Kokoomus lupasi parantaa häirintään puuttumista, mitä tekevät muut puolueet? ”Perus­suomalaisilla on tehdas­asetuksena herras­mies”, sanoo puolue­sihteeri

Puoluesihteerit kertovat, että yhteydenottoja häirintään liittyen tulee puoluetoimistolle asti hyvin harvoin.

Eduskuntapuolueiden välillä on eroja siinä, miten mahdollisista häirintätapauksista tulee ilmoittaa, selviää HS:n tekemästä kyselystä puolueille.

Suurella osalla eduskuntaan valituista puolueista on käytössä vakituiset häirintäyhdys­henkilöt. Osalla niitä on nimetty vain tapahtumiin. Osa puolueista kehottaa ottamaan yhteyttä suoraan puolueen johtohahmoihin.

Politiikan kentällä tapahtuva häirintä on noussut julkiseen keskusteluun sen jälkeen, kun useat nuoret naiset kertoivat kansanedustaja Wille Rydmanin käyttäytyneen epäasiallisesti heitä kohtaan. Helsingin Sanomat julkaisi sunnuntaina laajan jutun aiheesta. Rydman itse on kiistänyt väitteet.

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko kertoi maanantaina, että puolue aikoo Rydmanin tapauksen seurauksena luoda uusia käytäntöjä häirintätapausten käsittelemiseksi puolueessa.

Kokoomus päätti esimerkiksi ottaa häirintäyhdys­henkilöt jatkuvaan käyttöön, kun aikaisemmin heitä on käytetty vain suurissa tapahtumissa, kuten puoluekokouksissa ja -risteilyillä. Lisäksi puolue aikoo luoda nimettömän ilmoituskanavan puoluetoimintaan liittyvien epäkohtien ilmiantamiseen.

Vihreiden puoluesihteerin Veli Liikasen mukaan vihreissä on reagoitu häirintäilmoituksiin esimerkiksi tekijöitä puhuttelemalla tai porttikiellon asettamisella.

PuolueET käsittelevät häirintätapauksia varsin samanlaisin toimin. Niihin esimerkiksi pyritään puuttumaan nopeasti ja häirintää kokenutta henkilöä tuetaan parhaan mukaan.

”Mikäli kyseessä olisi vakava henkilön koskemattomuuteen liittyvä tilanne, häirintäyhdyshenkilö neuvoo uhria aina tekemään rikosilmoituksen”, sanoo esimerkiksi Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm.

Sen sijaan puolueiden välillä eroja on siinä, millä tavalla koetusta häirinnästä kannustetaan ilmoittamaan. Sdp:llä, keskustalla ja Rkp:llä on käytössä vakituiset häirintäyhdys­henkilöt, jollaisen myös kokoomus kertoi nimeävänsä. Lisäksi puolueiden suurempiin tapahtumiin nimetään häirintäyhdys­henkilöt erikseen.

Myös vasemmistoliitto tulee kesän jälkeen nimeämään valtakunnalliset, pysyvämmät häirintäyhdys­henkilöt puolueen tapahtumiin nimettyjen henkilöiden lisäksi, kertoo puoluesihteeri Mikko Koikkalainen.

Vihreillä häirintäyhdyshenkilöt ovat käytössä vain puolueen tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Puoluesihteeri Veli Liikasen mukaan häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä voi ilmoittaa puoluetoimistolle myös yhteydenotto­lomakkeella anonyymisti tai yhteystietojen kanssa milloin tahansa.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen

Perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt ohjaavat häirintätapauksissa ottamaan yhteyttä puolueen johtohahmoihin tai keskeisiin vastuuhenkilöihin.

Perussuomalaisissa häirintäyhdys­henkilönä toimii puoluesihteeri Arto Luukkanen, jonka mukaan puolueessa vallitsee kiusaamisen ja häiritsemisen ”nollatoleranssi”. Hänen mukaansa jokainen huhu tai tieto mahdollisesta häirinnästä otetaan vakavasti ja sitä ruvetaan selvittämään välittömästi.

Luukkaselle ei tällä vaalikaudella ole tullut yhteydenottoja häirintätapauksiin liittyen.

”Lähtökohtaisesti perussuomalaisilla on ’tehdasasetuksena’ herrasmies, eli kohtelias ja huomaavainen henkilö, joka ottaa huomioon lähimmäisen”, hän sanoo.

Kristillisdemokraateilla ei tällä hetkellä ole häirintäyhdys­henkilöitä, mutta sellaiset voitaisiin kenties ottaa käyttöön, jotta kynnys ilmoittamiseen madaltuisi, sanoo puoluesihteeri Elsi Ranta. Rannan mukaan ensisijaisesti häirinnästä tulee ilmoittaa oman jäsenyhdistyksen vastuuhenkilölle, mutta asiasta voi ilmoittaa myös anonyymin palautelomakkeen kautta.

Liike Nytin häirintäyhdys­henkilönä toimii varapuheenjohtaja Karoliina Kähönen, kertoo puoluesihteeri Juhani Klemetti. Puolue ei ole tähän mennessä saanut yhteydenottoja häirintätapauksista. Jos tapauksia tulee ilmi, ne käsitellään Klemetin mukaan luottamuksella ja epäasiallisesti käyttäytyvä puolueen jäsen voidaan esimerkiksi erottaa puolueesta.

Elsi Ranta on toiminut kristillisdemokraattien puoluesihteerinä viime talvesta asti.

Kuinka paljon häirinnästä ilmoitetaan? Haastateltujen mukaan tapauksia tulee puolueiden johdon tietoon hyvin harvoin, korkeintaan muutamia vuodessa.

Keskustan häirintäyhdys­henkilönä toimivan Juha Iso-Ahon mukaan valtaosa tapauksista saadaan purettua paikallisesti. Yleisesti ottaen häirintäyhdys­henkilöiden rooli on hänen mukaansa vielä kovin tuntematon ja suurin osa tapauksista tulee käsittelyyn muita reittejä pitkin.

”Tämän vaalikauden aikana on ollut useat vaalit, mikä on näkynyt vaalihäirintä­tapauksina. Toisaalta korona-aikana kasvokkaisia tapaamisia on ollut aikaisempaa vähemmän, mikä voi näkyä tapausten määrässä tai luonteessa”, Iso-Aho sanoo.

Myös Rkp:n puoluesihteeri Fredrik Guseffin mukaan poikkeuksen tekee vaalien kampanja-aika, jolloin vaalikentältä tulee yhteydenottoja häirintäyhdyshenkilölle vähän tiheämmin. Muutoin yhteydenottoja tulee noin kerran vuodessa, hän sanoo.

Vihreiden Liikasen mukaan vuosien 2020–2022 aikana puoluetoimisto on saanut pari seksuaalista häirintää koskevaa ilmoitusta. Tapauksiin on reagoitu esimerkiksi tekijöitä puhuttelemalla tai porttikiellon asettamisella.

”Lisäksi tiedossa on yksittäisiä tapauksia, joihin on reagoitu jäsen­yhdistyksissämme. Uskon, että tapauksia on todellisuudessa ollut enemmän kuin nämä ilmoitukset antavat ymmärtää”, Liikanen sanoo.