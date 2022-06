Useat naiset kertoivat Helsingin Sanomille kokoomuksen kansanedustajan Wille Rydmanin asiattomasta käytöksestä. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kirjoitti Twitterissä, että ”kokoomus ottaa tilanteen erittäin vakavasti”.

Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman (oik.) on useiden naisten kertomusten mukaan käyttäytynyt epäasiallisesti heitä kohtaan. Rydman kiistää toimineensa epäasiallisesti naisia kohtaan. Puheenjohtaja Petteri Orpo (vas.) luonnehti HS:n jutun olevan ”järkyttävää luettavaa”.

Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman on useiden naisten kertomusten mukaan käyttäytynyt epäasiallisesti heitä kohtaan. Helsingin Sanomat julkaisi sunnuntaina laajan jutun aiheesta.

Rydmanin kanssa tekemisissä olleet naiset kertovat hänen olleen puheissaan asiaton ja seksuaalissävytteinen, käyttäytyneen uhkaavasti ja tuputtaneen heille alkoholia. Osa naisista on ollut alaikäisiä silloin, kun Rydman on lähestynyt heitä.

Rydman itse kiistää toimineensa epäasiallisesti jutussa esiintyviä naisia kohtaan.

Helsingin Sanomat on jutun julkaisun jälkeen tavoitellut kokoomuksen puoluejohtoa kommentoimaan Rydmania koskevia syytöksiä julkisesti.

Puheenjohtaja Petteri Orpo ei vastannut toimituksen haastattelupyyntöihin, mutta kirjoitti sen sijaan viestipalvelu Twitterissä, että kokoomus ottaa tilanteen erittäin vakavasti. Helsingin Sanomien julkaiseman jutun hän luonnehti olevan ”järkyttävää luettavaa”.

Kokoomuksen varapuheenjohtajat Elina Valtonen ja Antti Häkkänen eivät myöskään olleet alkuiltapäivään mennessä vastanneet Helsingin Sanomien yhteydenottoihin.

Puolueen kolmannen varapuheenjohtajan Anna-Kaisa Ikosen viestintävastaava puolestaan kehotti kääntymään asiassa kokoomuksen puoluesihteerin puoleen.

Toimitus jätti lisäksi haastattelupyynnön kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Kai Mykkäselle. Orpon tavoin hän kommentoi asiaa ainoastaan Twitterissä. Kokoomus on hänen mukaansa ”valmis auttamaan kaikin tavoin kansanedustaja Rydmania koskevien häirintäepäilyjen selvittämisessä”.

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko kieltäytyi toimituksen ehdottamasta puhelinhaastattelusta vedoten siihen, että Helsingin Sanomat oli haastatellut häntä jo sunnuntaiaamuna julkaistuun juttuun Rydmanista. Lopulta Kokko suostui vastaamaan kysymyksiin sähköpostitse.

Rydmania koskevat syytökset ovat olleet kokoomuksen puoluejohdon tiedossa jo ennen kuin Helsingin Sanomat kertoi niistä julkisuuteen. Yksi jutussa esiintyneistä naisista esimerkiksi kertoi, että hän oli puhunut Rydmanin käytöksestä kokoomuksen entiselle varapuheenjohtajalle Mari-Leena Talvitielle. Talvitie puolestaan oli puhunut naisen kertomasta puoluesihteeri Kokolle.

Kokoomuksen puoluejohto ei kuitenkaan ollut ryhtynyt toimenpiteisiin asiassa. Talvitie oli kehottanut naista tekemään ilmoituksen poliisille, jos hänen ja Rydmanin välillä oli tapahtunut jotain vakavaa.

Nyt Kokko vakuuttaa puolueen suhtautuvan vakavasti esille tulleisiin asioihin.

”Tänään esille tulleet asiat ovat vakavia, ja suhtaudumme niihin tietenkin erittäin vakavasti. Kenenkään ei pidä joutua minkäänlaisen häirinnän, ahdistelun tai epäasiallisen käytöksen kohteeksi, ei puoluetoiminnassa tai muutenkaan.”

Hän sanoo, että Rydmania koskevia syytöksiä ”ei ole painettu villaisella”.

”Minä ja Helsingin-piirin toiminnanjohtaja olemme käyneet keskustelut Rydmanin kanssa. Näissä keskusteluissa hän on kiistänyt väitteet.”

Kysymykseen siitä, mikä Rydmanin asema puolueessa tällä hetkellä on ja onko hänellä enää puolueen luottamusta takanaan, Kokko vastaa seuraavasti: ”Rydman on puolueen kansanedustaja. Hänellä ei ole puolueessa luottamustoimia.”

Sen sijaan eduskunnassa Rydmanilla on useita toimielinjäsenyyksiä ja tehtäviä. Hän on jäsenenä niin perustuslakivaliokunnassa, Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnassa kuin eduskunnan tilintarkastajissa. Lisäksi hän on varajäsenenä hallintovaliokunnassa.

Rydman istuu myös kokoomuksen kaupunginvaltuutettuna Helsingin kaupunginvaltuustossa.