The Barents Observer kertoo, että Norjan suurkäräjät ehti tuskin antaa tukensa Suomen Nato-jäsenyydelle, kun ensimmäinen norjalainen sotilaskolonna jo ajoi Suomeen.

Norjan asevoimat on jo kokeillut Suomen todennäköisen Nato-jäsenyyden Norjan puolustukselle tuottamaa strategista etua.

Testi tapahtui torstaina, kun norjalainen sotilaskolonna siirrettiin Norjan Finnmarkista Suomen Käsivarren kautta Tromssan eteläpuolelle.

Asiasta kertoi ensimmäisenä uutissivusto The Barents Observer. Sen mukaan Suomen Jääkäriprikaatin sotilaspoliisit olivat saattamassa ja ohjaamassa kolonnaa.

Normaalisti norjalaiset sotilaskolonnat liikkuvat pohjoisessa Norjan rannikkoa myötäilevää E6-tietä pitkin. Se kulkee pitkittäissuunnassa koko Norjan läpi aina Kirkkoniemeen saakka.

Norjan rannikkoa myötäilevä E6 olisi kuitenkin sodan aikana erittäin haavoittuvainen reitti erityisesti pohjoisessa, koska Venäjän vahva Pohjoinen laivasto on Kuolassa. Lisäksi aivan Norjan rajan tuntumassa on kahden venäläisen prikaatin tukikohdat.

Vuonoja ja vuoria kiertelevä tie on helposti katkaistavissa. Sen kautta olisi myös vaarallista siirtää joukkoja pohjoiseen Finnmarkiin tai sieltä pois.

Suomen kautta koukkaava tie tarjoaa Norjan E6:lle vaihtoehtoisen reitin. Reitti kulkee Finnmarkista Suomen Käsivarteen ja sieltä Kilpisjärven kautta takaisin Norjaan.

The Barents Observerin mukaan norjalaiset testasivat strategisesti tärkeää Suomi-reittiä torstaina vain tunteja sen jälkeen, kun Norjan parlamentti eli suurkäräjät ilmoitti suurella enemmistöllä tukevansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemusta.

”Siirto Finnmarkista Suomen kautta Tromssan kasarmeille osoittaa, että meillä on enemmän vaihtoehtoja sotilaskaluston kuljettamiseen”, sanottiin Norjan asevoimien viestinnästä The Barents Observerille.

Arktisen alueen strateginen merkitys on viime vuosina kasvanut. Se on näkynyt siinä, että Venäjä on vahvistanut pohjoisessa olevia joukkojaan ja perustanut arktisia prikaateja. Lisäksi esimerkiksi Yhdysvallat on laatinut kaikille puolustushaaroilleen arktisen strategian.

Myös Norja on vahvistamassa arktista puolustustaan.

Norjalaisen sotilaskolonnan liikkuminen Suomessa liittyi Finnmarkin Porsangmoenissa järjestettyyn vuotuiseen Thunderbolt-kovapanosharjoitukseen, johon osallistui noin 500 sotilasta, panssarihaupitseja ja lähes sata muuta ajoneuvoa. Kolonna oli palaamassa harjoituksesta kasarmeille Tromssan eteläpuolelle.

Thunderbolt-harjoitukseen osallistujat kuljetettiin Finnmarkiin maanantaina kuudessa eri kolonnassa E6-tietä pitkin.

Suomessa on spekuloitu sillä, joutuisiko Suomi Naton puolustus­suunnitelmissa vastaamaan jollain lailla Baltian tai Viron puolustuksesta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että Nato-jäsenyys muuttaisi todennäköisesti merkittävästi Lapin puolustusta.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä olisi suurta etua Norjalle. Norja joutuu käyttämään voimavarojaan vahvojen merivoimien ylläpitoon, jolloin maavoimat ovat jääneet väkisin vähemmälle.

Kapean Norjan pitkittäissuuntaiset maayhteydet ovat haavoittuvia. Suomen ja erityisesti Ruotsin Nato-jäsenyydet toisivat Norjan puolustukseen kaivattua syvyyttä ja vaihtoehtoisia kuljetusreittejä.

Norjan puolustuksella on suuri merkitys sille, että Nato pystyisi sotatilanteessa valvomaan niin kutsuttua Giukin kapeikkoa eli merialuetta, joka ulottuu Grönlannista Islantiin ja Britanniaan.

Giukin merialue toimii eräänlaisena porttina Norjanmereltä Pohjois-Atlantille. Jos Naton ja Venäjän välille syttyisi sota, Nato-maiden laivastojen puolustus keskittyisi Giukin kapeikkoon.

Giukin kapeikon puolustaminen helpottuu huomattavasti, jos Norjan ja Pohjolan maapuolustus pitää. Sillä on merkitystä myös muun muassa Britannian puolustukselle.

Giukin kapeikon tehokas puolustus turvaisi myös amerikkalaisen aseavun tuomisen meritse Eurooppaan mahdollisessa sotatilanteessa.