Petteri Orpo valittiin lauantaina jatkamaan kokoomuksen puheenjohtajana. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo aloitti linjapuheensa juhlistamalla Suomen hakemista puolustusliitto Naton jäseneksi. "Haluatteko tietää, mitä minulla on tänään taskussani? Lähellä sydäntäni", hän kysyi ja veti taskustaan Naton logolla varustetun taskuliinan. ”Suomi liittyy Natoon, viimeinkin!”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaatii velkaantumisen pysäyttämistä. Orpo sanoi Kalajoen puoluekokouksessa pitämässään linjapuheessa, että holtiton velkaantuminen on uhka kasvulle, sillä se luo epäluottamusta Suomen talouden tulevaisuuteen.

Hän huomautti, ettei matalien korkojen aikaan pidä tuudittautua, ja esimerkiksi prosenttiyksikön nousu valtionlainojen korkoihin tarkoittaisi 1,5 miljardia euroa lisää valtion korkomenoihin.

”Se on enemmän kuin poliisin vuosibudjetti”, Orpo sanoi.

Toisaalta kokoomus ehdottaa myös ansiotuloverotuksen välitöntä keventämistä kaikissa tuloluokissa yhteensä miljardilla eurolla.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen esitteli ehdotuksen puoluekokouksessa perjantaina. Ilman vastaavia veronkiristyksiä tai leikkauksia tämä johtaisi lisävelanottoon.

Orpo toisti lupauksen lauantaina.

”Meidän tavoitteemme on oikeudenmukainen verotus. Suomen kokonaisveroasteen on laskettava”, hän sanoi.

Orpo ei lauantaina tiedotustilaisuudessaan tarjonnut leikkauskohteita. Hänen mukaansa alijäämää voidaan korjata talouskasvun avulla.

"Pystymme tähän ilman julmia leikkauksia, kun osaamme priorisoida. Mieluummin kasvun kautta."

Orpo totesi myös, että hyvinvointiyhteiskuntaa pitää pitää yllä kestävällä talouskasvulla. Kasvun kaava on hänen mukaansa yksinkertainen ja se syntyy innovaatioista ja kasvuun nälkäisistä yrityksistä. Siksi pitää panostaa merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen sekä huolehtia Suomen yrittäjäystävällisyydestä.

”Verotus on oikeudenmukaista ja kannustavaa, avoimiin työpaikkoihin löytyy osaavaa työvoimaa, infra on kunnossa ja digitalisaation mahdollisuudet on hyödynnetty”, Orpo maalaili.

Hän sanoi, että kokoomuksen tavoitteena on 10 000 uutta työllistävää yritystä vuoteen 2030 mennessä.

Viikonloppuna koolla ovat puoluekokouksissaan myös keskusta ja vasemmistoliitto.

