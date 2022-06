Pääekonomistit niin työnantaja- kuin työntekijäpuoleltakin pelkäävät, että inflaatiota vastaan kilpaileminen palkoilla johtaisi yritysten kustannuskilpailukyvyn heikkenemiseen.

Työntekijäjärjestö SAK:n ja työnantajajärjestö EK:n pääekonomistit ovat samaa mieltä siitä, ettei hintojen voimakkaaseen kallistumiseen kannata pyrkiä vastamaan suhteettoman suurilla palkankorotuksilla. Kuluttajahinnat olivat toukokuussa Suomessa kohonneet seitsemän prosenttia vuodentakaisesta.

SAK:n Ilkka Kaukorannan mukaan hintojen nousu luonnollisesti nostaa työntekijäpuolella paineita palkankorotuksista. Hän pitää silti työntekijöidenkin näkökulmasta tärkeänä, ettei suomalaisten vientiyritysten kustannuskilpailukykyä rapauteta kasvattamalla henkilöstökustannuksia liiaksi.

”Jos euroalueella yksin suomalaiset rupeaisivat juoksemaan palkoilla inflaation [kuluttajahintojen nousun] perässä, siitä aiheutuisi viennillemme ongelmia. Kun työvoimakustannusten nousu kiihtyy muuallakin euroalueella, se luo meillekin tilaa tehdä vähän totuttua isompia palkankorotuksia”, Kaukoranta sanoo.

Hyvä lähtökohta vientialojen syksyn palkkaneuvotteluihin olisi Kaukorannan mielestä se, että palkat nousevat suurin piirtein saman verran kuin keskeisissä kilpailijamaissa. Näin suomalaisyritysten kilpailukyky säilyisi ennallaan. Suomalaisten on pyrittävä sietämään ostovoimansa heikkenemistä, hän katsoo.

”Realismia on se, että osa Venäjän hyökkäyssodan hintaa on ostovoiman heikkeneminen. On hyvä muistaa, että hyökkäyssodassa suurin kärsijä ei kuitenkaan ole se suomalainen kotitalous, jonka ostovoima pienenee. Ostovoimakysymys tulee silti ottaa vakavasti, ja siihen on hyvä yrittää löytää kokoavia ja solidaarisia ratkaisuja.”

Hän viittaa ratkaisuilla esimerkiksi euromääräisiin palkankorotuksiin, jotka tukisivat suhteellisesti eniten pienituloisia.

” ”On hyvä muistaa, että hyökkäyssodassa suurin kärsijä ei ole se suomalainen kotitalous, jonka ostovoima heikkenee.”

EK:n Penna Urrila uskoo, että kuluttajahintojen nousun piikki nähdään tänä vuonna.

”Työmarkkinamme ovat paljon vartijoina siinä, että hintojen ja palkkojen kierre pystytään välttämään emmekä tee ratkaisuja, jotka heikentävät Suomen kilpailukykyä”, Urrila sanoo.

Hän muistuttaa Kaukorannan tavoin, että hintojen nousun taustalla on osin Euroopassa käytävä sota.

”Emme samalla tavalla voi kasvun hedelmiä jakaa kuin joskus aikaisemmilla kierroksilla. Tämä on väistämättä kaikille tuskallista, eli täydellistä ratkaisua on varmasti vaikea löytää. Mutta tavoitteena pitää olla ratkaisu, joka tukee riittävästi kilpailukykyä ja samaan aikaan ostovoimakehitys pysyisi siedettävänä”, Urrila arvioi.

Kustannuskilpailukyky ei hänen mukaansa tällä hetkellä ”ole taloutemme huutavin ongelma”, mutta väärillä ratkaisuilla siitä voi helposti taas tulla sellainen: korkean inflaation vuoksi palkkaratkaisut voivat eri maissa erota toisistaan enemmän kuin pitkään aikaan.

”Voimme helposti joko tyriä kilpailukykymme tai toisaalta vähän parantaakin asemiamme. Sekä Suomi että kilpailijamaamme ovat nyt isojen päätösten edessä.”