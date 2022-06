Niinistö HS:lle: Turkin kanssa sovittiin vain, että se alle­kirjoittaa liittymis­pöytä­kirjan – ”Ratifiointi on sitten toinen kysymys”

”On mentävä askel kerrallaan, tämä on sellainen tilanne”, Niinistö sanoo HS:lle.

Suomelle tehdyt luovutuspyynnöt on presidentti Sauli Niinistön mukaan ratkaistu, ainakin niin kuin hän ratkaisun ymmärtää.

Presidentti Sauli Niinistö sanoo alun perinkin olleen selvää, että Suomen, Ruotsin ja Turkin välisissä keskusteluissa ei päästä eikä kannatakaan lähteä keskustelemaan kuin siitä, allekirjoittaako Turkki liittymispöytäkirjan.

”Koko tämä paperi on sitä varten tehty. Asiakirjan kohta 10 sen kertoo, että kutsu hyväksytään ja liittymispöytäkirja allekirjoitetaan. On mentävä askel kerrallaan, tämä on sellainen tilanne”, Niinistö sanoo HS:lle.

”Ratifiointi on sitten toinen kysymys tai toinen operaatio.”

Tiistaina maiden allekirjoittaman yhteisymmärrysasiakirjan kohdassa 10 sanotaan, että ”Turkki vahvistaa pitkäaikaisen tukensa Naton avoimien ovien politiikalle ja sopii kannattavansa Suomen ja Ruotsin kutsumista Naton jäseniksi vuoden 2022 Madridin-huippukokouksessa.”

Torstaina Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan uhkasi Nato-kokouksen tiedotustilaisuudessaan jäädyttää Suomen ja Ruotsin Nato-prosessin uudestaan, jos maat eivät täytä asiakirjassa ”antamiaan lupauksia”.

Turkki aikoo valvoa lupausten täyttämistä, Erdoğan sanoi tiedotustilaisuudessaan.

Asiakirjassa sovitaan, että annettujen sitoumusten täytäntöön panemiseksi Suomi, Ruotsi ja Turkki perustavat pysyvän yhteisen mekanismin, johon osallistuu asiantuntijoita maiden ulko-, sisä- ja oikeusministeriöistä sekä tiedustelupalveluista ja turvallisuuslaitoksista.

Niinistö ei sanoisi sitä valvomiseksi.

”Muodostetaan tällainen strukturoitu keskustelu ja yhteistyömekanismi. Se on mahdollisuuden luomista tiiviille keskusteluyhteydelle.”

Niinistön mukaan Turkki on viitannut tekemiinsä luovutuspyyntöihin, mutta maiden keskusteluissa ei puhuttu suoraan ihmisten määristä. Suomelle tehdyt luovutuspyynnöt on Niinistön mukaan ratkaistu, ainakin niin kuin hän ratkaisun ymmärtää.

”Se mistä, Ruotsin kanssa on puhuttu, en tiedä.”

Niinistö ei ota kantaa Erdoğanin esiin nostamaan 73 ihmisen luovutusvaatimukseen Ruotsista, koska katsoo sen Ruotsin ja Turkin väliseksi asiaksi.

”Heidän välillään on käyty keskusteluja, joissa me emme ole olleet mukana.”

Niinistö ei ota kantaa myöskään Erdoğanin hyökkäävään esiintymiseen kaksi päivää sen jälkeen, kun maat hymyilivät yhdessä allekirjoittaessaan yhteisen asiakirjan.

”Sanotaan, että meidän peruslähtökohtamme on se, että me olemme valmistautuneet kaikenlaiseen. Niin kuin tässä keväällä nähtiin.”