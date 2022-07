Kello oli 15.57 tiistai-iltapäivällä Suomen aikaa, kun Tanskan ulkoministeri Jeppe Kofod twiittasi ilouutisen Suomen Nato-jäsenyyden kannalta: Tanska oli toimittanut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifiointiasiakirjat Yhdysvaltojen ulkoministeriölle.

”Toivon nopeaa ratifiointia kaikilta liittolaisilta”, Kofold totesi twiitissään.

Twiitin yhteydessä oli kuva, jossa Tanskan Yhdysvaltain suurlähettiläs Lone Dencker Wisborg ojentaa asiakirjoja mustissa kansioissa Yhdysvaltain varaulkoministeri Douglas D. Jonesille.

Sen lisäksi kuvassa näkyi kolmas henkilö, jonka henkilöllisyys jäi siinä vaiheessa suomalaisille arvoitukseksi. Harva arvasi, että sivuhenkilöltä vaikuttaneeseen henkilöön kietoutui erikoinen diplomaattinen kiista siitä, kuka on Suomen nopein Nato-ystävä.

Suomalainen media kiiruhti pian kuvan julkaisun jälkeen kertomaan Tanskan ratifioineen ensimmäisenä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden. Myös Helsingin Sanomat kertoi Tanskan ehtineen ensimmäiseksi.

Pian selvältä vaikuttanut tilanne sai kuitenkin yllättävän käänteen, kun Kanadan pääministeri Justin Trudeaun virallinen Twitter-tili jakoi kello 19.35, yli kolme ja puoli tuntia myöhemmin, Twiitin, jossa kehutaan Kanadan ratifioineen Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden.

Yllättävän twiitistä teki se, että siinä nimenomaan korostettiin Kanadan olleen ensimmäinen Suomen ja Ruotsin jäsenyyden ratifioinut Nato-maa.

”Tänään, Kanadasta tuli ensimmäinen maa, joka ratifioi Suomen ja Ruotsin liittymispöytäkirjat Naton jäseniksi. Tämä tuo nämä kaksi maata entistä lähemmäksi Naton täysjäsenyyttä”, myös Trudeaun tiedotteessa todetaan.

Pääministerin tiedotteen jakoi pian myös Kanadan suurlähetystön Twitter-tili, jolla toistettiin väite maan ensimmäisestä sijasta Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifioijana.

”Kanada on ylpeä ollessaan ensimmäinen liittolainen, joka ratifioi asiakirjat ja rohkaisee muita Naton jäseniä suorittamaan ratifioinnin nopeasti”, Twiitissä hehkutetaan.

Kanadan ensimmäiseen sijaan viittaa myös ulkoministeriön viestintä, joka kiitti Kanadaa ratifioimisesta kello 17.58. Tanskan ratifioinnista kiitettiin ulkoministeriön viestinnässä yli 10 minuuttia myöhemmin, kello 18.09.

Miten Tanskan ulkoministeri pystyi jakamaan tiedon Tanskan ratifioinnista jo monta tuntia ennen Kanadaa, mikäli Kanada oli ratifioinnin suorittanut ensimmäisenä?

Miksi Kanadan Yhdysvaltain suurlähetystön Twitter-tilin julkaisemassa kuvassa on myös Tanskan Yhdysvaltain suurlähettiläs Lone Dencker Wisborg?

Ja miksi ratifiointiasiakirjat ylipäätään luovutetaan Yhdysvaltain ulkoministeriölle?

Näistä viimeisimpään vastaus on helpoin antaa, joten lähdetään siitä liikkeelle. Yhdysvaltain ulkoministeriön yhteydessä toimii erillinen osasto, jonka tehtävänä on erilaisten kansainvälisten sopimusten tallettaminen [Office of Treaty Affairs].

Osasto hallinnoi tälläkin hetkellä yli 200 kansainvälisen sopimuksen talletettuja alkuperäiskappaleita. Näiden joukossa on muun muassa ydinaseiden sääntelyyn, avaruudessa tehtävään maiden väliseen yhteistyöhön ja kansainväliseen verotukseen liittyviä asiakirjoja.

