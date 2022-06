Krp teki vuonna 2020 esiselvityksen Rydmanista, mutta poliisin mukaan mikään ilmi tullut teko ei ylittänyt tutkintakynnystä.

Keskusrikospoliisi tavoittelee kuultaviksi kahta naista, jotka kertoivat Helsingin Sanomien sunnuntaina julkaistussa jutussa kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydmanin kohdelleen heitä epäasiallisesti.

Asian vahvistaa Krp:n rikoskomisario Jyri Hiltunen.

Hiltusen mukaan HS:n julkaisemassa jutussa esiintyy kaksi henkilöä, joita poliisi ei jutun perusteella ole puhuttanut. Hänen mukaansa mahdollinen kuuleminen riippuu siitä, tavoitetaanko heidät ja onko heillä kerrottavaa.

Pelkästään naisten jutussa kertoman pohjalta ei voi hänen mukaansa vielä tehdä arviointia siitä, onko esimerkiksi tapahtunut rikosta, joka ei ole vielä vanhentunut.

”Tähän pitäisi saada selvyyttä. Siksi yritämme tavoittaa henkilöitä ja katsoa, onko heillä kerrottavaa”, hän sanoo.

Lue lisää: ”Mulla on kaks alaikäistä tyttöä mukana” – Kansanedustaja Wille Rydmanin kerrotaan lähestyneen alaikäisiä tyttöjä vuosien ajan, ja hänestä on varoiteltu

KRP teki vuonna 2020 esiselvityksen Rydmaniin liittyvistä väitteistä. Esiselvitys lopetettiin noin viikon jälkeen. Poliisin mukaan mikään ilmi tullut teko ei ylittänyt tutkintakynnystä.

Tiistaina Hiltunen kertoi, että vuonna 2020 selvitettyihin tapauksiin ei ole tullut mitään sellaista uutta tietoa, että Krp:n päätös jättää esitutkinta aloittamatta Rydmanista olisi ollut väärä. Rydman kertoi tiistaina eroavansa kokoomuksen eduskuntaryhmästä.

Hiltusen mukaan kokoomukselta on tullut Krp:n kirjaamoon pyyntö selvittää Rydmanin tapausta lisää. Krp:llä ei ole kuitenkaan tiedossa, mitä kokoomus varsinaisesti haluaisi selvitettävän.

”Niiden henkilöiden osalta, mitkä meillä on tiedossa, ei ole tullut mitään uutta. Heidät on aikanaan kuulusteltu ja heidän osalta asiassa ei ole syytä epäillä rikosta ja siltä osin asian selvittely on päättynyt”, Hiltunen sanoi tiistaina HS:lle.

Useat nuoret naiset kertovat sunnuntaina julkaistussa jutussa Rydmanin ahdistavalta tuntuneesta käytöksestä. HS:n tietojen mukaan Rydman näyttää toistuvasti hakeutuneen alaikäisten tyttöjen seuraan.

Useissa HS:n haastatteluissa toistuu, että Rydman tarjosi runsaasti alkoholia ja patisti juomaan. Osa naisista on ollut tapahtumahetkellä alaikäisiä. Osa naisista kertoi väkivallasta tai fyysisestä kajoamisesta. Muutama Rydmanin kotona käynyt haastateltava kuvaa Rydmanin käytöstä painostavaksi, kun he halusivatkin poistua paikalta.

Rydman on kiistänyt väitteet. Hän katsoo joutuneensa ”härskin mustamaalauksen” kohteeksi ja että sen taustalla on yksi tai kaksi naista.