jopa huomautti illalla keskustelussa Stoltenbergille, että ”meidän pitää muistaa, että se on Türkiye”.

Ulko- ja turvallisuuspoliittisten Kultaranta-keskustelujen tämän vuoden otsikko on Vastuunsa kantava, vahva ja vakaa Pohjola.

Pohjola on hyvä Kultaranta-keskustelujen aihe, sillä tapahtuman alkukin juontaa Ruotsiin.

”Sälenistä itään, sieltä tulen. Mutta ei kovin kaukaa. Suomen entinen pääkaupunki Turku on lähempänä Tukholmaa kuin Sälen.”

Näin muistutti presidentti Niinistö puheessaan tammikuussa 2014, kun hän osallistui Ruotsin omaan Sälenissä järjestettävään puolustus- ja turvallisuuspoliittiseen konferenssiin.

Kultaranta-keskustelut järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Niinistö on kertonut ottaneensa mallia keskustelujen järjestämisessä juuri ruotsalaisilta.

Suomessa turvallisuuspoliittinen keskustelua on yritetty tuoda mattimeikäläisten pariin oikeastaan vasta Niinistön presidenttikausien aikana. Sitä on tukenut sosiaalinen media ja erityisesti Twitterissä käyty turvallisuuspoliittinen keskustelu, joka suoruudessaan on poikennut perinteisestä.

Niinistön kausien aikana turvallisuuspolitiikasta puhuttaessa on alkanut yleistyä myös suurelle yleisölle aiemmin tuntematon lyhenne turpo. Monet vierastivat sitä aluksi, mutta nykyään se on jo arkikäytössä. Sellainen on somekansan mahti.

Niinistöllä on ollut vilpitön yritys Kultaranta-keskustelujen kautta avata ja lisätä suomalaista ulkopoliittista keskustelua. Tämä ei ole kuitenkaan oikein ottanut tuulta purjeisiin.

Tähän on monia syitä. Yksi keskeinen syy on varmasti se, että suomalaisten ja erityisesti suomalaisten poliitikkojen on ollut erittäin vaikea myöntää, ettei kymmeniä vuosia vaalittu Suomen turvallisuuspoliittinen resepti ole enää toimiva.

Lopullinen herääminen tapahtui vasta tänä keväänä.

Suomettuminen on jättänyt Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan varovaisuuden momentin, hitausvoiman, josta on ollut hyvin vaikea pyristellä irti. Vanhalla liturgialla on ollut helppo jatkaa.

Ensimmäisiin Kultaranta-keskusteluihin yhdeksän vuotta sitten osallistunut kokoomuksen kuntapoliitikko ja kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll tiivisti Kultaranta-tapahtuman ongelmat hyvin pari kuukautta ensimmäisten keskustelujen jälkeen ilmestyneessä kirjoituksessaan.

Limnéll päätteli, että tavallisten suomalaisten kynnys osallistua turvallisuuspoliittiseen keskusteluun ei keskusteluiden jälkeen madaltunut. Keskustelu koettiin yhä elitistiseksi.

Hän kiinnitti myös huomiota siihen, että osa Kultaranta-keskusteluista käytiin suljettujen ovien takana. Hänen havaintonsa mukaan noissa keskusteluissa ei sanottu kuitenkaan mitään, mikä ei kestäisi päivänvaloa. Samaa viestiä on tullut muilta osallistuneilta myöhempien vuosien keskusteluista.

Limnéllin päätelmät pätevät yhä. Kultaranta-keskustelujen ympärille on luotu eksklusiivisuuden ilmapiiri, joka ei edistä turpo-keskustelua.

Suomalaisen turvallisuuspoliittisen keskustelun paikallaan junnaamisesta kertoo myös se, että Kultaranta-keskustelujen alkuaikoina käytiin samanlaista Natoa koskevaa metakeskustelua kuin Suomessa käytiin vielä tämän vuoden alussa. Keskusteltiin Nato-keskustelusta.

Nyt ollaan kuitenkin täysin uudessa tilanteessa. Näin kovaa turvallisuuspoliittista kevättä ja kesää ei Kultaranta-keskustelujen aikana ole vielä koettu.