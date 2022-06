Vaikka häirintä ei ole kadonnut politiikan kentältä mihinkään, suurin osa HS:n kyselyyn vastanneista kansanedustajista kokee, että siihen suhtaudutaan nykyään vakavammin.

Lähentelyä, kourintaa, kaula-aukon syvyyden kommentointia.

Liian tuttavallista halaamista, hiuksista tarttumista, epäasiallisia viestejä sosiaalisessa mediassa.

Muun muassa tällaisia kokemuksia nykyisillä kansanedustajilla on muiden poliitikkojen harjoittamasta häirinnästä ja ahdistavasta käytöksestä.

Politiikan kentällä tapahtuva häirintä on noussut julkiseen keskusteluun sen jälkeen, kun useat nuoret naiset kertoivat kansanedustaja Wille Rydmanin käyttäytyneen epäasiallisesti heitä kohtaan. Helsingin Sanomat julkaisi sunnuntaina laajan jutun aiheesta. Rydman itse on kiistänyt väitteet.

HS keräsi kokemuksia ja ajatuksia politiikan kentällä tapahtuvasta häirinnästä kyselyllä, johon vastasi yhteensä 33 nykyistä kansanedustajaa.

Yksi heistä on vihreiden Satu Hassi, joka on toiminut vuoden 1991 jälkeen niin kansanedustajana, Euroopan parlamentin jäsenenä, vihreiden puheenjohtajana kuin ympäristöministerinäkin. Hassin uran varrelle on mahtunut useita tapauksia, joissa muiden poliitikkojen käytös on ollut hänestä epäasiallista.

1990-luvulla eräällä miesedustajalla oli valiokunnan kokouksissa tapana kommentoida Hassin asujen kaula-aukon syvyyttä, Hassi sanoo. Vuosikymmenen puolivälissä toinen kollega pyrki valiokuntamatkalla Hassin huoneeseen sen jälkeen, kun tämä oli mennyt nukkumaan. Myöhemmin paljastui, että myös muilla naiskollegoilla oli miehestä epämukavia kokemuksia.

”En avannut ovea. Aamulla mies tuli oikein itse ilmoittautumaan, että oli koputellut oveeni. Ihmettelin, luuliko hän tosiaan, että katuvaisena ajattelen, että ’voi voi, nukuin onneni ohitse’”, Hassi kertoo.

Vaikka epämiellyttäviä kokemuksia on vuosien varrelta kertynyt, ei Hassi ole vienyt niitä eteenpäin. Vielä 90-luvulla sai hänen mukaansa nopeasti nipottajan tai ”pöljän” maineen, jos nosti häirintää esiin.

Iän myötä häirintä on vähentynyt, mutta nykyään Hassin tuntuman mukaan vastaavia tekoja ei muutenkaan katsottaisi yhtä herkästi sormien läpi.

”Koen, että kyse oli siitä, että naisille yritettiin ikään kuin näyttää paikka, kuten koiralle. Annettiin ymmärtää, ettei naisessa olisi muita ominaisuuksia kuin ulkonäkönsä. Nykyään tämä ajattelutapa on onneksi muuttunut, ja Suomessa on nähty naisia politiikan korkeissa johtotehtävissäkin.”

Keskustan kansanedustaja Anu Vehviläinen.

Vastaavista kokemuksista kertovat myös muut kyselyyn vastanneet kansanedustajat.

Esimerkiksi pitkäaikainen keskustan kansanedustaja, entinen ministeri ja entinen eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen kertoo varsinkin nuorempana naisena kokeneensa häirintää vanhempien miesten taholta.

”Se oli lähinnä epäasiallista flirttailua, kovaa seksuaalista puhetta, lähentelyä ja kourimista poliittisissa tilaisuuksissa, joskus jopa vaalitilaisuuksissa. Koen tilanteen häirinnäksi ja epäasialliseksi, jos minulle tulee tilanteessa vaivaantunut olo ja minun pitää riuhtaista itseni irti miehen otteesta”, hän kirjoittaa HS:n kyselyssä.

Vehviläisen jäätyä leskeksi yli 10 vuotta sitten hän kertoo kokeneensa isoissa poliittisissa tilaisuuksissa ”jossain määrin tungettelevaa lähentelyä” sekä saaneensa sosiaalisessa mediassa jonkin verran epäasiallisia viestejä, joista osa oli poliitikoilta.

Kokemuksia häirinnästä ja ahdistavasta käytöksestä on kertynyt myös muille kyselyyn vastanneille kansanedustajille, pääasiassa naisille. Osa vastaajista ei ole kokenut varsinaista seksuaalista ahdistelua mutta sen sijaan erilaista vähättelyä, uhkailua tai jopa väkivaltaa.

”[Olen kokenut] ’iholle tulemista’ ja liian tuttavallista halaamista humalassa. Tilanne on yleensä ratkennut sillä, että toteaa ääneen, että ’pidetäänpäs ne kädet ihan siellä omalla puolella!’” Mirka Soinikoski (vihr) ”En ole kokenut sukupuolueen kohdistunutta häirintää tai ahdistelua. Sen sijaan pari vanhempaa (mies)poliitikkoa on vähätellyt mielipiteitäni tai osaamistani ja osoittanut sen myös hyvin selvästi.” Sari Multala (kok) ”Olen aiemmin julkisesti kertonut tapauksesta, jossa erittäin vahvasti juovuksissa ollut edustaja tarttui minua hiuksista kiinni ja ravisteli.” Päivi Räsänen (kd)

Räsänen viittaa tapaukseen, jossa perussuomalaisten kansanedustaja Teuvo Hakkarainen kävi vuonna 2016 pikkujouluaikaan käsiksi Räsäseen. Silminnäkijät ovat kertoneet, että voimakkaassa humalassa ollut Hakkarainen tarttui Räsästä hiuksista ja kieputti häntä hiuksista ympäri sekä soperteli hänen nimeään eduskunnan Pikkuparlamentin pihalla.

