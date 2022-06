Kultaranta-keskustelujen perinne katkeaa ensi vuonna, kun Kultarannassa alkaa puistoremontti.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomi ottaa Turkin huolet vakavasti ja pitää niitä aitoina.

”Kovin paljon Suomi ei yksinään tässä voi olla enää auttamassa”, hän kuitenkin lisäsi.

Hän kommentoi Turkin esiin nostamia terrorismihuolia Kultaranta-keskustelujen päätössanoissaan Naantalissa. Turkki on syyttänyt Ruotsia ja Suomea ”terrorismin tukemisesta” ja vastustanut siksi niiden Nato-jäsenyyttä.

Niinistö kertasi, että Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin pääsanoma keskusteluissa oli, että Turkin huolet on otettava vakavasti, ja että ne ovat aitoja.

”Näin varmasti onkin ja näin varmasti teemmekin, mutta samaan aikaan kannattaa muistaa, että me kuitenkin käsitykseni mukaan edustamme suunnilleen sitä keskiarvoa, jota EU-maat suhteessa Turkkiin ja Turkkiin kohdistuvan terrorismin torjumisessa noudattavat”, hän sanoi.

Hän nosti esiin, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys ei millään tavalla lisää Pohjolassa jännitettä.

”Päinvastoin. Se antaa mahdollisuuden jopa vakiinnuttaa ja vakauttaa tilannetta entisestään.”

Niinistö kommentoi Suomen Nato-hakemuksen tilannetta maanantai-iltana vielä Ylen A-Studiossa. Hänen mukaansa jäsenyys­neuvottelut ovat toistaiseksi jumissa.

”Niin jumissa, ettei se oikeastaan mikään ihme ole, ettei julkisuuteen ole kerrottu etenemistä, koska sitä ei ole tapahtunut.”

Niinistön mukaan hakemusprosessin viivästymistä osattiin kuitenkin odottaa, joten Turkin toimintaa ei sen vuoksi tarvitse pitää synkkänä uutisena.

Tilanteesta on Niinistön mukaan pidetty yksi palaveri, johon osallistuivat Suomen ja Turkin presidenttien kabinetit sekä ministeriöiden edustajat. Seuraavaa palaveria ei toistaiseksi ole saatu järjestettyä, vaikka Suomi olisi siihen valmis.

Niinistön mukaan maiden välillä on kuitenkin päivittäistä yhteydenpitoa.

Turkin vastustus Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydelle nousi Kultaranta-keskusteluissa maanantaina muutenkin esille.

Ulkoasiainvaliokuntaa johtavan Jussi Halla-ahon (ps) mukaan Turkin vaatimukset ovat niin epämääräisiä ja epärealistisia, että Turkinkin on tajuttava, että se ei voi niitä savuttaa.

”Pistää vahvasti epäilemään, että kyse on Suomen osalta teatterista, ei niinkään todellisista vaatimuksista. Tilanteen kehittyminen riippuu siitä, mitkä ovat Turkin todelliset tavoitteet Suomen ja Naton osalta.”

Opetusministeri Li Anderssonin (vas) mukaan kyse on sisäpolitiikasta, joka nyt sotkeutuu Naton politiikkaan. Hänen mukaansa Turkin vaatimukset ovat siksi ennen kaikkea Naton sisäinen asia ratkaista.

”Kuten ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on todennut, ei voi olla niin, että [Natoon liittymisen] ehdot ja kriteerit vaihtuvat tilanteesta ja maasta toiseen”, hän sanoi.

Puolustusvaliokuntaa johtava Petteri Orpo (kok) taas totesi luottavansa, että Suomen valtionjohto tekee kaikkensa ongelman ratkaisuksi.

”Tämä on todella paljon muiden Nato-maiden käsissä. He totesivat, että ongelmaa Suomen liittymiselle ei ole. Siksi se on heidän ratkaistava”, hän sanoi.

Orpo sanoi kuitenkin, ettei ole huolissaan niin sanotusta harmaasta ajasta Suomen Nato-hakemuksen jättämisen ja varsinaisen liittymisen välisellä ajanjaksolla.

”Meillä on huolella tehty valmisteluprosessi, meillä on turvallisuuslupauksia eri mailta. Olen siksi luottavaisin mielin.”

”Ikävää, että tämä venyy, mutta turvallisuustilanteesta en ole huolissani.”

Kaksipäiväiseen tapahtumaan Naantalin Kultarannassa oli kutsuttu noin sata keskustelijaa yhteiskunnan eri aloilta. Sunnuntaina tapahtumaan osallistui Naton pääsihteeri Stoltenberg, joka painotti, että Turkin huolia on kuunneltava ja puhui Turkista muutenkin myönteiseen sävyyn tärkeänä osana Natoa.

Yhtenä merkkinä lepyttelevästä viestistä Turkin suuntaan voi nähdä sen, että niin Stoltenberg kuin presidentti Niinistö puhuivat Turkista englanniksi Türkiyena, ei enää Turkeyna. Turkki on vaatinut, että maasta käytetään jatkossa myös kansainvälisesti kyseistä nimeä, koska se pitää englanniksi kalkkunaan viittaavaa Turkey-sanaa halventavana.

”Meidän pitää muistaa puhua Türkiyesta”, Niinistö mainitsi erikseen eilen.

Ensi vuonna tapahtumaa ei voida järjestää Kultarannassa alkavan puistoremontin vuoksi eikä teltan paikkoja ole vapaana.

”Ikäväkseni joudun ilmoittamaan, että tämä on viimeinen Kultaranta-keskustelu näissä tiloissa – ainakin niin, että minä olen paikalla. Se voi tietysti olla hyväkin sanoma”, hän lisäsi.

Tarkoituksena on Niinistön mukaan kuitenkin saada järjestettyä ensi vuonna kymmenes Kultaranta-kokous muilla järjestelyillä.

