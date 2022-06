Mahdollisista jatkotoimista päätetään lähipäivinä.

Vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela kirjoitti tänään Twitterissä tulleensa salakuvatuksi eduskunnassa.

”Kuvaa levitetään saatteella, jossa vihjataan minun syyllistyvän häirintään – ilmeisesti ihan vain olemalla olemassa. Nuorten naisten olemassaolo ei ole häirintää. Salakuvaaminen ja kuvien levittely sen sijaan on”, Suomela kommentoi.

Hän viittaa ilmeisesti Valta kuuluu kansalle -puolueen toisen varapuheenjohtajan Jarno Vähäkainun eilen Twitterissä jakamaan kuvaan, jossa Suomela istuu eduskunnan kahvilassa pukeutuneena lyhyeen mekkoon.

”Kyllä, aikamoista seksuaalista häirintää koin viimeksi, kun kävin eduskunnan kahvilassa”, Vähäkainu kirjoitti kuvan saatteessa.

Eduskunnan tieto- ja viestintäjohtaja Rainer Hindsberg kertoo STT:lle, että asiaa on selvitetty ja mahdollisista jatkotoimista päätetään lähipäivinä. Hindsbergin mukaan eduskunnassa suhtaudutaan hyvin vakavasti mahdolliseen salakuvaukseen.

Suomela kirjoittaa Twitterissä, että asiasta ilmoitettiin eduskuntaan jo ennen kuin hän itse oli tietoinen kuvasta. Hän sanoo olevansa tyytyväinen, että asiaa käsitellään.

”Tästä olen todella kiitollinen. On meistä jokaisen tehtävä puuttua häirintään. Jos kaikkeen häirintään puututtaisiin näin nopeasti, maailma olisi paljon parempi paikka”, Suomela kirjoitti.

Valta kuuluu kansalle -puolueen puheenjohtaja ja eduskuntaryhmän ainoa kansanedustaja Ano Turtiainen vahvistaa, että asiaa on selvitetty eduskunnan turvallisuusyksikön kanssa. Hän kertoo puhuneensa asiasta myös Vähäkainun kanssa.

Turtiaisen mukaan kuva on eduskunnan sääntöjen mukainen.

”Kahvilassa saa kuvata tuntia ennen täysistuntoa. Ei siinä kuvassa ole mitään vikaa”, Turtiainen sanoo.

Turtiainen kommentoi maanantai-iltana Twitterissä Suomelasta julkaistua kuvaa ”jäätäväksi”. Kysyttäessä kommentin tarkempaa merkitystä hän sanoi, että kansanedustajan tulee ymmärtää, että eduskunta on julkinen paikka.

”Sehän on jäätävä kuva, hyvänen aika! Tässä asemassa joutuu kaikenlaisiin kuviin. On ihan turha ulista siitä, jos joku levittää jotain kuvaa. Sehän on vaan hyväksi: tulet tunnetummaksi ja ihmiset tietää, että olet olemassa”, Turtiainen kommentoi.

Turtiainen ei halunnut arvioida, miksi kuva on otettu ja jaettu sosiaalisessa mediassa.