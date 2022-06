Perussuomalaiset ja kokoomus vaativat varmistusta siitä, että itärajan voi sulkea turvapaikan­hakijoilta: tästä kiistassa on kyse

Hallintovaliokunta valmistelee mietintöään rajavartiolaista. Hallituspuolueiden mielestä hallituksen esitys on riittävä, mutta oppositiopuolueet haluavat varmistuksen sille, että koko itärajan voi sulkea hybridioperaation estämiseksi.

Oppositiopuolueet perussuomalaiset ja kokoomus vaativat edelleen varmistusta sille, että Suomen itäraja voidaan tarvittaessa sulkea turvapaikanhakijoilta hybridioperaation estämiseksi. Eduskunnan hallintovaliokunta jatkoi rajavartiolain muutosten käsittelyä tiistaina, ja sen on määrä saada mietintönsä valmiiksi torstaina.

”Kokoomus edellyttää, että hallintovaliokunnan käsittelyssä olevaan rajavartiolakiin lisätään edelleen yksiselitteinen pykälä, jolla turvapaikanhakua voidaan rajoittaa. Lainsäädäntöön ei voi jättää aukkoja”, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo lausui Twitterissä.

Hallituspuolueet katsovat, että hallituksen esitys mahdollistaa jo sellaisenaan itärajan sulkemisen. Oppositiopuolueet haluavat kuitenkin vielä vahvistaa tämän tulkinnan hallintovaliokunnassa.

Hallitus esittää rajavartiolakiin täsmennystä, jonka mukaan poikkeuksellisessa tilanteessa mahdollisuus hakea turvapaikkaa voitaisiin keskittää vain yhdelle rajanylityspaikalle.

Esityksessä ei erikseen määritellä, voisiko auki jätettävä rajanylityspaikka olla jossain muualla kuin Venäjän-vastaisella rajalla. Oppositiopuolueet haluavat varmistua siitä, että turvapaikanhaku voidaan keskittää esimerkiksi vain Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Kokoomus ja perussuomalaiset haluavat myös takeet siitä, että rajavartijat voivat tarvittaessa voimakeinoin käännyttää turvapaikanhakijoita, jos nämä pyrkivät rauhanomaisesti rajan yli jostain muualta kuin avoimelta raja-asemalta.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta lausui jo viime viikolla, että rajan lyhytaikainen täyssulku voi erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa olla mahdollinen. Kokoomusta ja perussuomalaisia hiertävät silti ennen kaikkea hallituksen esityksen perustelut.

Hallitus painottaa kansainvälisiin sopimuksiin vedoten, että ”tosiasiallinen mahdollisuus” hakea Suomesta turvapaikkaa tulee turvata, vaikka vain yksi rajanylityspaikka olisi auki.

”Esimerkiksi yksin tulleilla lapsilla ja lapsiperheillä, vanhuksilla, vammaisilla tai muutoin haavoittuvassa asemassa olevilla voi olla vaikeuksia liikkua auki olevalle rajanylityspaikalle, mikäli lähin rajanylityspaikka on heiltä suljettu”, hallituksen esityksessä sanotaan.

Kokoomus ja perussuomalaiset haluavat hallintovaliokunnan mietintöön vähintäänkin jonkinlaisen vahvistuksen siitä, ettei vaatimus ”tosiasiallisesta mahdollisuudesta” hakea turvapaikkaa estä itärajan sulkemista.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman esitti tiistaina huolensa siitä, että valmisteltavien lainmuutosten vuoksi Suomi saattaisi rikkoa kansainvälisiä sopimuksia ja estää turvapaikanhaun joissain tilanteissa.

”Mikäli hallintovaliokunta päätyisi mietinnössään vielä muuttamaan esityksen säädösehdotuksia niin, että oikeus hakea turvapaikkaa voisi keskeytyä, eduskunta olisi tiellä, jossa tietoisesti saatettaisiin säätää Suomeen laki, joka loukkaa kansainvälistä oikeutta”, Stenman kirjoitti Twitterissä.

Eduskunnan on tarkoitus äänestää sekä rajavartiolain että valmiuslain muutoksista ensi viikolla.

Valmiuslain uudistus oli tiistaina eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä. Hallitus esittää myös valmiuslakiin erilaisia keinoja hybridioperaatioiden varalta. Muutosten saattaminen voimaan kiireellisenä edellyttää eduskunnassa viiden kuudesosan enemmistöä.

Perussuomalaiset on ilmaissut, että puolue on valmis tukemaan valmiuslain muutoksen edistämistä kiireellisenä vain, jos rajavartiolakiin tulee samaan aikaan riittäviä tiukennuksia. Puolueelle on tärkeää, että itärajan sulkeminen onnistuu varmasti.