Presidentti Niinistö ja ministeri Lindén toivovat, että neljänsien rokoteannosten antamista laajennettaisiin nuorempiin ikäryhmiin. ”Tällaiset ulostulot kertovat, että ehkä heillä on puutteellisia käsityksiä siitä, mitä rokotteet voivat saada aikaan”, sanoo THL:n ylilääkäri Nohynek.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) sanoo pitäneensä jo useiden kuukausien aikana esillä mielipidettään, että neljänsiä koronavirusrokotteita tulisi antaa kaikille halukkaille yli 70-vuotiaille.

Muihin toimiin hän ei ole asian edistämiseksi ryhtymässä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi torstaina Ilta-Sanomien haastattelussa toivovansa, että neljänsiä rokoteannoksia laajennettaisiin nuorempiin ikäryhmiin. Lindén sanoi Twitterissä olevansa samaa mieltä.

Lindén sanoo HS:lle tuoneensa näkemyksensä esiin paitsi julkisissa kannanotoissaan myös koronaministeriryhmän kokouksissa, joissa on ollut paikalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edustajia. Lisäksi hän kertoo viestineensä näkemyksestään suoraan THL:lle.

”Kun mietitään rokottamista kokonaisuutena, keitä rokotetaan ja niin edelleen, niin Suomessa ei ole ajateltu sen olevan poliitikoiden asia päättää. Sen takia reitti tässä asiassa on se, että keskustellaan THL:n kanssa”, Lindén sanoo.

Lindén sanoo, ettei hän pyri julkisilla ulostuloillaan painostamaan THL:ää muuttamaan suosituksiaan rokotteiden suhteen.

”Painostaa on väärä sana. Meiltä päättäjiltä kysytään koko ajan asioita, ja sitten sanotaan mielipide asiasta.”

Lindénin mukaan THL:n linja koronarokotteiden suhteen on ollut ”hyvin tiukka” ja ristiriidassa sen kanssa, että moni kansalainen haluaisi neljännen rokotteen. Lindénin mukaan rokotuskäytännöt ovat myös erilaiset monissa muissa maissa.

”Kieltämättä tässä tulee kiusallinen olotila varmaan niin minulla kuin tasavallan presidentilläkin. Samalla tavalla kuin presidentti ilmaisee, että häntä ihmetyttää jokin asia, niin kyllähän se ihmetyttää tietysti jossain määrin terveysministeriäkin”, hän sanoo.

”Olen tätä samaa ihmettelyä tässä kolme kuukautta harjoittanut, mutta ei se käy niin, että minä määräisin antamaan rokotteita jollain muulla tavalla kuin THL. Siitähän se riemu repeäisi.”

Vaikka THL:n linja ihmetyttää Lindéniä, hän ei pidä THL:n asemaa rokotteista vastaavana asiantuntijaorganisaationa ongelmallisena.

”Nämä eivät ole ensisijaisesti poliittisen päätöksenteon piiriin kuuluvia asioita. En ole sitä mieltä, että pitäisi muuttaa esimerkiksi lakia, jonka mukaan THL saa näistä päättää. Asia on asiantuntijoiden käsissä.”

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo ymmärtävänsä presidentin ja ministerin kommentteja siinä mielessä, että monilla on edelleen kova huoli koronaviruksesta ja he toivovat rokotuksista työkaluja siihen, että viruksen kanssa voisi elää ilman pelkoa.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek

”Mutta sitten tällaiset ulostulot kertovat, että ehkä heillä on puutteellisia käsityksiä siitä, mitä rokotteet voivat saada aikaan.”

Keskustelussa sekoittuu rokotteiden suoja toisaalta koronatartuntaa ja toisaalta vakavaa sairastumista vastaan, Nohynek selittää. Vaikka neljännet rokoteannokset voivat estää viruksen omikronmuunnoksen aiheuttamia tartuntoja jonkin verran, niiden suojateho tartuntaa vastaan on lyhytaikainen. Rokotteet antavat kuitenkin hyvän suojan vakavaa koronatautia vastaan jo kolmen annoksen jälkeen.

”Olemme laskeneet, kuinka monta jo kolme annosta saanutta ihmistä pitäisi rokottaa, jotta voitaisiin estää yksi koronasta johtuva erikois­sairaan­hoito­jakso. Ne luvut ovat hyvin suuria tämänhetkisessä epidemiatilanteessa. Siinä tulee vastaan se, että kun me annamme rokotuksista suosituksia väestötasolla, sen pitää olla perusteltavissa myös resurssien käytön näkökulmasta”, Nohynek sanoo.

Tällä hetkellä THL suosittelee neljättä rokoteannosta muun muassa 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt, 80 vuotta täyttäneille, iäkkäiden hoivakodeissa asuville ja 70–79-vuotiaille, jotka kuuluvat vakavan taudin riskiryhmiin.

”He ovat nimenomaan sellaisia, joille kolme rokoteannosta ei ole antanut optimaalista suojaa, ja he todella tarvitsevat neljännen annoksen, jotta he pysyisivät suojassa vakavalta taudilta. Mutta kaikkien muiden suojateho vakavaa tautia vastaan on pysynyt erinomaisella tasolla”, Nohynek sanoo.

”Suomessa neljänsiä annoksia suurempi ongelma on, että täällä asuu huomattava määrä aikuisia ihmisiä, jotka eivät ole saaneet yhtään rokoteannosta tai heillä on puutteellinen rokotesarja.”

THL kertoi torstaina todennäköisesti muuttavansa syksyllä suosituksiaan neljänsistä koronarokoteannoksista Suomessa.

Nohynek kertoi STT:lle, että suositusten tarkka sisältö selvinnee kesän mittaan. Odotettavissa kuitenkin on, että neljänsiä rokoteannoksia tullaan syksyllä suosittelemaan nykyistä nuoremmille ikäryhmille.

THL on jo työpaperissaan huhtikuussa todennut, että tehosterokottaminen on tärkeää ajoittaa epidemiatilanteeseen, jossa lisäsuoja on tärkeintä. Tuolloin myös Nohynek sanoi HS:lle, että lisäannoksen antaminen loppukesästä tai syksyllä voisi mahdollisesti antaa lisää potkuvoimaa riskiryhmille virusta vastaan.

"Tuolloin on myös todennäköisempää, että meillä olisi käytössä räätälöityjä rokotteita", Nohynek sanoi.

STM:n vasta päivitetyn koronarokotus­stategian mukaan rokotuksia tarjotaan lääketieteellisin ja epidemiologisen perustein sekä mahdollisimman yhdenvertaisesti.

Nohynekin mukaan THL:n nykyinen suositus noudattaa EU:n tartuntatauti­viraston linjaa.