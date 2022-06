Kokoomusjohtaja tukee hallituksen päätöstä sosiaalitukien ylimääräisestä korotuksesta. Vielä maaliskuussa hän esitti tukien nopeaa leikkaamista työnteon kannustinten parantamiseksi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo tukevansa hallituksen ratkaisua korottaa sosiaalietuuksia etuajassa jo elokuussa eikä vasta vuodenvaihteessa.

Vielä maaliskuussa Orpo vastusti hallituksen suunnitelmaa kansaneläkeindeksiin sidottujen sosiaalitukien aikaistetusta indeksikorotuksista. Silloin Orpo esitti päinvastoin sosiaalitukien mahdollisimman nopeaa leikkaamista työnteon kannustinten parantamiseksi.

Kokoomusjohtaja perustelee kannanmuutostaan hintojen nousun kiihtymisellä.

”Nyt kun kulut kasvavat niin tolkuttomasti, niin käännyn sille kannalle, että hyväksyn tämän hallituksen päättämän aikaistetun korotuksen. Kyllä esimerkiksi ruuan hinnan nousu sitä perustelee. Eduskuntaryhmässä emme ole tätä vielä käsitelleet”, Orpo sanoi HS:lle kokoomuksen puoluekokouksessa Kalajoella.

Maaliskuussa Orpo katsoi, että hintojen noususta huolimatta tänä vuonna olisi hyvä aika leikata sosiaalitukia kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa tekemien ehdotusten mukaisesti.

”Ajamme sosiaalitukien leikkaamista, jotta työn vastaanottaminen kannattaisi nykyistä enemmän. Tämä on oikea hetki tehdä rakenteellisia uudistuksia sosiaaliturvaan ja verotukseen. Meillä on edelleen työvoimapula tämän kaiken keskellä, ja rakenteellinen työttömyys on suurta”, Orpo sanoi silloin.

Viikonlopun puoluekokouksessa Orpo ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ovat korostaneet, että kokoomuksen vaihtoehtobudjettien linja on sinällään edelleen voimassa, vaikkei puolue ajakaan leikkausten toteuttamista nyt.

Kansaneläkeindeksiin sidottuihin sosiaalietuuksiin on tulossa elokuussa noin 3,5 prosentin ylimääräinen korotus. Hallitus päätti aikaistetun korotuksen tekemisestä kehysriihessään keväällä.

Korotus nostaa esimerkiksi työttömyystukia bruttona noin 26 euroa kuukaudessa, takuueläkettä 30 euroa kuukaudessa ja itsenäisesti asuvan täysi-ikäisen opintorahaa noin 14 euroa kuukaudessa.

Korotus koskee lisäksi muun muassa kansaneläkettä, perhe-eläkettä, rintamalisiä, sotilasavustuksen perusavustusta, vammaistukia, toimeentulotuen perusosaa, lastenhoidon tukia sekä sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahoja.

Ylimääräinen korotus ehtii vaikuttaa viisi kuukautta. Vuodenvaihteessa etuuksiin tehdään joka tapauksessa normaali indeksitarkistus, jolloin ylimääräisen korotuksen vaikutus haihtuu.