Myös Naton sopimuksia aina lähtien sen perustamissopimuksesta ja päättyen Nato-maiden ratifioituihin liittymispöytäkirjoihin säilytetään osastolla.

Yhdysvaltain ulkoministeriössä maan pääkaupunki Washingtonissa säilytetään Nato-jäsenmaiden ratifioimia Suomen ja Ruotsin liittymispöytäkirjoja.

Muiden kysymysten osalta vyyhti alkoi avautua, kun Kanadan suurlähetystöstä oltiin päivää myöhemmin Helsingin Sanomiin yhteydessä oikaisupyynnön merkeissä.

Suurlähetystö halusi oikaista väitteen, jonka mukaan Tanska olisi ollut ensimmäinen Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinut maa.

”Tanskan edustajat päättivät liittyä kanadalaisten mukaan kanadalaisille varattuna ajankohtana ja he saivat jättää omat ratifioidut liittymispöytäkirjansa siinä samalla. Kun tämä otetaan huomioon, katsomme, että Kanada oli ensimmäinen maa, joka virallisesti ratifioi Suomen ja Ruotsin jäsenyyden”, suurlähetystöstä viestitettiin.

Myöhemmin tämä näkemys vahvistettiin HS:lle myös Kanadan Yhdysvaltain suurlähetystöstä.

”Voin vahvistaa, että Kanada oli varannut päivän ensimmäisen tapaamisen kello 8.15 Yhdysvaltain ulkoministeriön osastolle, joka vastaa erilaisten sopimusten tallettamisista. Ymmärtääksemme Tanskalaisille oli varattu seuraava aika, mutta heidän diplomaattinsa ilmestyivät paikalla samaan aikaan kanssamme, joten annoimme heidän mieluusti jättää ratifioimansa liittymispöytäkirjat samalla kertaa”, Kanadan Yhdysvaltain suurlähetystön diplomaattilähteet kertovat.

Puhelu Tanskan Yhdysvaltain suurlähetystöön paljastaa, että tanskalaisilla on hieman toisenlainen kuva siitä, miten tapahtumat tiistaiaamuna etenivät.

Tanskalaisen diplomaattilähteen mukaan Tanskan delegaatio oli saapunut paikan päälle Yhdysvaltain ulkoministeriölle jo hyvissä ajoin valmistautumaan ja ottamaan kuvia, kun he näkivät Kanadan delegaation saapuvan paikalle.

”Olimme siellä samaan aikaan ja ojensimme asiakirjat tasan samanaikaisesti, minkä näkee myös tilanteesta julkaistuista kuvista”, HS:lle todetaan.

Tanskalaisten mukaan tarkka aika sopimuspapereiden luovuttamiselle oli 08.09 paikallista, eli 15.09 suomalaista aikaa. Siis vajaa tunti ennen tanskan ulkoministerin ensimmäistä twiittiä aiheesta.

Aika otettiin diplomaattilähteen mukaan tarkasti ylös, koska hetki oli ”erityinen meille kaikille”.

Tanskan päädyssä Kanadan näkemystä siitä, että he olisivat tulleet Yhdysvaltain ulkoministeriöön vain Kanadan siivellä, pidetään erikoisena.

”Ei Yhdysvaltain ulkoministeriöön noin vain kävellä.”

Kanadalaisdiplomaatin mukaan Yhdysvaltain varaulkoministeri Douglas D. Jones otti molemmat maat vastaan samanaikaisesti.

HS:n tietojen mukaan Tanskan ja Kanadan Yhdysvaltain suurlähetystöt selvittävät nyt keskenään, pääsisivätkö ne yhteisymmärrykseen tiistaiaamun tapahtumien kulusta.

Sitä odotellessa on ehkä kuitenkin turvallista sanoa, että Tanska ja Kanada molemmat ratifioivat Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet ensimmäisenä. Siihen ainakin viittaisi vahvasti Twitterissä jaetut kuvat, jossa maiden edustajat ojentavat asiakirjat samanaikaisesti Yhdysvaltain ulkoministeriön säilytykseen.