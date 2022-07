Maakaasulämmityksen korvaamiseen voi saada syksystä lähtien myös tukea.

Jo noin 14000 hakijaa on saanut tukea öljylämmityksen korvaamiseen.

Valtion vuoden toisessa lisätalousarviossa osoitetaan kuluvalle vuodelle 40 miljoonaa euroa lisää tukemaan pientalojen omistajien siirtymää pois fossiilisesta öljy- tai kaasulämmityksestä. Syksystä lähtien tukea voi saada myös maakaasulämmityksen korvaamiseen.

Kansallista tukea voidaan myöntää myös kotitalouksille, jotka korvaavat öljy- tai kaasulämmityksen kaukolämmityksellä. Kaukolämpö on ollut aikaisemmin tuettavien lämmitysmuotojen joukossa, mutta tällä hetkellä käytössä olevia EU:n elpymisvälineen määrärahoja ei ole voitu myöntää kaukolämpöön siirtyville.

Yli 23 000 öljylämmityksen vaihtajaa on hakenut avustusta vuodesta 2020 lähtien. Myönteisen päätöksen on saanut pian 14 000 hakijaa. Ministeriön mukaan päätöksiin on sidottu avustusmäärärahoja yli 50 miljoonaa euroa.

Uuden avustuksen myötä tukea pitäisi ministeriön mukaan riittää noin 33 000 pientaloon.

Avustusta tullaan myöntämään maakaasulämmityksen vaihtajille pitkälti samoin ehdoin kuin öljylämmityksen vaihtajille.

Avustuskelpoisia ovat 7. huhtikuuta 2022 jälkeen maakaasulämmityslaitteen poistosta ja uuden lämmitysjärjestelmän asentamisesta syntyneet kustannukset.

Avustusta myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.