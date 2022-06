Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysprosessi on umpikujassa Turkin vastustuksen vuoksi. Maat neuvottelivat jäsenyydestä edellisen kerran viime maanantaina.

Nato-maiden päämiehet kokoontuvat tällä viikolla, kun Naton huippukokous järjestetään Espanjassa 28.–30. kesäkuuta.

Kokouksessa hyväksytään sotilasliiton uusi pitkän ajan linjapaperi eli strateginen konsepti. Se ohjaa Naton sotilaallista ja poliittista kehitystä noin vuosikymmeneksi eteenpäin. Lisäksi kokouksessa on määrä päättää muun muassa Itä-Euroopan puolustuksen vahvistamisesta Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan seurauksena.

Suomesta Naton huippukokoukseen lähtevää valtuuskuntaa johtaa presidentti Sauli Niinistö. Ministereistä valtuuskunnan jäseninä toimivat ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk). Pääministeri Sanna Marin (sd) ei ole valtuuskunnan jäsen.

Vielä muutamia viikkoja sitten Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä toivottiin juhlistettavan Madridin huippukokouksessa. Maat jättivät jäsenhakemuksensa toukokuussa, mutta prosessi ei ole päässyt etenemään Turkin vastustuksen vuoksi.

Turkki on ainoa Nato-maa, joka jarruttaa jäsenyysneuvotteluiden alkua.

Turkki on syyttänyt Suomea ja Ruotsia muun muassa terrorismin suojelemisesta ja halunnut helpotuksia asevientiin. Asiantuntijat ovat kuitenkin arvioineet, että todellisuudessa Turkin viesti on selvästi osoitettu koko Natolle, ei vain Suomelle ja Ruotsille.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet eivät ole tiistaina alkavan huippukokouksen virallisella asialistalla, mutta maailmalla seurataan tiiviisti, nytkähtääkö prosessi eteenpäin.

Suomi, Ruotsi ja Turkki kävivät viimeksi viikko sitten maanantaina neuvotteluja Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä Brysselissä. Paikalla oli myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Neuvotteluiden jälkeen ulkoministeri Pekka Haavisto sanoi tiedotustilaisuudessa, että valmista tuskin tulee ennen Madridin huippukokousta. Hän kuitenkin kertoi, että Suomella on valmius jatkaa neuvotteluja ”hyvinkin nopealla aikataululla, jos siltä näyttää ja tarvetta on”.

Myös presidentti Niinistö ennakoi viime tiistaina, että Nato-jäsenyyshakemusten edistämisestä voi olla vaikeaa löytää yhteisymmärrystä Nato-kokoukseen mennessä.

Niinistö pitää edistyksenä sitä, että erimielisyyksistä on ylipäänsä päästy keskustelemaan Turkin kanssa ja Naton johdolla ja että keskusteluja on päätetty jatkaa.

”Vaikutelmani on, että vakavia keskusteluja käydään, ja toivottavasti päädymme kaikki myönteiseen loppu­tulokseen”, Niinistö sanoi.

Torstaina Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlulta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, missä vaiheessa keskustelut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden etenemisestä ovat.

”Meillä on erimielisyytemme, ja on tiettyjä asioita, joissa olemme päässeet samalle sivulle”, hän sanoi.

Çavuşoğlu toisti, että Turkin ja turkkilaisten odotukset ovat selvät.

”Jos nämä kaksi maata haluavat Naton jäseniksi, on tiettyjä asioita, jotka heidän täytyy täyttää. Me ymmärrämme heidän turvallisuushuolensa, mutta jos he haluavat jäseniksi, silloin Naton jäsenmaiden turvallisuushuoliin pitäisi vastata.”

Hän viittasi siihen, että kysymystä tullaan käsittelemään Madridin kokouksessa.

Madridin huippukokous ei ole ollut virallinen aikaraja Suomen ja Ruotsin jäsenyyden etenemiselle. Se kuitenkin luo painetta ratkaisun syntymiselle.

Pääministeri Sanna Marin varoitti hiljattain, että jos ratkaisua ei löydetä kokoukseen mennessä, on vaarana, että tilanne ”jäätyy”.

HS:n haastattelemien tutkijoiden mukaan jäsenyyden eteneminen voisi hidastua edelleen, jos sopua ei synny huippukokouksen yhteydessä. Suomea viivytys ei varsinaisesti uhkaisi, mutta Natolle se olisi imagotappio.

Lue lisää: Tutkijat: Turkki-kiistan venyminen olisi haitallista Naton imagolle – uhkaako jäsenyys­prosessi jäätyä, kuten pääministeri Marin on sanonut?

Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa Nato on näyttäytynyt hyvin yhtenäisenä.

Jos sopua Suomen ja Ruotsin jäsenyysasiasta ei synny Madridissa, on se omiaan hälventämään kuvaa yhteen hiileen puhaltavasta liittokunnasta.