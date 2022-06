Varapuheenjohtajana jatkaa myös Anna-Kaisa Ikonen. Istuvaa puheenjohtajistoa haastanut Mia Laiho ei saanut riittävästi ääniä.

Kokoomuksen varapuheenjohtajina jatkavat kansanedustajat Antti Häkkänen ja Elina Valtonen sekä Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Istuvaa varapuheenjohtajistoa haastanut Mia Laiho ei saanut vaalissa riittävästi ääniä. Eniten ääniä vaalissa sai Häkkänen (609), toiseksi eniten Valtonen (574) ja kolmanneksi eniten Ikonen (568,6). Äänimäärä ei välttämättä kerro kaikkea puheenjohtajaehdokkaiden suosiosta, sillä äänestyslappuihin kirjataan kokoomuksen varapuheenjohtajavaalissa kolme nimeä.

Puheenjohtajana jatkaa Petteri Orpo, joka kukitettiin lauantaina neljännelle kaudelleen ilman vastaehdokkaita. Puoluevaltuuston puheenjohtajana jatkaa rovaniemeläinen kansanedustaja Heikki Autto.

Antti Häkkänen, 37, on toisen kauden kansanedustaja. Hän on kotoisin Mäntyharjulta. Koulutukseltaan Häkkänen on oikeustieteen maisteri. Alkava varapuheenjohtajakausi on hänelle neljäs.

Helsinkiläinen Elina Valtonen, 40, on ollut kansanedustaja kesästä 2014. Lepomäki on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri.

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori.