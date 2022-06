HS:n tietojen mukaan Fjäder kertoo lähdöstään ensi viikolla. Akavan seuraavan puheenjohtajan paikasta kilpailevat Maria Löfgren ja Jari Jokinen. Löfgreniä tukevan Lakimiesliiton mielestä Fjäder on pedannut Jokisesta seuraajaansa ”kekkoslovakialaisella saunanlaudepolitiikalla”.

Korkeakoulutettujen työntekijöiden kattojärjestön Akavan pitkäaikainen puheenjohtaja Sture Fjäder jättää tehtävänsä kesken kauden. Helsingin Sanomien useista lähteistä saamien tietojen mukaan Fjäder kertoo päätöksestään ensi viikolla. Hän ei itse kommentoi asiaa.

Fjäder jatkaa tehtävässään marraskuulle saakka, jolloin Akava valitsee uuden puheenjohtajan. Kulisseissa kisa Fjäderin seuraajasta on jo käynnissä. Puheenjohtajuutta tavoittelevat HS:n tietojen ainakin Tekniikan akateemisten Tekin toiminnanjohtaja Jari Jokinen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Löfgren vahvistaa olevansa ehdolla puheenjohtajaksi ja sanoo olevansa tehtävästä ”erittäin kiinnostunut”. Jokinen puolestaan sanoo olevansa käytettävissä puheenjohtajaksi, jos Fjäder jättää kautensa kesken.

Fjäderin lähdön taustalla on ”kassakaappisopimus”, jonka hän solmi syyskuussa 2020 Tekin Jokisen sekä OAJ:n silloisen puheenjohtajan Olli Luukkaisen ja Suomen Ekonomien puheenjohtajan Timo Saranpään kanssa. Kolmen liiton johtajat sopivat Fjäderin kanssa, että tämä ei istu nelivuotista kauttaan loppuun vaan pyytää eroa tehtävästään kahden vuoden jälkeen, viimeistään 15.9.2022.

Kassakaappisopimus solmittiin, koska Fjäderin nelivuotiselle kaudelle ei välttämättä olisi löytynyt riittävästi tukea jäsenliittojen keskuudessa. Vuodesta 2011 Akavaa johtanut hankolainen tunnetaan värikkäänä persoonana, joka on aina jakanut näkemyksiä jäsenistön keskuudessa.

Fjäder on aiemmin kiistänyt HS:lle, että minkäänlaista sopimusta hänen ennenaikaisesta poisjäännistään olisi tehty. HS on kuitenkin nähnyt sopimuksen, kuva siitä on ohessa.

Kuva ”kassakaappisopimuksesta”, jossa Fjäder sitoutui jättämään kautensa kesken.

Jukon Maria Löfgreniä puheenjohtajaehdokkaaksi on pyytänyt Lakimiesliitto. Liiton toiminnanjohtaja Jore Tilander arvostelee kovin sanoin Fjäderin ja Jari Jokisen toimintaa.

Tilander sanoo, ettei hän ole itse nähnyt kassakaappisopimusta, mutta kuulemansa perusteella hän pitää sitä ”törkeänä”. Tilander uskoo, että Jokinen on tukenut Fjäderin jatkoa järjestön johdossa sillä ehdolla, että Fjäder vuorostaan valmistaa Jokisesta ”perintöprinssiään” Akavan johdossa.

”Tätä en voi tietenkään todistaa, mutta näin uskoisin.”

Tilanderin mielestä kassakaappisopimusten solmiminen ei kuulu tähän päivään.

”Jos tuollainen Akava-yhteisöä koskeva sopimus tehdään, niin koko Akava-yhteisön pitäisi olla siitä tietoinen. Olen täydellisen pöyristynyt siitä, että 2020-luvulla voidaan leikkiä tällaista kekkoslovakialaista saunanlaudepolitiikkaa”, Tilander sanoo.

Jari Jokinen sanoo pitävänsä väitteitä suhmuroinnista ”hyvin erikoisina”.