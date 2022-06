Viroon suunnitellaan divisioonatasoista johtorakennetta ja lisää joukkoja.

Viron pääministeri Kaja Kallas sanoo olevansa hyvin tyytyväinen päätöksiin, joita Naton Madridin huippukokouksessa tehtiin Naton itäisten jäsenmaiden ja Baltian puolustuksen vahvistamisesta.

”Sanoisin, että saimme erittäin vahvoja päätöksiä, jotka nyt täytyy saattaa voimaan”, Kallas sanoi torstaina Madridissa.

Kallas kiitteli lehdistötilaisuudessa myös päätöstä kutsua Suomi ja Ruotsi Naton jäseniksi.

Hän lupasi, että Viro pyrkii ratifioimaan Suomen jäsenyyden niin nopeasti kuin mahdollista.

”Me tulemme olemaan ensimmäisten joukossa”, Kallas sanoi.

HS:lle hän täsmensi, että ratifiointi voisi tapahtua joidenkin päivien kuluessa siitä, kun Suomen liittymispöytäkirjat on allekirjoitettu, tämän hetken tietojen mukaan ensi tiistaina. Hän arveli, että Viron parlamentti saatettaisiin saada koolle torstaina 7. heinäkuuta.

Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan seurauksena Nato-maat päättivät keskiviikkona vahvistaa itäisten jäsenmaidensa puolustusta huomattavasti.

Virossa se tarkoittaa muun muassa sitä, että sen monikansalliset taisteluosastot vahvistuvat. Niitä johtava Britannia on jo aiemmin luvannut kaksinkertaistaa joukkojensa määrän Virossa yli 1600:aan. Virossa on lisäksi esimerkiksi ranskalaisia joukkoja.

Madridin kokouksen yhteydessä Britannia kertoi aiempien linjausten lisäksi, että joukkojen määrää voidaan kasvattaa edelleen prikaatin kokoon. Prikaati tarkoittaa Nato-yhteyksissä yleensä 3000–5500 sotilasta.

Ajatuksena on, että nämä joukot eivät välttämättä olisi koko ajan paikalla, vaan ne olisi osoitettu Viron tueksi tarvittaessa.

Britannia kertoi tukevansa Viroa myös harjoitustoiminnan ja logistiikan kautta.

Lisäksi Viron puolustusta vahvistetaan divisioonatasoisella johtorakenteella.

Yleisesti ottaen tällainen rakenne sisältää esikunnan ja sen tarvitsemat johtamisjärjestelmän osat. Se kykenee johtamaan useampaa prikaatia ja toimimaan sotatilanteessa itsenäisesti jonkin aikaa.

Kallas ei Madridissa halunnut mennä tarkkoihin lukuihin tulevissa joukkojen määrissä. Sen sijaan hän korosti ajatustavan muutosta.

”Kaikki pöydän ympärillä ilmaisivat poliittista tahtoa sen suhteen, että siirrymme pelotteesta puolustamiseen, mikä on hyvin suuri muutos”, hän sanoi.

Hän painotti, että Naton niin sanottu ansalankamalli – eli se, että pelotteena alueella on suhteellisen pienet etujoukot – on aikansa elänyt ja että siitä on siirryttävä eteenpäin uhkan kasvettua.

Kallas piti tärkeänä, että päätökset pannaan nyt myös toimeen.

”Meillä ei ole aikaa tuhlattavaksi.”

Ennen Madridin huippukokousta keskustelua käytiin muun muassa siitä, missä määrin joukkoja sijoitettaisiin pysyvästi kyseisiin maihin ja missä määrin ne olisivat tarvittaessa maiden tukena.

Kallaksella oli ymmärrystä sille, ettei kaikkia Baltian maiden tueksi luvattuja joukkoja sijoiteta nyt pysyvästi Baltiaan. Tämä olisi melko kallista näiden maiden veronmaksajille, hän sanoi.

Kallaksen mukaan tärkeää ei ole joukkojen pysyvä sijoittaminen vaan se, että ne ovat valmiina toimimaan tarpeen tullen. Kun joukot harjoittelevat yhdessä virolaisten kanssa malli voi toimia aivan hyvin, hän uskoi.

”Kun tämä rakenne on voimassa – ja toivon, että se on hyvin pian – on se myös signaali naapurillemme, että älä edes ajattele”, Kallas sanoi päätetystä mallista.

HS kysyi Kallakselta, minkälaisen roolin hän toivoisi Suomen ottavan Naton itäisten maiden ja Viron puolustamisessa, kun Suomesta tulee jäsen.

”Suomella on hyvin vahvat puolustusvoimat, ja niistä tulee erittäin hyvä panos liittokunnan puolustuksen kokonaisuudelle”, Kallas sanoi.

Hän painotti, että kun Suomi ja Ruotsi liittyvät Natoon, liikkuu liittokunnan keskusta pohjoiseen, mikä on tärkeää myös Viron turvallisuudelle.

”Odotan yhteistyötä hyvien naapureidemme kanssa ja olemme ehdottomasti myös tukenanne kaikissa suhteissa.”