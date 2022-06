Metsola vierailee eduskunnassa ja tapaa myös presidentti Sauli Niinistön Kultarannassa.

Roberta Metsola on ollut EU-parlamentin jäsen vuodesta 2013. Puhemies hänestä tuli tämän vuoden alussa.

Bryssel

EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola vierailee Suomessa maanantaina ja tiistaina ja tapaa muun muassa tasavallan presidentin Sauli Niinistön Kultarannassa.

Metsola, 43, valittiin parlamentin johtoon tammikuussa edellisen puhemiehen David Sassolin kuoltua yllättäen. Parlamentin keskustaoikeistolaista ryhmää EPP:tä edustava Metsola on kotoisin Maltalta, mutta hänellä on Suomeen erityissuhde: puoliso Ukko Metsola on suomalainen.

Metsola on parlamentin kaikkien aikojen nuorin puhemies. Hän on ottanut nopeasti näkyvän roolin edustamansa instituution keulakuvana.

Juuri ennen Suomen-vierailua EU-komissio kertoi, että sen mielestä Ukrainalle voisi antaa EU-jäsenkandidaatin aseman. Euroopan parlamentti on puhunut voimakkaasti ehdokasmaan aseman puolesta, ja myös Metsola aikoo nostaa asian esille ensi viikolla EU:n huippukokouksessa.

Juhannuksen huippukokouksessa jäsenmaat ottavat kantaa ehdotukseen.

Metsola oli ensimmäinen Venäjän hyökkäyksen jälkeen Kiovassa vieraillut EU-instituution johtaja. Hän tapasi Ukrainan parlamentin edustajia ja presidentti Volodymyr Zelenskyin 1. huhtikuuta.

Se oli Metsolan ensimmäinen koskaan tekemä vierailu Kiovassa. Zelenskyi sanoi hänelle, että juuri se on ongelma: liian harvat eurooppalaiset ovat käyneet Ukrainassa.

”Se matka kasvatti minua”, Metsola sanoo HS:lle.

Miten nopeasti Ukrainasta voisi todella tulla EU:n jäsen?

”Me elämme nyt erityisessä tilanteessa, eikä vuosikymmenistä puhuminen ei ole kovin rakentavaa. Olen itse kokenut sen ajan, kun Maltasta tuli jäsen, ja se toi ennennäkemättömän muutoksen”, Metsola sanoo.

”Mutta myös ajanjakso ennen jäsenyyttä tarkoitti muutosta. EU:n eri ohjelmat, esimerkiksi Erasmus, alkoivat toteutua asteittain, samoin rakennerahastot, roaming, yhtenäiset tullit. Juuri tällainen viesti voisi lähteä ukrainalaisille ja maailmalle juuri nyt ennen kuin Vladimir Putin alkaa käyttää hyväkseen jäsenmaiden välillä havaitsemiaan jakolinjoja.”

Metsolan mukaan myös jäsenehdokkaan asemaa tavoittelevat Länsi-Balkanin maat odottavat EU:n vastausta, samoin Moldova ja Georgia, joista jokaisella tulee olemaan oma tiensä kohti jäsenyyttä.

Osa EU-maista epäröi. Metsolan mukaan epäröinti ei näytä menevän maantieteen, maiden koon tai vaurauden mukaan, vaan osa maista on huolissaan siitä, mitä laajeneminen tarkoittaa EU:n yhtenäisyydelle. Myös sisäpolitiikka vaikuttaa asenteisiin.

Ranska on ehdottanut ”Euroopan poliittista yhteisöä”, joka olisi avoin EU:n ulkopuolisille maille, esimerkiksi Ukrainalle ja Britannialle. Metsolan mukaan asiasta voi keskustella, mutta niin ei voi toimia, että lopputuloksena muutamat maat sijoitettaisiin yhteisöön ikuisiksi ajoiksi ilman näkymää EU-jäsenyydestä.

Metsolan mukaan Ukraina ei ole vaatimassa itselleen erityisoikeuksia, vaan taistelee eloonjäämisensä puolesta.

”Ja sitten ensi viikolla kertoisimme heille, että jatkakaa vain taistelemista, me tästä lähdemme lomalle?”

EU:ssa on merkkejä sotaväsymyksestä. Metsolan mukaan pahinta olisi ajautua välinpitämättömyyteen, joten Ukrainan täytyy saada näkyvyyttä.

Ukrainalaiset ovat itse olleet aktiivisia, ja näkyvyyttä on myös järjestynyt: EU-parlamentin viime täysistuntoon Strasbourgissa tuli vieraaksi Ukrainan parlamentin Verhovna Radan puhemies Ruslan Stefantšuk.

Metsola tapaa Suomen-vierailullaan presidentti Niinistön lisäksi eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen (kesk) ja muita kansanedustajia.

Hän vierailee myös keskustakirjasto Oodissa keskustelemassa suomalaisnuorten kanssa ja käy Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksessa. Maanantaina Metsola pitää puheenvuoron Paasikivi-seurassa Euroopan turvallisuudesta ja tulevaisuudesta.