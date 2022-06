Uutissuomalainen: Eduskuntapuolueiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on pudonnut

Jäsenmäärä hupeni yli kymmeneksen puolessatoista vuodessa. Kolme puoluetta ovat kasvattaneet jäsenmääriään.

Eduskuntapuolueiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on pudonnut puolessatoista vuodessa yli kymmeneksen, kertoo Uutissuomalainen.

Eduskunnassa olevilla kymmenellä puolueella on nyt yhteensä noin 190 000 jäsentä, kun marraskuussa 2020 jäseniä oli noin 214 000. Luvut perustuvat Uutissuomalaisen puolueilta keräämiin tietoihin.

Suhteellisesti eniten jäseniä ovat menettäneet keskusta, Sdp, kokoomus ja vasemmistoliitto. Niiden jäsenmäärät ovat kutistuneet puolessatoista vuodessa 15–18 prosenttia.

Määrällisesti eniten on kutistunut keskustan jäsenmäärä, joka hupeni noin 13 000:lla. Toisaalta keskustalla oli ja on edelleen puolueista selvästi eniten jäseniä.

Myös Rkp ja kristillisdemokraatit ovat menettäneet puolessatoista vuodessa jäseniään, mutta vain parin tai muutaman prosentin verran.

Jäsenmääräänsä ovat sitä vastoin kasvattaneet perussuomalaiset, vihreät ja nyt-liike.

Eniten uusia jäseniä puolessatoista vuodessa on tullut perussuomalaisille. Puolueella on nyt 15 000–16 000 jäsentä. Luku on kasvanut 2 000–3 000:lla.

Jäsenmäärältään Suomen suurimmalla puolueella, keskustalla, on nyt vajaat 70 000 jäsentä. Seuraavina ovat Sdp ja kokoomus, jotka jäävät alle 30 000 jäseneen.