”Jos tällä Suomen ja Ruotsin tie Natoon tulee nyt saumattomammaksi ja prosessi saadaan päätökseen, niin sehän on tietysti meille päin erittäin hyviä asia”, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu.

Suomen presidentti Sauli Niinistö tapasi tiistaina Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin kanssa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin. Tapaamiseen osallistui myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Tapaamisen päätteeksi maiden ulkoministerit allekirjoittivat maiden välisen ”yhteisymmärrysasiakirjan”, jonka mukaan ”Turkki tukee tämän viikon Madridin huippukokouksessa Suomen ja Ruotsin kutsumista Naton jäseniksi”.

Lue lisää: HS kävi läpi Turkin, Suomen ja Ruotsin ”yhteis­ymmärrys­asiakirjan”, tässä sen keskeinen sisältö

Helsingin yliopiston tutkija Iro Särkkä näkee neuvottelutuloksen Suomen voittona. Hän kertoo olleensa myös yllättynyt siitä, että ratkaisu löydettiin näin nopeasti.

Helsingin yliopiston tutkija Iro Särkkä.

”Tilanne oli jumittunut pitkäksi aikaa ja vaikutti julkisuuteen tulleiden tietojen perusteella pattitilanteelta. Niinistökin sanoi eilen, että jos nyt ei oltaisi ratkaisua löydetty, niin neuvottelut olisi kestäneet pitkään. Se olisi lisännyt näköalattomuutta neuvotteluiden etenemisen suhteen”, hän sanoo.

”Julkisuudessa viime viikkoina olleet tiedot eivät signaloineet, että ratkaisu löytyisi näin nopeasti.”

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu taas katsoo, että neuvotteluiden tulosta voidaan arvioida vasta myöhemmin.

”Jos tällä Suomen ja Ruotsin tie Natoon tulee nyt saumattomammaksi ja prosessi saadaan päätökseen, niin sehän on tietysti meille päin erittäin hyviä asia”, hän sanoo.

Suomen intresseissä on, että maiden välinen yhteisymmärryssopimus on nyt allekirjoitettu ja siihen ei enää myöhemmin palata, Pesu sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu.

”Näyttää nyt siltä, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä. Kaikki tulivat varmaan jonkin verran vastaan, eikä Suomen tulkinnan mukaan Turkki nyt tästä mitään isompaa voittoa saanut.”

Pesu arvelee, että yhteisymmärrysasiakirjan sopiminen saattaa lisätä viranomaisyhteistyötä Turkin kanssa.

”Mutta oikeusvaltioperiaatteiden mukaan mennään jatkossakin.”

Maiden allekirjoittama yhteisymmärrysasiakirja jättää myös tulkinnan varaa.

”Suomen näkökulmasta ei muutu mikään, mutta mitä tulkintoja Turkki siitä tekee, on oma asiansa, Särkkä sanoo.

Pesun mukaan Turkki voisi myös halutessaan politisoida sopimuksen ja haastaa siitä tehtäviä tulkintoja.

”Suomen kannalta olisi toivottavaa, että Turkkiin kohdistuu niin iso paine siitä, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet saadaan maaliin, ettei Turkki lähtisi enää tekemään mitään lisälypsyä”, Pesu sanoo.

Särkän mukaan on vaikeaa uskoa, että Turkki enää perääntyisi, kun se on ilmoittanut tukevansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Jos niin kävisi, se olisi Natolle suuri imagotappio.

”Kysymys olisi myös Naton arvovallasta. Jens Stoltenbergkin sanoi eilen hyvin selvästi, että asia on sovittu ja tästä voidaan jatkaa eteenpäin.”

Matti Pesu huomauttaa, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet ovat olleet Turkille lähinnä väline saada esiin omia intressejään, kuten terrorismin vastaista agendaa, Naton huippukokoukseen.

”Turkkia on tultu vastaan ja he ovat varmasti saaneet sitä huomiota, mitä ovat halunneet. Kysymys on, että kokevatko he, että jäsenyyden kriisiyttämisellä olisi sellainen vaikutus, että he voisivat saada jotain lisää”, Pesu sanoo.

Särkkä sanoo odottavansa mielenkiinnolla, millaiseksi Naton uusi strateginen konsepti muodostuu huippukokouksessa Turkin tuotua terrorismin uhkaa agendalle.

”Edellisessä vuonna 2010 sovitussa strategisessa konseptissa terrorismin uhka on aika suppeasti käsitelty. On kiinnostavaa nähdä, kiinnitetäänkö tässä enemmän huomiota terrorismiin.”

Tutkijoiden mukaan on mahdollista, että Suomi on Naton jäsen vielä tämän vuoden puolella.

Särkkä arvelee, että jäsenyyden ratifioinnissa kysymys voi olla kaikkien Nato-maiden osalta muutamista kuukausista.

”Turkin parlamentti voi vielä jarruttaa ratifiointia, mutta en usko, että siitä nousee tällaista spektaakkelia”, hän sanoo.

”Olen koko ajan sanonut, että kaikkien maiden ratifioinnit on tehty vuoden 2022 loppuun mennessä, ja tämä arvio pitää edelleen paikkansa.”

Alkuperäiset arviot jäsenyyden ratifioinnin kestosta olivat muutamasta kuukaudesta vuoteen, ja Turkin viivyttely saattaa venyttää aikataulua parilla kuukaudella, Pesu sanoo.

Pesun mukaan on realistista, että ratifioinnit saadaan tehtyä loppusyksystä tai alkuvuodesta, mutta tarkan arvion tekeminen on vaikeaa.

Osassa maista ratifiointeja voidaan tehdä jo ennen maiden parlamenttien kesätaukoja.

”Yhdysvalloissa on ollut hyvin vahva intressi edetä ennen elokuuta, ja luulen, että se on hyvin mahdollista. Naapurimaat, Pohjoismaat ja Baltian maat, ovat myös luvanneet edetä nopeasti. Joitain yksittäisiä maita on, joissa ratifiointi väistämättä kestää pidempään, eikä sitä pystytä poliittisesti vauhdittamaan”, Pesu sanoo.

Turkin kanssa käydyt neuvottelut eivät varsinaisesti vaikuta Suomen asemaan Natossa, sillä sen määrittää pitkälti Suomen maantieteellinen ja strateginen sijainti sekä sotilaalliset kyvykkyydet, Pesu sanoo.

”Suomen omissa käsissä on pitkälti se, millaista Nato-politiikkaa halutaan harjoittaa ja mitä tavoitellaan.”

Särkän mukaan on mahdollista, että Suomi osallistuu jatkossa myös Naton mahdollisiin terrorismin vastaisiin operaatioihin.

”Suomi tulee kuuntelemaan herkemmällä korvalla tämän spektaakkelin jälkeen, millaisia huolia eteläisillä Nato-mailla on terrorismin suhteen. Ei pelkästään Turkilla, vaan muillakin Nato-mailla.”