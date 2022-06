Krp teki vuonna 2020 esiselvityksen Rydmanista, mutta poliisin mukaan mikään ilmi tullut teko ei ylittänyt tutkintakynnystä.

Keskusrikospoliisin rikoskomisario Jyri Hiltunen kertoo, että vuonna 2020 selvitettyihin tapauksiin ei ole tullut mitään sellaista uutta tietoa, että Krp:n päätös jättää esitutkinta aloittamatta kansanedustaja Wille Rydmanista olisi ollut väärä. Rydman kertoi tiistaina eroavansa kokoomuksen eduskuntaryhmästä.

Hiltusen mukaan kokoomukselta on tullut Krp:n kirjaamoon pyyntö selvittää Rydmanin tapausta lisää.

Krp:llä ei ole kuitenkaan tiedossa, mitä kokoomus varsinaisesti haluaisi selvitettävän. Hiltusen mukaan kokoomuksen pyynnössä ei ole ”mitään sellaista tietoa”, mikä olisi viitannut siihen, että Krp:n selvityksessä ilmi tulleissa asioissa olisi ollut puutteellisia tai virheellisiä tietoja.

”Niiden henkilöiden osalta, mitkä meillä on tiedossa, ei ole tullut mitään uutta. Heidät on aikanaan kuulusteltu ja heidän osalta asiassa ei ole syytä epäillä rikosta ja siltä osin asian selvittely on päättynyt”, Hiltunen kertoo HS:lle.

”Jos on kokonaan uusia ihmisiä tai tapahtumia, on se sitten aivan eri juttu. Silloin olisi suotavaa olla yhteydessä poliisiin.”

Myöskään jutussa esiintyneiltä ei ole tullut Krp:lle yhteydenottoja.

HS:n sunnuntaina julkaistun artikkelin myötä Krp:lle on tullut tietoon yksi uusi henkilö, jota se ei vuonna 2020 kuulustellut.

”On yksi henkilö, joka esiintyy jutussa omalla nimellä ja jota ei olla puhutettu. Nyt harkitaan, otetaanko häneen yhteyttä vai ei”, Hiltunen avaa.

Useat nuoret naiset kertovat sunnuntaina julkaistussa jutussa Rydmanin ahdistavalta tuntuneesta käytöksestä. HS:n tietojen mukaan Rydman näyttää toistuvasti hakeutuneen alaikäisten tyttöjen seuraan.

Useissa HS:n haastatteluissa toistuu, että Rydman tarjosi runsaasti alkoholia ja kehotti juomaan. Osa naisista on ollut tapahtumahetkellä alaikäisiä. Muutama Rydmanin kotona käynyt haastateltava kuvaa Rydmanin käytöstä painostavaksi, kun he halusivatkin poistua paikalta.

Rydman on kiistänyt väitteet. Hän katsoo joutuneensa ”härskin mustamaalauksen” kohteeksi ja että sen taustalla on yksi tai kaksi naista.

Krp teki vuonna 2020 esiselvityksen asiasta, mutta muutaman päivän jälkeen se lopetettiin. Poliisin mukaan mikään ilmi tullut teko ei ylittänyt tutkintakynnystä.

Krp alkoi alun perin selvittää asiaa siksi, että ilmoituksen tullessa ei ollut vielä tietoa siitä, kuka on ilmoittaja, kuka on mahdollinen epäilty eikä edes tiedetty sitä, mikä teko on kyseessä. Asia tuli ensin esiin seksuaalisen kaltoinkohtelun uhreja auttavassa chat-palvelussa.

”Ei ollut paikallispoliisia, mihin siirtää. Siksi aloimme selvittää sitä täältä”, Hiltunen sanoo STT:lle.

Pääsääntöisesti rikokset selvitetään siellä, missä ne ovat tapahtuneet tai siellä, missä epäilty asuu.