Perussuomalaisten kansanedustajan Ritva ”Kike” Elomaan mukaan on hyvä, että ”hyväksyttävä käytös tulee kaikille tiedoksi”.

Vaikka häirintä ei ole kadonnut politiikan kentältä mihinkään, suurin osa kyselyyn vastanneista kansanedustajista kuitenkin kokee, että suhtautuminen siihen on muuttunut heidän uransa aikana parempaan suuntaan.

Valtaosa näkee, että tämä johtuu nimenomaan yhteiskunnallisesta muutoksesta, jonka myötä häirintä osataan kenties tunnistaa paremmin, siitä uskalletaan puhua avoimemmin ja siihen puututaan herkemmin.

Osa kansanedustajista taas arvioi, etteivät käytännöt häirinnän kitkemiseksi ole vielä riittäviä. Osa on huolissaan, voidaanko häirintäilmoituksia mahdollisesti käyttää väärin.

”Häirintäasiat ovat tulleet esille vahvasti joka saralla nyt. Hyvä, että hyväksyttävä käytös tulee kaikille tiedoksi. Ainoa asia, joka huolettaa tässä ajassa on se, että voi olla ihmisiä, jotka käyttävät häirintäilmoitusta väärin. Eli kun halutaan jonkun maine pilata, se voi tapahtua ilmoituksella häirinnästä, joka ei oikeasti sitä ole.” Ritva ”Kike” Elomaa (ps) ”Vieläkin työkalut ja prosessit tilanteiden ja häirinnän käsittelemiseksi ovat vähäiset. Epätietoisuutta liittyy vielä siihen, voiko asioihin puuttua, vaikka ei ole tietoa, onko kyse rikoksesta tai viranomaisten tutkinnasta. – – Myös politiikan piirissä uhreihin kohdistuu vielä liikaa painetta ja vastuuta, jotta asioista voisi keskustella avoimesti.” Eva Biaudet (r)

HS:n kyselyssä kansanedustajia pyydettiin pohtimaan myös sitä, millainen kanssakäyminen valta-asemassa olevien poliitikkojen ja puolueen muiden aktiivien kanssa on vielä hyväksyttävää ja millainen epäsopivaa.

Moni kyselyyn vastannut ilmaisi, että valta-asema tuo mukanaan paljon vastuuta ja varsinkin nuorempien ihmisten kanssa on aina toimittava asiallisesti, ystävällisesti ja normaaleja käytöstapoja noudattaen.

Satu Hassi kertoo, että hän on politiikan kentällä kuullut eniten häirintä- ja ahdistelukokemuksia eduskunta-avustajilta. Usein asetelma on hänen mukaansa sellainen, että nuori naispuolinen avustaja joutuu miespuolisen, huomattavasti vanhemman kansanedustajan epäasiallisen käytöksen kohteeksi.

”Olen kuullut kertomuksia, että esimerkiksi hissiä odottaessa on tartuttu hartioista tai sanottu limaisia kommentteja”, Hassi kertoo.

Hänen tiedossaan ei ole, että avustajat olisivat näissä tapauksissa vieneet asiaa eteenpäin.

Osa kyselyyn vastanneista kansanedustajista huomautti, että fyysisen kosketuksen kohdalla kannattaa aina harkita tarkkaan, onko se todella tarpeen. Myös ulkonäköön, vaatetukseen tai sukupuoleen liittyviä kommentteja kannattaa pyrkiä välttämään.

Toisaalta osa nosti esiin, että raja hyväksyttävän ja epäsopivan käytöksen välillä voi toisinaan olla häilyvä.

”Valta-asemassa olevan ihmisen tulee olla korrekti. Kanssakäymisessä pitää olla erityistä herkkyyttä ja toisen osapuolen kunnioittamista. –– Häirintää on sanallinen, sanaton ja fyysinen seksuaalinen ei-toivottu käytös, jolla loukataan toisen henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Erityisen tuomittavaa se on, jos luodaan uhkaava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.” Tarja Filatov (sd) ”Tavanomainen, normaali käyttäytyminen toista kohtaan, jonka voisi tehdä myös muiden läsnä ollessa, on hyväksyttävää. Epäsopivaa olisivat esimerkiksi rivot puheet, koskettelu, vastentahtoinen halaaminen tai muu sen tapainen. Rajanveto on joskus vaikeaa: onko esimerkiksi 35-vuotiaan mieskansanedustajan 25-vuotiaalle naispuoliselle puolueaktiiville puoluekokouksessa tutustumistarkoituksessa kehujen myötä esittämä lounaskutsu sopivaa vai ei?” Ben Zyskowicz (kok)

Hassin mukaan Rydmanin ja muiden vastaavien tapausten saama julkisuus on yksi tehokkaimpia keinoja kitkeä häirintää. Hänen mielestään medialla on iso rooli siinä, miten häirintään suhtaudutaan ja kuinka herkästi tapauksia viedään eteenpäin.

”Voin kuvitella, että on ihmisiä, jotka ovat ajatelleet, että tämä [Rydmanin toiminta] on ihan okei ja tavallista kanssakäymistä. Kun sitten julkisesti todetaan, että ei ole, toivottavasti se vaikuttaa jatkossa omaankin toimintaan.”