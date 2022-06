Teoriassa on mahdollista, että Suomi hyväksyttäisiin tarkkailijajäseneksi jo Madridin kokouksen aikana, HS:lle kerrotaan.

Suomi, Ruotsi ja Turkki päätyivät tiistaina Madridissa allekirjoittamaan niin sanotun ”yhteisymmärrysasiakirjan”, jonka mukaan "Turkki tukee tämän viikon Madridin huippukokouksessa Suomen ja Ruotsin kutsumista Naton jäseniksi".

Suomi ja Ruotsi kutsutaan Naton jäseniksi ja niistä tulee huippukokouksen seurauksena tarkkailijajäseniä, kommentoi Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg saavutettua sopua.

Mitä jäsenyysprosessissa tapahtuu seuraavaksi, nyt kun Turkki on lakannut jarruttamasta Suomen ja Ruotsin prosessia kohti Naton jäsenyyttä?

Ensinnäkin Naton kaikkien 30 jäsenmaan tulee käydä Suomen ja Ruotsin kanssa niin sanotut liittymiskeskustelut. Natossa ei ole tarkkaan kirjoitettuja sääntöjä siitä, miten liittymiskeskustelut käydään, eikä tarkkoja jäsenyyskriteereitä.

Liittymiskeskustelujen jälkeen Naton jäsenmaat allekirjoittavat niitä koskevan asiakirjan, minkä myötä liittyvistä maista tulee Naton tarkkailijajäseniä.

Tarkkailijajäsenet voivat osallistua puheoikeudella käytännössä kaikkiin Naton kokouksiin, lukuun ottamatta ydinaseita koskevia suunnittelukokouksia ja niitä kokouksia, joissa käsitellään kyseisen tarkkailijajäsenmaan liittymistä sotilasliiton jäseneksi.

Naton jäsenyydestä koituvat vastuut ja hyödyt, esimerkiksi sotilasliiton perustamissopimuksen artikla 5:n mukaiset turvatakuut, eivät kosketa tarkkailijajäseniä.

Tämä tarkkailijajäsenyys on voimassa siihen saakka, kunnes kaikki Naton 30 jäsenmaata ovat kansallisissa parlamenteissaan ratifioineet liittyvien maiden jäsenyyden sotilasliitossa.

Aikaisemmin HS:lle on arvioitu, että liittymiskeskustelut saattaisivat olla ohi päivässä. Onkin teoriassa mahdollista, että Suomi ja Ruotsi hyväksyttäisiin Naton tarkkailijajäseniksi jopa Madridin huippukokouksen aikana.

HS:n virkamieslähteen mukaan Suomelle on kerrottu Natosta, että mikäli kaikilla sotilasliiton 30 jäsenmaalla on poliittinen tahtotila ja valmius liittymiskeskusteluja koskevan asiakirjan allekirjoittamiseen, on se mahdollista Madridin kokouksen aikana.

”Näin on menetelty vuonna 1952, kun Turkki ja Kreikka hyväksyttiin mukaan Natoon. Silloin maiden jäsenyys hyväksyttiin ensin poliittisesti ja sitten hoidettiin byrokratia perässä”, virkamieslähde kertoo HS:lle.

Tähän menettelyyn myös presidentti Sauli Niinistö viittasi Madridissa myöhään tiistaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Niinistö totesi tilaisuudessa, että liittymiskeskustelujen ja niihin liittyvän asiakirjan allekirjoittamisen aikataulu on vielä ”hieman auki”.

Myös liittymisasiakirjan allekirjoittaminen edellyttää kuitenkin jäsenmailta jonkin verran ponnisteluja. Ei ole tietoa, onko esimerkiksi kaikilla Madridin kokouksessa mukana olevilla valtioiden johtajilla kansallista valtuutusta asiakirjan allekirjoittamiseen.

”Mutta ne [valtuutukset] varmasti saadaan järjestymään, jos on riittävän kova poliittinen tahto”, HS:lle arvioidaan.

Natolle Suomen ja Ruotsin hyväksyminen tarkkailijajäseniksi jo Madridin huippukokouksen aikana olisi merkittävä voitto, joka alleviivaisi sotilasliiton yhtenäisyyttä Turkin tähänastisesta vastarinnasta huolimatta.

Erävoitto se olisi myös monelle sotilasliiton jäsenmaalle, jotka ovat julkisesti tukeneet Suomen ja Ruotsin jäsenpyrkimyksiä.