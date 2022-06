Presidentin mukaan seuraava kabinettitason tapaaminen Turkin kanssa yritetään järjestää ennen parin viikon päästä koittavaa Madridin-huippukokousta.

Suomen ja Turkin välillä on käyty ja käydään yhä Suomen Nato-jäsenyyttä koskevia keskusteluja useilla eri tahoilla, sanoo tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Presidentti haluaa torjua julkisuudessa esitetyt epäilyt, joiden mukaan keskustelu­yhteys Turkkiin olisi katkennut kokonaan.

”Tässä on käyty useampaa raidetta”, Niinistö sanoo.

”Yhteydet eivät ole suinkaan poikki. Nyt vetää se raide, että Naton sihteeristö pyrkii välittämään.”

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg osallistui viikonlopun Kultaranta-keskusteluihin. Hän on suhtautunut Turkin turvallisuushuoliin avoimen ymmärtäväisesti, mikä onkin Naton pääsihteerin velvollisuus, koska Turkki on Naton tärkeä jäsen.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg (vas.) ja presidentti Sauli Niinistö Kultaranta-keskusteluihin Naantalissa sunnuntaina.

Niinistön omassa kabinetissa päivittäisiä yhteyksiä eri tahoihin pitää ulko- ja turvallisuus­poliittinen neuvonantaja Petri Hakkarainen.

Niinistön mukaan Hakkarainen on jatkuvassa yhteydessä Nato-jäsenyyttä koskevissa asioissa Ruotsiin, Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin kabinettiin, muutamien keskeisten Nato-maiden johtajien kabinetteihin sekä Naton sihteeristöön.

Niinistö muistuttaa, että kun Suomeen tuli tieto Turkin vastustavasta kannasta, keräsi presidentin kanslia eri ministeriöistä delegaation, joka kävi neuvottelemassa Turkin pääkaupungissa Ankarassa.

”Sen jälkeen on viikoittain sovittu neuvotteluista, mutta Turkki on ne perunut.”

Financial Times -lehti uutisoi tällä viikolla, että Turkki oli perunut tämän viikon keskiviikoksi sovitun tapaamisen Turkin, Ruotsin ja Suomen välillä. Vaikka Turkki on perunut sovitut tapaamiset, uusista tapaamisista on kuitenkin aina sovittu.

” ”Madridin-huippukokous luo paineita.”

Niinistön mukaan tällä hetkelläkin on valmisteilla seuraava kabinettitason tapaaminen. Se yritetään järjestää ennen parin viikon päästä Madridissa pidettävää Naton odotettua huippukokousta.

Vaarana on toki yhä se, että Turkki tulee taas toisiin ajatuksiin.

”Madridin-huippukokous luo paineita. Se luo paineita Natolle saada kysymys selvitettyä. Se luo paineita myös Turkille, mutta on täysin avointa, ovatko nuo paineet niin kovia, että Madridiin mennessä syntyisi mitään”, Niinistö sanoo.

”Mutta ellei synny, niin ei kannata heittää kirvestä kaivoon. Sitten tämä vaan jatkuu.”

Niinistö kertoo, että Turkki on toivonut edettävän niin, että Suomi ja Ruotsi antaisivat kirjallisia vakuutuksia tai vastauksia sen esittämiin kysymyksiin.

”Kysymykset ovat kuitenkin ainakin Suomen kohdalla olleet kovin yleisluontoisia.”

Niinistö mukaan Turkin kysymykset käsittelevät lähinnä väitteitä siitä, että Suomi suhtautuisi löysästi terrorismiin ja että Suomi ei palauta terrorismista epäilemiään Turkin kansalaisia Turkkiin.

”Olemme kyllä tarkoin vastanneet, miksi meillä on hylätty palautuspyyntöjä”, Niinistö sanoo.

”Lähtökohtaisesti tässä nyt mitataan tietysti Naton avoimien ovien politiikkaa ottaen huomioon se, mitä olen sanonut esimerkiksi Suomen lainsäädännön kattavuudesta. Se vastaa nykyisten Nato-maiden käytäntöjä hyvinkin.”

Mikä on Yhdysvaltojen rooli neuvotteluissa?

”Yhdysvallat ei näkyvästi osallistu tähän. Minulla ei ole virallisesti tiedossa, että siinä ulottuvuudessa käytäisiin keskusteluja.”

Niinistö kuitenkin myöntää, että keskusteluja on jatkossakin, mutta juuri nyt välittäjänä toimii Naton sihteeristö.

Natolla on järjestönä iso rooli, sillä avoimien ovien politiikka on sen moneen kertaan julkilausuma viesti. Kyse on sotilasliiton uskottavuudesta.

”Kukaan ei väitä, etteivätkö Suomi ja Ruotsi täyttäisi kriteerejä. Sen jälkeen pitäisi jäsenyys­keskustelujen edetä. Nyt Naton sihteeristö pyrkii toimimaan välittäjänä.”

Joutuuko Suomi löysäämään asennettaan sanavapaus- ja ihmisoikeus­kysymyksissä Turkin mieliksi?

”Ei meillä tietysti ole lainsäädännön tulkitsemisessa mitään löysättävää eikä voikaan olla. Se on Suomessa tuomioistuimen asia. Meillä on annettu uusi terrorismilaki, joka vastaa hyvin eurooppalaisten Nato-maiden vastaavia.”

Niinistö sanoo uskovansa ongelman ratkeavan yhtä yllättävästi kuin se meni solmuunkin.

”En puhu ajasta vaan siitä, mihin tämä loppujen lopuksi ratkeaa. Kyllä tässä joutuu tekemään sen johtopäätöksen, että tämä ratkeaa Erdoğanin pöydällä ja vain siellä.”