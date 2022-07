Johanna Vuorelman ja Kimmo Grönlundin mukaan presidentti Sauli Niinistön kannatus on aitoa, mutta korkeasta kannatuksesta johtuva kritiikin puute vahvistaa sitä entisestään.

Tänään julkaistun HS-gallupin mukaan sekä hallituksen että sen pääministerin Sanna Marinin (sd) suosio on lähtenyt nousuun kevään aikana. Presidentti Sauli Niinistön suosio puolestaan nousi kyselytutkimuksen mukaan korkeammalle kuin kertaakaan aikaisemmin.

Helsingin yliopiston politiikan tutkija Johanna Vuorelman mukaan kyselytutkimus ei kuitenkaan välttämättä kerro hyvästä hallituspolitiikasta.

”Kannatuksen nousu asettuu tutkimuksessa havaittuun ilmiöön: kun on kansainvälinen, ennakoimaton kriisi, joka vaikuttaa suoraan valtioon, poliittisten johtajien kannatus nousee”, Vuorelma toteaa.

Nyt käynnissä oleva kriisi on tietenkin Venäjän hyökkäys Ukrainaan, joka on saanut Suomen miettimään suhtautumistaan Venäjään perin juurin ja hakemaan sotilasliitto Naton jäsenyyttä.

Edellinen tällainen kriisi oli koronaviruspandemia, joka alkaessaan nosti hallituksen suosiota vastaavalla tavalla.

Vuorelman mukaan tutkimuksessa on havaittu, että se, miten kriisiä hoidetaan, ei välttämättä vaikuta siihen, paljonko valtiojohdon suosio kasvaa.

”Esimerkiksi koronaviruskriisin aikana ilmiö on näkynyt myös niissä maissa, joissa ainakaan perinteistä kriteeristöä käyttäen ei hirveän hyvin koronaa hoidettu”, Vuorelma toteaa.

Syynä tähän on hänen mukaansa paitsi se, että poliittinen johto halutaan nähdä vertauskuvana kansan yhtenäisyydelle vaikeina aikoina, myös se, että oppositio ja media haastavat valtiojohtoa tavanomaista vähemmän.

”Sellainen kriittisempi arvio siitä, olivatko tehdyt ratkaisut oikeita, tulee usein myöhemmin. Niin kävi myös koronapandemian kanssa, ja se on käynnissä edelleen”, Vuorelma sanoo.

Pääministeri Sanna Marin (sd) puhui hallituksen aitiosta eduskunnan Nato-keskustelun aikana toukokuussa 2022. Tutkijoiden mukaan oppositio haastaa hallitusta poikkeuksellisina aikoina tavallista vähemmän.

Myös Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund muistuttaa, että Marinin johtama hallitus on ollut kriisiajan hallitus.

”On eletty poikkeusaikaa lähes koko Marinin kauden ajan. Tämä näkyy siinä, että yhtäkään normaalin ajan kannatusmittausta Marinin kaudella ei ole päästy tekemään”, Grönlund sanoo.

Hän on samoilla linjoilla Vuorelman kanssa siitä, että hallituksen suosio ei ole vain sen omaa ansiota.

”Hallitus varmasti itse haluaisi sanoa, että tämä johtuu siitä, että he ovat niin hyvin osanneet toimia. Ja ovathan nämä kaikesta huolimatta erittäin hyviä lukuja”, Grönlund toteaa.

Hän muistuttaa, että kannatuslukemat olivat laskustaan huolimatta korkeita myös viime syksynä, kun osa kansasta alkoi jo kyllästyä koronarajoituksiin.

Eduskuntavaalit lähestyvät ensi keväänä, mikä Vuorelman ja Grönlundin mukaan todennäköisesti nostaa perinteisiä politiikan aiheita paremmin keskusteluun.

”Kun vaalit lähestyvät, sekä oppositio että media heräävät vaalikeskustelujen myötä. Turvallisuuspolitiikasta tuskin tulee vaaliteemaa sen yhtenäisyyden vuoksi, joten syksyllä puhutaan muustakin. Terveydenhuollosta, verotuksesta, talouspolitiikasta”, Grönlund toteaa.

Hänen mukaansa Marinin hallitus on ollut niin vahvasti vasemmistolainen, että perinteiset vasemmisto-oikeisto-ristiriidat tulevat todennäköisesti nousemaan vaalien lähestyessä esiin.

”Oppositiolla on siinä helppo paikka iskeä kiilaa hallituksen väliin ja puhutella porvarillisesti ajattelevia äänestäjiä”, Grönlund sanoo.

Vuorelma muistuttaa, että tässä vaiheessa tehdyistä kannatuskyselyistä ei vielä voi vetää pitkälle vietyjä johtopäätöksiä puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta.

”Jos katsoo aikaisempia vaaleja, niin niissä kannatuskäyrissä on tullut merkittäviäkin nousuja ja laskuja siihen verrattuna, mitä ne ovat olleet vuotta ennen vaaleja. Varsinkin pääministeripuolueelle kannatuksen pitäminen tällä tasolla tulee olemaan vaikeaa: usein se joutuu vaaleissa maksamaan keskeisestä hallitusvastuusta kannatuksellaan”, Vuorelma sanoo.

Presidentti Sauli Niinistö puhui Naton huippukokouksessa Madridissa kesäkuun lopussa.

Oma lukunsa on presidentti Niinistön jälleen kerran huippulukemiin noussut suosio. Sekä Vuorelma että Grönlund sanovat, että presidentin korkeassa suosiossa on myös haittapuolensa.

”Kriittinen keskustelu auttaa usein poliittista toimijaa itseäänkin. Se auttaa puntaroimaan erilaisia näkemyksiä ja vertaamaan omaa ajattelua muiden esille tuomiin vaihtoehtoihin”, Vuorelma sanoo.

Vuorelman mukaan Niinistön korkea kannatus on johtanut osaltaan siihen, että tällaista kriittistä keskustelua liittyen presidenttiin tai tämän tehtäviin on ollut hyvin vähän.

”Media ja muut poliitikot esittävät vain vähän kriittisiä analyysejä Niinistöstä, hänen toiminnastaan tai poliittisista linjoistaan. Tässä syntyy sellainen tyhjiö, mikä on omiaan luomaan tilanteen, jossa joukkoajattelu sumentaa asioiden jäsentelyä ja kriittistä puntarointia”, Vuorelma toteaa.

Niinistön kannatus on Vuorelman ja Grönlundin mukaan aitoa, mutta kritiikin puute vahvistaa sitä entisestään.

”Voidaan esimerkiksi kysyä, miksi Niinistön nyt katsotaan toimineen niin hyvin, kun hän olisi jo vuosikausia voinut toimia vahvemmin Nato-jäsenyyden puolesta”, Grönlund toteaa.

Suomessa on pitkään ollut käynnissä parlamentaristinen kehitys, joka on vahvistanut eduskunnan ja hallituksen asemaa presidenttiin nähden. Vaarana Grönlundin mukaan kuitenkin on, että Niinistön suosio vahvistaa presidentin asemaa myös hänen kautensa jälkeen.

”Niinistön kannattaisi itsekin kantaa huolta siitä, mitä hänen kannatuksensa voi tehdä presidentti-instituutiolle”, hän sanoo.