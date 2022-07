Puolustusministeriöstä vahvistetaan, että Suomesta on suurella todennäköisyydellä lähdössä vielä lisää aseellista tukea Ukrainaan.

Ukrainan sodan alkamisen jälkeen Suomi on vienyt maahan yhteensä 48 miljoonan euron arvosta puolustustarvikkeita.

Summa käy ilmi hallituksen tasavallan presidentti Sauli Niinistölle tekemistä esityksistä materiaaliavuksi Ukrainalle.

Äkkiseltään summa ei vaikuta erityisen suurelta: esimerkiksi Viro on maan puolustusministeriön mukaan vienyt Ukrainaan puolustustarvikkeita yhteensä 241 miljoonan euron edestä. Summa vastaa peräti 0,8 prosenttia koko maan bruttokansantuotteesta ja kolmasosaa maan puolustusbudjetista.

Mistä suuri ero Suomen ja Viron, kahden Venäjän naapurimaan, välillä oikein johtuu?

Kansallisen puolustuksen yksikön johtaja Sami Nurmi.

Näkyvin syy erolle lienee se, että Viro on sotilasliitto Naton jäsen, Suomi ei.

Viro myös luottaa maan­puolustuksessaan vahvasti sotilas­liiton tuomaan turvaan: sen rauhanajan vahvuus koostuu alle 7 000 sotilaasta, minkä lisäksi maassa on yli 1 500 ulkomaisen Nato-sotilaan nopean toiminnan taisteluosasto.

Puolustusministeriön kansallisen puolustuksen yksikön johtaja Sami Nurmen mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Suomi tukisi Ukrainaa juurikaan nykyistä enempää, vaikka se olisikin jo Naton tarkkailija- tai täysjäsen.

”Baltian mailla on ollut vähän eri lähtökohdat oman puolustuksensa rakentamisessa, niiden puolustusjärjestelmät eivät ole aivan verrattavissa Suomen vastaaviin”, Nurmi toteaa.

”Suomen puolustus ei oleellisesti tule muuttumaan Naton jäsenenä: meillä tulee jatkossakin olemaan päävastuu kansallisesta puolustuksesta.”

Nurmen mukaan kaikkea Suomen Ukrainaan luovuttamaa aseapua pohditaan Suomen alueellisen koskemattomuuden puolustamisen kannalta.

”Me olemme kuitenkin etulinjavaltio. Meidän pitää aina miettiä oman puolustuksemme tarpeet kaiken sen materiaalin osalta, mitä luovutetaan”, Nurmi toteaa.

Hänen mukaansa kaikesta luovutettavasta materiaalista käydään tarkat keskustelut ukrainalaisten kollegojen kanssa ennen kuin tarvikkeiden lähettämisestä päätetään.

”Tuki on perustunut aina heidän toiveisiinsa. Meillä on tietty paletti, josta me tarjoamme vaihtoehtoja, ja he ottavat siitä sen, mitä he kokevat tarvitsevansa”, Nurmi avaa prosessia puolustustarvike-erien kokoamisen taustalla.

”Kaiken kaikkiaan lähetysten rahallisella arvolla on toissijainen merkitys. Tärkeintä on Ukrainan tarve sille materiaalille. Että mitä he meiltä tarvitsevat, niin sitä he meiltä myös saavat niissä puitteissa, kun niitä materiaaleja voidaan luovuttaa.”

Rahallisen arvon toissijaisuudesta kertoo jotain se, että tarkka summa, jolla Suomi on Ukrainaan varusteita lähettänyt, ei oikeastaan ole tällä hetkellä tiedossa.

Kahden ensimmäisen, 27. ja 28. helmikuuta lähteneiden lähetysten osalta niiden sisällöt ovat julkista tietoa.

Tuolloin Suomesta päätettiin lähettää Ukrainaan ensin luotisuojaliivejä, komposiittikypäröitä, ensihoitoasemien varustusta ja paareja.

Seuraavana päivänä jätettiin huomioimatta Suomen pitkäaikainen linja olla viemättä tappavia aseita sotaa käyviin maihin ja lähetettiin Ukrainaan rynnäkkökiväärejä patruunoineen sekä kertasinkoja. Lähetykseen kuului myös taistelumuonapakkauksia.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi päätöstä tuolloin historialliseksi. Samoilla linjoilla oli presidentti Niinistö.

”Nyt tapahtui poikkeama siihen perinteeseen ja hallitusohjelmaankin kirjattuun asiaan, ettei Suomi vie aseita sotaa käyviin maihin. Mutta ei tämä meistä sodan osapuolta tee", Niinistö totesi tuolloin Ylen A-studiossa.

Helmikuun lähetysten jälkeen niiden sisältö on salattu. Lähetettyjen materiaalien korvaamisesta aiheutuvat kustannukset ovat kuitenkin käyneet esittelymateriaaleista ilmi.

”Se hinta-arvio koskee nimenomaan sitä materiaalia, mikä aiotaan korvata. Ukrainaan on lähetetty myös sellaista materiaalia, jolle ei haeta enää korvattavaa materiaalia tilalle. Esimerkiksi sellaista, joka on meiltä poistumassa. Toki pääosa on sellaista, jota haetaan korvattavaksi”, Nurmi toteaa.

Hänen mukaansa myös myöhemmissä lähetyksissä materiaali on ollut samantyyppistä kuin ensimmäisissä lähetyksissä.

Puolustusvoimat arvioi luovutettavan materiaalin korvaushinnan itse. Nurmen mukaan arviossa on pyritty mahdollisimman realistiseen arvioon, ei ”ylä- tai alakanttiin arvioituun hintaan vain tilastojen takia”.

Puolustusministeriö on kuitenkin käynnistänyt lähiviikkoina valmistuvan selvityksen, jossa pyritään määrittelemään myös korvaamatta jäävän materiaalin arvo.

Ukrainan sodan venyessä pidemmäksi, myös ulkomailta tulevan materiaaliavun merkitys kasvaa sotavoimiltaan ylivoimaista Venäjää vastaan.

Puolustusministeriön Nurmi sanoo pitävänsä todennäköisenä, että Suomesta lähtee Ukrainaan aseapua jatkossakin.

Nurmi ei kommentoi, onko uusi paketti juuri nyt valmisteilla, mutta toteaa aikaisempien lähteneen ”aika säännöllisin väliajoin”. Tähän saakka puolustustarvikkeita on lähtenyt Ukrainaan kuukausittain, mikä viittaisi siihen, että heinäkuun alussa olisi mahdollisesti lähdössä seuraava lähetys.

Sitä, kuinka paljon Suomella potentiaalisesti luovutettavaa materiaalia vielä on, Nurmi ei lähde arvioimaan.

Hän kuitenkin muistuttaa, että luovutettavaa ei ole rajattomasti.

”Meillä ei ole mitään turhaa varastoissa. Jokaisen lähetyksen kohdalla täytyy siis tehdä tarkka harkinta siitä, mitä voidaan luovuttaa ja yrittää etsiä uudenlaisia vaihtoehtoja.”